La Arrixaca suspende toda actividad no esencial ante el apagón

La dirección del Virgen de la Arrixaca ha decidido suspender toda actividad de tarde y aquella que no sea esencial ante el apagón de este lunes, que ha coincidido con la conferencia que daba esta mañana en el centro sanitario la directora de Medio Ambiente, Cambio Climático y Salud de la OMS, María Neira.

Neira se vio sorprendida cuando uno de los ingenieros del hospital entró corriendo, con la respiración entrecortada, para avisar al director del centro, Amancio Marín, de que "toda España está sin luz".

Minutos antes, el salón de actos se había quedado a oscuras, aunque la luz fue restablecida. María y parte d esu equipo salieron rápidamente para conocer la situación. Fueron primero a la planta 1, donde se concentrá la actividad más sensible: zona de quirófanos y UCI.

El ingeniero jefe, Antonio Tomás, fue a comprobar la situación de los generadores y la caldera de gasoil.

La caída ha coincidido con el inicio de cirugías cardíacas y en la UCI hay pacientes conectados a equipos ECMO, lo que obligó a los responsables a cambiarlos por otros de más baterías.

El hospital tiene cinco grupos electrógenos que permiten garantizar la idependencia energética del hospital durante días, por lo que "no existe ningún problema para garantizar la actividad asistencial". No obstante, apuntan que, si la incidencia se alarga, se prescindiría de servicios no esenciales como lavandería y cocina, e incluso reorganizar la actividad del hospital de día.

Para reducir el consumo, se ha decidido apagar luces de acceso, pasillos y otras zonas, como la sala de espera de urgencias.

Desde la Consejería de Salud insisten en que todos los hospitales cuentan con generadores para mantener la asistencia sanitaria.