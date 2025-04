Trump preocupa y provoca "temor" y "miedo" al 80% de los murcianos

A muy pocos murcianos les despierta sentimientos positivos el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, según el adelanto del Barómetro de Primavera de 2025 publicado este miércoles por el Cemop. En concreto, a un 80% de los encuestados le preocupa (53,4%), siente "temor" (15,1%) y "miedo" (11,5%) ante las políticas que está desarrollando el inquilino de la Casa Blanca.

Cuanto mayor es la formación académica de los encuestados, más atención muestran por las informaciones sobre la Presidencia de Trump

Tan solo un 6% afirma estar tranquilo y poco más de un 4% se muestra optimista o siente esperanza (otro 4%). Esta es la tónica general entre los votantes de todos los partidos con representación en la Asamblea Regional. No obstante, hay una clara diferencia al poner el foco en los electores de Vox: aunque un 30% de ellos sufre "preocupación", más de un 20% disfruta de "tranquilidad" y un 16,5% responde con el verde "esperanza". De hecho, la suma de sentimientos positivos entre los de Abascal (50,7%) supera a los negativos.

Los investigadores del centro demoscópico destacan que más del 42% de los murcianos sienten poco o ningún interés por la Presidencia de Trump en Estados Unidos; mientras que interesa mucho o bastante al 37,8%. Cuanto mayor es la formación académica de los encuestados, más atención muestran por estas informaciones.

Estados de ánimo de los entrevistados ante la política que está desarrollando Trump según recuerdo de voto en las últimas autonómicas. / Cemop

Los datos que refleja el sondeo denotan que la política agresiva del multimillonario está haciendo mella entre los ciudadanos, especialmente por su amenaza de abandonar a su suerte a Ucrania y por la guerra comercial iniciada contra todo el mundo. Cabe recordar que en estos momentos Europa no está sufriendo los aranceles del 20% anunciados por Trump por la moratoria de 90 días decretada desde Estados Unidos.

En este sentido, 8 de cada 10 murcianos considera que las medidas que está adoptando el magnate perjudica los intereses comerciales de la Región de Murcia. No hay dudas entre los votantes, con independencia del partido al que votaran en el año 2023. Solo un 12% de los electores de Vox, formación más cercana al movimiento 'MAGA' (Make America Great Again) cree que las políticas que se están llevando a cabo en Estados Unidos (EE UU) beneficiarán a la economía regional.

Valoración de las medidas que está adoptando Donald Trump en relación a diferentes asuntos, / Cemop

La incertidumbre ante los embates de la Casa Blanca empujaron al Ejecutivo autonómico a crear el Comité de Aranceles de la Región, que este martes se reunió para analizar un informe sobre mercados alternativos a los EE UU para exportar y que ve en África Oriental una tierra de oportunidades, además de México, Canadá y otros países europeos.

Los murcianos tampoco confían (73,8) en que la era Trump vaya a beneficiar a la seguridad y defensa de Europa, sobre todo después de ver cómo los norteamericanos pretenden acordar la paz en Ucrania con Rusia sin sentar en la mesa de negociación ni a la UE ni a los propios ucranianos. No convencen ni a los simpatizantes de Santiago Abascal, si bien más de un 30% de ellos sí creen que Trump puede tener un impacto positivo frente a casi un 50% que no.

El 100% de los votantes de Podemos e IU piensan que las políticas de la administración de EE UU son nocivas para la lucha contra el cambio climático

También hay cuórum ante la pregunta de si piensan que las medidas de la nueva administración de EE UU pueden ser beneficiosas en materia de cambio climático. Un 69,3% dice que no. Por partidos, los que lo tienen más claro son los votantes de Podemos e IU, ya que el 100% opina de esta forma, seguidos de los socialistas (91,2%). En Vox hay bastante división en este sentido: cerca del 40% creen que Trump es nocivo para la lucha contra el cambio climático frente a un 21,1 que dice que no; sin embargo, más de un 32% no se moja.