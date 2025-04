Solo seis municipios de la Región cuentan con grupo policial de Atestados

«El grupo de Atestados urge en todas las policías locales de la Región», hace hincapié Miguel Alcaraz, coordinador regional de Administración Local y responsable de Policías Locales de Comisiones Obreras en la Región. Sin embargo, esta unidad especializada no existe en la gran mayoría de municipios de la Comunidad.

Sí la hay en Cartagena, Lorca, Torre Pacheco, Alcantarilla, Molina de Segura y Murcia.

Sin embargo, falta en Caravaca de la Cruz, Yecla, Cieza, Puerto Lumbreras, Abanilla, San Pedro del Pinatar, Jumilla, Cehegín y Totana. También en Los Alcázares, Santomera, Mazarrón y San Javier, por ejemplo, apuntan agentes destinados en estos municipios.

En este último municipio costero, el grupo Vox llevaba a Pleno hace apenas unos días una moción en la que instaba a crear el grupo de Atestados, asignarle las competencias de seguridad vial y campañas de tráfico y dar la formación continua técnica a los agentes que lo integrasen. La moción, curiosamente, fue apoyada por formaciones de izquierdas como Podemos y PSOE, pero rechazada por los votos del Partido Popular.

PSOE y Podemos apoyaron una moción de Vox para crear esta unidad en San Javier, pero el PP la tumbó

Tal y como exponía el partido conservador en la moción que quedó en agua de borrajas, el atestado es la instrucción que realiza un agente «en la que se expone el lugar y fecha del accidente, la información de los intervinientes, de los datos de los vehículos y seguros, los hechos averiguados, las declaraciones o manifestaciones sobre lo sucedido según las partes del accidente, testificales, descripción del lugar y todas las circunstancias observadas que pudiesen constituir indicio de delito».

Falta también grupo de Atestados en Blanca y Fuente Álamo. En otros municipios, están en el limbo: por ejemplo, en Águilas hay un agente por turno y un subinspector encargados de tráfico, aunque oficialmente no existe la unidad.

La norma establece que la Policía Local se ocupa de los accidentes de tráfico que acontecen en casco urbano, mientras que es la Guardia Civil la competente en los que ocurren en autovías y autopistas.

Habitualmente, se lleva a cabo un atestado de tráfico cuando los implicados en el siniestro vial no llegan a un acuerdo sobre la responsabilidad de los hechos (esto es, un parte amistoso), cuando pesa la sospecha de que uno de los participantes ha podido cometer un hecho delictivo o si uno o los dos conductores iba bajo los efectos de alcohol o drogas.

«No se trata solo de hacer una prueba de alcoholemia», subraya Miguel Alcaraz, para dejar claro que un grupo de Atestados es mucho más: «Puede que haya un accidente, con muerte», incide.

De ahí la gravedad de que solo exista esta unidad especializada en solo media docena de los 45 municipios que conforman la Región, remarca el sindicalista.

"Hay que saber de todo"

Alcaraz elogia el buen hacer del grupo de Atestados de Murcia, el cual «está entre los diez primeros de toda España y hasta cuenta con un dron que tiene un programa que reproduce cómo pudo ser el accidente», apunta. Tecnología de vanguardia en la capital de la Región y ausencia absoluta de medios «en los pueblos, donde nadie se especializa y todo el mundo tiene que saber de todo», critica.

Los agentes destinados en poblaciones pequeñas de la Comunidad llevan tiempo visibilizando las carencias que sufren; en este caso, el mismo problema está en municipios como Yecla y Caravaca.

"No se trata solo de hacer una prueba de alcoholemia", dice Miguel Alcaraz, de Comisiones Obreras

El responsable de Comisiones Obreras recuerda que «el control de las vías urbanas es una competencia propia de las policías locales, nos la atribuye la ley».

Además, existe otro riesgo, y es que «si la Policía Local no hace bien su trabajo, porque lo realiza un agente que no está preparado, un abogado especializado en estos temas te lo puede tumbar», alerta Miguel Alcaraz. Esto es, que el conductor infractor se iría de rositas porque el atestado no se ha hecho correctamente. En este sentido, la formación técnica de los policías cobra especial relevancia, dado que el atestado ha de ser ratificado en sede judicial por los agentes que lo llevaron a cabo.

El responsable de Policías Locales de Comisiones es consciente de que en pueblos muy pequeños es inviable formar un grupo de Atestados. En ese caso, sí sería necesario «tener a una o dos personas especializadas» en la materia, para saber cómo realizar, por ejemplo, una prueba de drogas.