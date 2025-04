La prescripción vuelve a enfrentar a médicos y enfermeros

El anteproyecto de Ley de Medicamentos y Productos Sanitarios que el Consejo de Ministros aprobó el pasado martes y que ahora inicia su trámite habitual ha vuelto a enfrentar a médicos y enfermeros. Una de las principales novedades que incluye el nuevo texto, de aprobarse como está, es que las enfermeras y los fisioterapeutas tendrán reconocida la facultad de prescripción de medicamentos, al igual que en la actualidad está reconocida para médicos, odontólogos y podólogos.

Estas profesionales se muestran contentas con el paso dado por el Ministerio de Sanidad y desde el Colegio de Enfermería de la Región de Murcia su presidenta, Amelia Corominas, afirma que «representa un avance significativo en el reconocimiento de las competencias profesionales de las enfermeras, al equipararlas con otros profesionales sanitarios». Sin embargo, los facultativos dicen no estar dispuestos a tolerar el uso de la palabra ‘prescripción’, ya que esto «supondría un impacto perjudicial en la seguridad clínica de los pacientes», según indican.

Los responsables del Colegio de Médicos de la Región de Murcia llegan a señalar que «nunca aceptamos la prescripción; es indicación, uso y autorización de dispensación de medicamentos sujetos a prescripción médica por parte de enfermería y bajo unas guías que estén consensuadas para la seguridad clínica».

A lo que añaden que «siempre que aparezca ‘prescripción’, el Colegio está en contra».

Indicación bajo unas guías

Desde el año 2015 las enfermeras que cumplan con unos requisitos pueden indicar a los usuarios de forma autónoma productos sanitarios o medicamentos no sujetos a prescripción médica (unas 11.000 en la Región de Murcia, según las cifras de la Consejería de Salud). Para el caso de aquellos que precisan receta médica, la normativa establece que el Ministerio debe haber publicado una guía concreta con las indicaciones de los casos en los que pueden prescribirse por parte de las enfermeras y en qué condiciones, guía que debe ser adaptada en cada uno de los territorios autonómicos.

Hasta ahora, Sanidad ha publicado diez guías de prescripción de enfermera en ámbitos como diabetes, hipertensión, heridas, quemaduras, ostomías, anticoagulación oral, fiebre, deshabituación tabáquica y anestésicos locales. De ellas, la Consejería de Salud de la Región de Murcia ha publicado tres: heridas, quemaduras y ostomías.

Con la nueva Ley de Medicamentos se reconocería la capacidad de prescripción de las enfermeras, situándolas al mismo nivel en este sentido que médicos, odontólogos y podólogos.

Ante esta nueva situación, el Colegio de Médicos de la Región de Murcia confía en que el anteproyecto de Ley de Medicamentos y Productos Sanitarios contemple las aportaciones de cada profesión y se adhiere a la posición del Foro nacional de la Profesión Médica, del que la Organización Médica Colegial forma parte. Éste insiste en su «preocupación» por la prescripción de medicamentos por parte de enfermería, al tiempo que explica que «esta es una atribución del médico para la que se requiere un mínimo de formación de seis años en el Grado de Medicina y cuatro o cinco años de especialización».

No lo ven así las enfermeras. Corominas explica a La Opinión que «la inclusión de la prescripción enfermera en la nueva ley permitirá una atención más integral y eficiente, mejorando la accesibilidad de los pacientes al sistema sanitario y reduciendo la necesidad de consultas adicionales para la obtención de recetas». En definitiva, cree que «esta medida contribuirá a optimizar los recursos disponibles y a fortalecer la continuidad asistencial», aportando a su vez «un marco legal más claro y seguro para la práctica enfermera, lo que redundará en una mayor seguridad jurídica y profesional para el colectivo».

El mercado hospitalario superará al de recetas en cinco años El último informe del Observatorio del Medicamento de la Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles (FEFE) muestra que durante febrero de 2025 el mercado farmacéutico español alcanzó una facturación de 2.108,2 millones de euros y 157,6 millones de unidades, lo que representa un crecimiento del 2,9% en valor y una caída del 2,0% en volumen respecto al mismo mes del año anterior. Viendo la actual tendencia, estima que si continúan los actuales crecimientos, el mercado hospitalario superará al de recetas en los próximos cinco años. Respecto a segmentos de medicamentos, el de la diabetes lidera el crecimiento en valores (+27 M€) y los antifúngicos dermatológicos encabezan el aumento en volumen (+106.900 unidades). Antitusígenos y antigripales presentan una leve caída interanual (-0,2%), aunque los expectorantes crecen un 3,0%.

