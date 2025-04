La previsión del tiempo en la Región para el puente de Semana Santa

La Semana Santa acabará en la Región de Murcia con "cierta inestabilidad", especialmente el fin de semana. No obstante, según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), consultada por esta redacción, no se esperan lluvias que puedan arruinar la salida de las procesiones, a excepción del Domingo de Resurrección, cuando tocará estar pendiente del cielo.

Para este Jueves Santo la Aemet prevé cielos nubosos, sin descartar algunas lluvias poco significativas durante la mitad del día en el norte de la Región. Los vientos seguirán siendo fuertes, especialmente en el Altiplano, aunque se suavizarán respecto a este miércoles, cuando hay decretado aviso amarillo.

Las temperaturas el jueves experimentarán una suave subida, aún menos acusada en el litoral. Las máximas alcanzarán los 24 grados en Murcia y Lorca, y los 20-21 grados en Cartagena, Yecla y Caravaca de la Cruz. En cuanto a las mínimas, marcarán en torno a 11-22 grados en Murcia y Lorca, 14ºC en Cartagena y 8ºC en Yecla y Caravaca.

Durante el Viernes Santo la situación climática será similar a la del jueves, aunque los cielos estarán más despejados y los vientos serán más moderados. Las temperaturas experimentarán pocos cambios, con máximas de más de 20 grados de forma generalizada, con el valor más alto en el municipio de Murcia (24ºC), y mínimas que no bajarán de los 10 grados en Cartagena, Lorca y Murcia y se situarán en 9 ºC en Yecla y 7 ºC en Caravaca.

Respecto al Sábado Santo, Meteorología no descarta algún chubasco a primera hora de la tarde, pero aclara que, por el momento, no se espera una cantidad de lluvia que pueda afectar a la celebración de alguna procesión. No habrá cambios significativos en las temperaturas respecto a la jornada anterior.

Sobre el último día de la Semana Santa, el Domingo de Resurrección, la Aemet indica que aún hay cierta incertidumbre. Será el día más inestable, con cielos nubosos que podrían traer precipitaciones durante la mañana, más probables en el interior, lo que podría afectar a los actos de las fiestas. No obstante, aseguran que aún es pronto para saberlo con certeza, por lo que las cofradías deberán estar pendientes de la evolución de la borrasca que traerá la inestabilidad desde el norte de la Península.

Además, el Domingo de Resurrección bajarán notablemente las temperaturas, con máximas por debajo de los 20 grados en la mayoría de los municipios y mínimas que bajan de los 5 grados en las zonas más frías. En concreto, para ese día en Murcia se esperan 21 grados de máxima y 11 de mínima, mientras que en Lorca 19 ºC de máxima y 9 ºC de mínima en Cartagena 19 ºC y 11 ºC, en Yecla 14 y 6º C y en Caravaca 16 ºC y 4 ºC.