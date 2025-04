La Escuela de Osteopatía de la UMU se muda a su nueva sede en Murcia

La Escuela Universitaria de Osteopatía de la Universidad de Murcia (UMU) ha completado su traslado desde el Campus de Espinardo y ya se encuentra plenamente operativa en las instalaciones del nuevo Hospital IMED Virgen de la Fuensanta de Murcia.

El proyecto para que estos estudios contaran con unas instalaciones propias en el centro de Murcia surgió hace casi veinte años y, tras numerosas controversias en torno al uso de los terrenos que en su momento cedió el Ayuntamiento de Murcia a la Fundación Española de Osteopatía, la idea original es ya una realidad.

La mudanza ha finalizado y en estos momentos la Escuela Universitaria de Osteopatía ocupa toda la primera planta del centro sanitario, donde se encuentran las oficinas y departamento de administración, aulas de docencia, biblioteca y osteoteca, así como los gabinetes para prácticas con pacientes, quienes pueden ser tratados por el profesorado junto a los alumnos que están cursando el máster oficial con el que completar su formación sanitaria.

La osteopatía es un tipo de medicina alternativa que busca el tratamiento de los trastornos musculoesqueléticos mediante técnicas manuales, actuando en el tejido muscular y óseo del paciente.

Ventajas

Una de las principales ventajas que tiene que este centro formativo se encuentre ubicado dentro de un hospital «es la estrecha colaboración que tenemos entre la parte académica y la clínica, para las prácticas de todos los estudiantes del Máster Oficial en Osteopatía que ofrecemos y que cuenta con el reconocimiento del Ministerio de Educación», según destaca Jorge Aranda, subdirector de la Escuela Universitaria de Osteopatía de la UMU.

Aranda detalla que esta oferta formativa dispone de una larga trayectoria y «todas las garantías de calidad, ya que ha pasado tres evaluaciones de la Aneca (Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación) y estamos tramitando en estos momentos la cuarta», por lo que cuenta con un recorrido que «avala el trabajo que venimos haciendo».

El Máster Oficial en Osteopatía de la Universidad de Murcia tiene una duración de dos años y 120 créditos y está enfocado a que puedan acceder a él titulados universitarios que provengan de titulaciones de la rama de Ciencias de la Salud.

Material de la biblioteca-osteoteca. | ISRAEL SÁNCHEZ

Orígenes

Aranda explica a La Opinión que los orígenes de la escuela se remontan a antes del año 2005, cuando se denominaba Escuela Europea de Osteopatía e impartía una formación de seis años de duración a través de una institución francesa. Posteriormente modificó su plan de estudios y se transformó en un máster propio de tres años y tras una nueva modificación acabó convirtiéndose en el máster oficial de dos años que es en la actualidad.

«En ese momento es cuando se llevó a cabo la adscripción a la Universidad de Murcia como Escuela Universitaria de Osteopatía», indica el subdirector de la misma.

En las materias que se imparten en este máster oficial el alumno adquiere conocimientos relacionados con los ámbitos de la anatomía, la fisiología y la semiología. Con ellas, dice Jorge Aranda, «se busca dotar al estudiante de competencias clínicas de diagnóstico y derivación, así como de evaluación y técnicas correctivas osteopáticas».

Hasta que el nuevo Hospital IMED Virgen de la Fuensanta ha logrado todos los permisos para abrir sus puertas, la Escuela Universitaria de Osteopatía se encontraba ubicada en el Campus de Espinardo de la UMU, donde se impartían sus estudios, «un traslado con el que se ha ganado en unas amplias y modernas instalaciones, así como en la cercanía al ámbito clínico, que siempre favorece la formación», tal y como detallan sus responsables.

Encuentro de expertos

Para llevar a cabo la inauguración oficial de las nuevas instalaciones, la Escuela Universitaria de Osteopatía tiene previsto celebrar el próximo mes de mayo una Jornada Internacional de Osteopatía JIO 2025, un encuentro con ponentes nacionales e internacionales que permitirá a los asistentes compartir y explorar esta disciplina desde distintas perspectivas.

Jorge Aranda explica a esta Redacción que la cita tendrá lugar el próximo 24 de mayo y en ella participarán conferenciantes de EEUU, Inglaterra, Alemania, Portugal, Italia y España que son referentes internacionales en el campo de la osteopatía por sus investigaciones, experiencias clínicas y recorrido académico.

La representación nacional llegará de la mano de Fermín López, osteópata catalán especialista en áreas como psico-neuro-inmunología y del profesor Ginés Doménech Ratto, catedrático de Anatomía de la Universidad de Murcia, que abordará el peso que tiene la anatomía en el ámbito de la osteopatía.

Las instalaciones están en el nuevo Hospital IMED. / ISRAEL SÁNCHEZ

"Huimos de la charlatanería que hay fuera del ámbito universitario"

La osteopatía es un tipo de tratamiento que en ocasiones suele ponerse en entredicho, al igual que otra serie de terapias consideradas medicinas alternativas y cuya base científica genera dudas. Esto llevó hace unos años al Ministerio de Sanidad a lanzar la campaña #CoNprueba frente a las pseudoterapias y las pseudociencias y realizar un informe preliminar en el que se discriminaba entre 139 técnicas con finalidad sanitaria aquellas que al menos contaran con alguna publicación científica y las que no. En esta criba se detectó que en 73 no había ni ensayos clínicos aleatorizados, ni revisiones sistemáticas ni meta-análisis.

Es decir, más de la mitad de las técnicas analizadas no tienen ningún soporte en el conocimiento científico y están consideradas pseudoterapias. Entre ellas no estaba la osteopatía. Ante las dudas que puede generar en determinados sectores el papel de la disciplina, el subdirector de la Escuela Universitaria de Osteopatía de la UMU, Jorge Aranda, afirma que «la osteopatía tiene mucho que ofrecer», por lo que espera que otros ámbitos sanitarios «no nos vean como rivales sino como un elemento más en la colaboración clínica y la investigación».

Frente a quienes no tienen claro la rigurosidad de esta formación o tratamientos, Aranda señala que «nosotros somos los primeros detractores de la osteopatía no reglada, de ahí que hayamos luchado para adaptar los planes de estudio a los criterios de exigencia y calidad de la universidad y la propia Aneca». Insiste, en este caso, en que «huimos de la charlatanería que hay fuera del ámbito universitario», por lo que en la formación de los estudios que ofrecen como centro adscrito a la UMU «no se imparte ningún tipo de conocimiento que no tengan aval científico».