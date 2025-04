El PP recoge el guante y acepta la invitación de Vox para reunirse esta tarde y desbloquear los Presupuestos

El PP recoge el guante y acepta la invitación de Vox para firmar esta misma tarde un acuerdo que desbloquee los Presupuestos de la Comunidad Autónoma para este año. El vicesecretario de Comunicación, Organización y Electoral del partido en la Región, Joaquín Segado, ha respondido así a las declaraciones realizadas por el presidente provincial de Vox, José Ángel Antelo, quien ha apremiado al jefe del Ejecutivo regional, Fernando López Miras, y le ha propuesto firmar hoy mismo.

«El Partido Popular ha cumplido con todas y cada una de las propuestas planteadas por Vox y, por tanto, no hay motivo para que esta tarde no pueda firmarse el acuerdo de Presupuestos. De esta manera, se acepta la invitación de Vox para ratificar un acuerdo, que no debe estar sujeto a otro interés que no sea el de los ciudadanos de la Región de Murcia», ha indicado Segado en un comunicado oficial remitido dos horas después.

El portavoz popular ha instado a Vox a celebrar «una reunión para firmar el acuerdo que permita a la Región disponer de unos Presupuestos. Un acuerdo que recoja los compromisos adquiridos en la formación del Gobierno en el año 2023 entre PP y Vox y las actuaciones de la etapa en la que el portavoz parlamentario de Vox formaba parte del Ejecutivo Regional».

Segado ha añadido que el acuerdo debe incluir «las partidas necesarias para ejecutar la construcción del Centro de Formación en Cartagena, el convenio para el personal del Consorcio de Extinción de Incendios y todos los acuerdos en materia presupuestaria adquiridos entre PP y Vox en los últimos ejercicios, a los que el señor Antelo ha hecho referencia».

En una rueda de prensa, Antelo había recriminado a López Miras que siga sin presentar el techo de gasto y los Presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2025.

También había recordado las exigencias planteadas por el partido de Abascal relativas a la inmigración ilegal, el cierre del centro de menores de Santa Cruz y el rechazo al Pacto Verde, además de la retirada del programa de lengua y cultura árabe de los centros de enseñanza de la Región.

Segado ha recordado que «el propio López Miras, manifestó en la Asamblea Regional, donde reside la soberanía del pueblo de la Región de Murcia, el contundente rechazo del Gobierno de la Región de Murcia a la inmigración ilegal, a la política migratoria de Pedro Sánchez y al Pacto Verde».