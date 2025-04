Lorca Planes dice que Francisco “nos ayudó a recordar cosas que se nos estaban olvidando en la Iglesia”

El obispo de Cartagena, José Manuel Lorca Planes, convocaba a los medios en el Palacio Episcopal a raíz de conocer el fallecimiento del pontífice, que expiraba en Roma este Lunes de Pascua. “Nos ha ayudado a caer en la cuenta de muchas cosas que se nos estaban olvidando en la iglesia”, admitió el prelado.

La misa huertana de la Fuensanta prevista para este Día del Bando “se va a mantener igual”, dado que “yo creo que al Papa le gustaría”. Eso sí, la Virgen llevará un crespón negro y en el escenario habrá una foto del difunto Francisco.

“Dios en su Misericordia lo acoja, lo ayude a salir adelante, desde el cielo ahora, interfiriendo por nosotros”, dijo, “estamos de luto y, al mismo tiempo, viviendo el tiempo de Resurrección de nuestro Señor”, por lo que habló de “esperanza”.

El prelado, que repartió entre los presentes estampas con la efigie de Francisco, recordó que el papa se entregó a los pobres y “ha estado en los países que menos se pensaba uno que podía ir un papa”. Recordó su faceta ecologista y que quiso “que todos caminemos juntos” para hacer de la Iglesia “el santo pueblo de Dios”.

Lorca Planes hizo un repaso por las virtudes del santo padre como defensor de la paz y la justicia, con “los múltiples gestos que ha ido dando”, con humildad.

A la pregunta de qué tipo de papa requiere la Iglesia ahora, Lorca Planes aseguró que no se lo había planteado. “Yo quizás soy demasiado simplista, pero prefiero ser así: el Espíritu Santo sí que lo sabe y será lo que Dios quiera”, sentenció.

La renuncia, sobre la mesa

El obispo, que rememoró las encíclicas de Francisco, apuntó que “no podemos hacer el funeral hasta que no lo celebren en Roma”. La Iglesia está en situación de sede vacante. Algo que no afecta al procedimiento que se activó cuando este obispo presentó su renuncia, algo que “tampoco me había planteado”.

Cabe recordar que en septiembre de 2024 el prelado presentó su renuncia al santo padre, para cumplir con lo establecido en el Derecho Canónico que obliga a los obispos a presentar su renuncia cuando cumplen los 75 años.

El fallecimiento del argentino podría alargar, previsiblemente, el proceso de retiro del actual líder de la Iglesia en la Región.

Al término de la rueda de prensa, el obispo fue informado de que el Gobierno de España ha decretado tres días de luto oficial. “No sé qué supone todo esto”, reconoció.