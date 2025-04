Los centros educativos acumulan en lo que va de curso 200 faltas por vapear

Pese a que los cigarrillos electrónicos se plantearon en un principio como una opción para dejar el tabaco tradicional, no siempre se consigue dejar de fumar. Además, un alto porcentaje de usuarios siguen utilizándolo de forma indefinida e incluso continúan fumando tabaco. Otro de sus problemas es que su uso se está extendiendo, sobre todo entre los jóvenes, para otros propósitos que no son dejar de fumar, ya que hay personas que utilizan el cigarro electrónico sin haber fumado antes. Además, estos productos no están libres de tóxicos y no existen evidencias científicas de que sean más seguros que los cigarrillos convencionales, al tiempo que se desconocen las consecuencias de un uso prolongado y si a largo plazo son más seguros que el tabaco.