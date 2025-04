Valentín Fernández: "Ni Uber ni Cabify han participado en la elaboración del decreto para los VTC"

¿Cuál era su principal objetivo cuando empezó a negociar el decreto?

Conseguir un régimen de licencias temporales. Nuestra legislación solo contempla las permanentes, que limitan la capacidad de respuesta. Lo que se quería es que se puedan ampliar licencias para momentos puntuales y picos de demanda, como los fines de semana o eventos especiales.

La Comunidad critica la falta de seguridad jurídica creada por el decreto estatal de 2018.

El Gobierno de Sánchez impuso su decreto y dio cuatro años para que las comunidades lo adaptaran, cosa que no se hizo en la Región. Por eso tenemos el problema de que están entrando en el casco urbano los VTC (vehículos de transporte con conductor) sin normativa que los regule. Hace más de un año que comenzamos a trabajar con la Consejería para poner fin a esa situación. El decreto tiene que basarse en los principios de legalidad, proporcionalidad, libre competencia y tener en cuenta las exigencias del Tribunal de Justicia de la UE.

¿Estamos ante un decreto liberalizador para las VTC o proteccionista con el sector del taxi?

Este es un decreto proteccionista con el taxi que facultará a las administraciones locales para establecer esas limitaciones en los servicios urbanos de VTC, basándose en criterios objetivos como la calidad de aire, reducción de emisiones y congestión viaria. Piensa que el taxi se ve limitado ante los VTC porque tiene tarifas impuestas por el ayuntamiento, no tarifas dinámicas.

Y también hay una moratoria para dar licencias.

Sí, hasta que cada ayuntamiento regule el transporte urbano. Supongo que será de un año porque hay que dar tiempo a cada ayuntamiento a establecer estas nuevas ordenanzas.

¿Cuándo cree que se publicará?

Cuando terminen las fiestas nos reuniremos con la Consejería de Fomento y el Ayuntamiento de Murcia para debatir el contenido del nuevo decreto .

¿Quiénes se han sentado en las negociaciones por parte de las VTC?

Las VTC tradicionales han estado, porque los VTC nuevas son plataformas digitales y no tienen ninguna cabeza visible en la Región de Murcia.

Ni Uber, ni Cabify... ¿Quiénes sí estaban presentes?

La empresa de Silverio y TWH Quality Services, de Cabezo de Torres. Estas no entran en casco urbano a no ser que vayan a recoger a un cliente. El problema con las plataformas digitales es que se saltan las normas y no se les sanciona porque no hay normativa. Esto va a terminar con el nuevo decreto autonómico.