Aclaración del Ministerio

Ante la alarma suscitada en los últimos días entre sociedades médicas, industria farmacéutica y colegios oficiales, el Ministerio de Sanidad ofrecía este lunes un encuentro con el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, y el director general de Cartera General de Servicios y Farmacia, César Hernández, para aclarar dudas.

Padilla se ha mostrado tajante y ha asegurado que la prescripción enfermera «va a estar presente», pese a la oposición de los médicos. «Nunca ha habido ninguna queja con los podólogos ni con los odontólogos, sin embargo en el momento que se intenta normalizar en las otras profesiones que también son grados universitarios y que tienen formación específica en este ámbito, parece que es cuando existe controversia».

Sostiene a su vez que «por un lado se reconoce una realidad ya existente y, por otro lado, da una mayor seguridad jurídica a los profesionales al respecto, equiparando titulaciones que tienen el mismo rango».

Las farmacias temen problemas de suministro y cierres

El anteproyecto de Ley de Medicamentos y Productos Sanitarios aprobado por el Consejo de Ministros introduce importantes novedades en la prescripción, dispensación y autorización de fármacos, lo que también ha puesto en alerta a las boticas. El Colegio Oficial de Farmacéuticos de la Región de Murcia se suma a la postura del Consejo General de Colegios de Farmacéuticos y dice que esta norma provocaría una reducción del número de farmacias, la pérdida de empleos y faltas de suministro que terminarían afectando a la población.

Una de las novedades del texto elaborado por el departamento que dirige la ministra Mónica García apunta a que la prescripción por principio activo será la regla general para fomentar el uso racional del medicamento y contribuir a la sostenibilidad del sistema sanitario, aunque hay excepciones en procesos crónicos que requieran continuidad, pacientes vulnerables, aquellos con problemas de adherencia o medicamentos considerados como no sustituibles.

Además, plantea un nuevo modelo de precios para «fomentar la competencia entre laboratorios, garantizar el suministro y asegurar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud» y a diferencia del sistema actual, que impone un precio único a todos los medicamentos equivalentes, el nuevo enfoque permite a las compañías presentar ofertas de precio cada seis meses. El Ministerio seleccionará entonces los productos que además de ofrecer un precio competitivo garanticen el abastecimiento.

El texto establece a su vez procedimientos para abordar una financiación temprana y transitoria en medicamentos que tengan un especial valor añadido para algún grupo de población mientras se llega a la decisión definitiva de financiación, lo que permitirá el acceso más rápido de la población a terapias innovadoras.

Aunque los colegios de farmacéuticos consideran positivo que el anteproyecto amplíe la capacidad de sustitución del farmacéutico, que además podría dispensar tratamientos para enfermedades recurrentes sin necesidad de nuevas prescripciones, entre otras medidas novedosas de desarrollo profesional, critican que la futura norma incorpore un nuevo sistema de selección de medicamentos «que pondría en peligro la adherencia terapéutica, al establecer revisiones semestrales que modificarían cada poco tiempo el fármaco seleccionado que dispensar al paciente».

Además, creen que el nuevo modelo de subasta «disminuiría la disponibilidad de medicamentos provocando pérdidas de empleo y reducción del número de farmacias, que se verían directamente afectadas por la norma».

A esto respondió también ayer el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, quien descarta que la nueva ley vaya a provocar el cierre de farmacias y pide «abandonar el catastrofismo».

«Esto no es ‘La Ilíada’, esto es un anteproyecto de ley que básicamente viene es a intentar reconocer y avanzar en muchas competencias profesionales de los farmacéuticos», dice.

De este modo, Padilla defiende que los farmacéuticos puedan sustituir algunos medicamentos siempre con el mismo principio activo, no obstante, pese a la horquilla de precios, el paciente escogerá el fármaco que desea. «Es decir, si el paciente le dice al farmacéutico, yo quiero que me des el medicamento que me das todos los días, el farmacéutico tendrá que dárselo», explica.