'Cazados' borrachos al volante en la Región todos los días, aunque repuntan los fines de semana

Es raro el día en que las policías locales de la Región no cazan a una persona ebria al volante. Es más, suelen interceptar a más de uno (y de dos) al día, informan agentes destinados en la Región. Uno de ellos explica que recientemente sorprendió, a las seis de la tarde de un lunes, a un sujeto que arrojó una tasa de alcohol de 1 miligramo por litro de aire espirado. Cabe recordar que conducir bajo los efectos del alcohol es considerado delito a partir de 0,6 mg/l de aire espirado, con lo cual lo del citado individuo era exagerado.

Van bebidos y cogen el coche, pero también se ponen a los mandos otro tipo de infractores que no tendrían que hacerlo: quienes han perdido todos los puntos del carné; quienes no han cumplido los 18 años de edad y, por tanto, no lo han obtenido nunca; quienes se han fumado un cigarro ‘de la risa’ que pensaban que no les haría nada y quienes no tienen en regla los papeles del vehículo, por ejemplo.

Esta semana, agentes de Seguridad Ciudadana de la Policía Local de Murcia detectaba de madrugada, un lunes, un vehículo circulando en sentido contrario por Santa Eulalia. Cuando lo pararon, y solicitaron la documentación a la conductora, resulta que la misma jamás se había sacado el permiso de conducir. Cuando le hicieron la pertinente prueba de alcoholemia, arrojó un resultado que triplicaba la tasa de alcohol permitida, detallan fuentes policiales.

La misma noche, también en el casco urbano de Murcia, en esta ocasión en el barrio del Carmen, efectivos de Tráfico daban el alto a un automóvil sospechoso y se encontraron con que el conductor circulaba sin permiso, tras haber perdido todos los puntos, y, además, dio positivo en drogas, en concreto en cannabis.

Para más inri, el copiloto del vehículo tenía una orden de detención en vigor.

El día antes, agentes de Seguridad Ciudadana arrestaban en la misma ciudad a un individuo por conducir bajo los efectos del alcohol y negarse a realizar las pruebas de alcoholemia. En la primera prueba que le hicieron triplicaba la tasa permitida.

El fiscal delegado de Seguridad Vial pone el acento en que ninguno es enviado a prisión provisional

Policías de la Comunidad explican que, aunque las personas bebidas al volante son algo diario, se produce un repunte de los casos los fines de semana y festivos: la gente sale más y, por tanto, bebe más, y aún no ha calado socialmente al cien por cien eso de ‘si bebes, no conduzcas’.

Con las fiestas (de Semana Santa en toda España y de Primavera en Murcia) se incrementan los controles, pues se trata de velar por la seguridad de todos los usuarios de la carretera, a los cuales pone en serio peligro la mala cabeza de algunos.

Dependiendo de la tasa que arroje cada borracho interceptado, se enfrenta a una pérdida de puntos del carné, a una sanción económica o a que le quiten el carné por un tiempo.

Según la última Memoria de la Fiscalía disponible (con datos de 2023), 74 personas cumplían ese año penas de prisión o de responsabilidad personal subsidiaria por impago de multas impuestas por delitos viales. Y 169 condenados hicieron trabajos en beneficio de la comunidad.

El fiscal delegado de Seguridad Vial en la Región, Pablo Lanzarote Martínez, detalla que nadie ingresó en prisión provisional por un delito vial en ese periodo.