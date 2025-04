"Llevamos 5 años trabajando para poder aprovechar la actual coyuntura geopolítica"

¿Cuál es el objetivo principal de Nanocarbonoids?

El objetivo de Nanocarbonoids es trasladar al mercado tecnologías de nanotecnología -especialmente formulaciones de nanocompuestos-. Nuestra propuesta de valor se basa en mejorar resinas y optimizar procesos productivos a través de nanomateriales. Actuamos como un laboratorio externo para empresas que no se lo pueden permitir. Diseñamos, testeamos y entregamos fórmulas de resinas dopadas con nanopartículas capaces de aportar propiedades avanzadas (como térmicas) a productos tradicionales. De este modo promovemos la llamada tecnología dual, aplicable tanto al ámbito civil como al de defensa.

¿Qué aplicaciones tienen vuestras tecnologías en el ámbito de la Defensa?

Las aplicaciones son diversas: en nuestra línea de composites de matriz reforzada , nuestras placas disponen de dos certificaciones diferentes, esto hacen que puedan utilizarse en plataformas móviles, vehículos o edificios desmontables, como los que ha realizado uno de nuestros clientes en la Antártida. Al no contener acero estas mismas placas pueden instalarse en localizaciones donde se pretenda reducir la huella magnética, como en buques multipropósito o cazaminas. Algunos de estos barcos se fabrican en España para diferentes gobiernos europeos. En la línea de morteros grafénicos calefactables, hemos podido calefactar estancias utilizando nuestros morteros en el interior de las estructuras de aluminio. A diferencia de un suelo radiante convencional, prescinde de bombas de calor y de circuitos de agua caliente sanitaria, sustituyéndolos por un mortero conductor que se calienta al aplicar corriente eléctrica. Basta con alimentar el sistema para que el recubrimiento ejerza de resistencia y genere calor. Esta solución reduce drásticamente el mantenimiento -no hay tuberías ni bombas que puedan fallar ni fugas de agua- y puede usarse para calefactar instalaciones militares con suelos de aluminio, que no pueden tener agua caliente sanitaria.

¿Comercializáis vuestra tecnología a las Fuerzas Armadas o a otros países?

Nuestra estrategia consiste en acercarnos y colaborar con los grandes ‘players’ de la industria y así estamos haciendo una ronda de visitas que nos ha llevado desde empresas que desarrollan hospitales de campaña hasta empresas que blindan vehículos, todas a nivel internacional.

¿A día de hoy tenéis alguna tecnología vuestra en España o fuera del país?

Sí. En el sector civil colaboramos con fabricantes de composites de matriz cerámica, a los que hemos logrado reducir significativamente el consumo de resina mediante la incorporación de nanomateriales.

¿Cómo os ha afectado la situación geopolítica actual?

Llevamos cinco años trabajando para poder aprovechar la actual coyuntura geopolítica. El impulso institucional a la industria de defensa nos ha favorecido. A través del clúster Caetra, de la Región de Murcia, hemos ganado visibilidad y hemos establecido alianzas con diversas empresas del sector de la Defensa, como fabricantes de helicópteros, ofreciéndoles soluciones de protección balística para componentes críticos.

También formáis parte de la aceleradora comercial ‘Defence-Tech’, promovida por la Comunidad y coordinada por el Info y el Ceeic.

Así es. Esta iniciativa nos conecta con otras pymes tecnológicas, genera sinergias y facilita el desarrollo de proyectos conjuntos. Por ejemplo, gracias a estas colaboraciones, el mortero Graphenite ha despertado interés en empresas de ingeniería sísmica: su capacidad de emitir y recibir ondas permite sensorizar muros y forjados para diagnosticar daños tras un terremoto, midiendo con precisión la incidencia de las ondas en distintos puntos críticos de la estructura.

¿Proyectos en el horizonte de los que pueda avanzar algo?

Tenemos varias iniciativas en marcha, que ya hemos presentado al Ministerio, pero de los que todavía no podemos dar muchos detalles. Entre ellas destacan desarrollos para la captura y almacenamiento de gases -como hidrógeno- mediante nanomateriales. También exploramos revestimientos impermeables que impidan la permeación de moléculas como el hidrógeno, optimizando procesos de obtención de energía.