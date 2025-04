El PP presiona a Francisco Lucas para que se posicione contra la decisión del Ministerio de "enterrar la bahía de Portmán"

"La bahía de Portmán representa el mayor atentado medioambiental cometido en nuestro país. Décadas de vertidos mineros en las que se arrojaron al mar más de sesenta millones de toneladas de estériles contaminantes, convirtieron una bahía natural y rica en biodiversidad en un vertedero industrial, destruyendo su línea de costa y dañando gravemente el ecosistema y el futuro económico de nuestra tierra". Así comienza la moción del Pleno Extraordinario de La Unión aprobada ayer por unanimidad en el Ayuntamiento, es decir, también por el Grupo Municipal Socialistas.

Este martes, desde la sede del Partido Popular de la Región de Murcia, el alcalde unionense, Joaquín Zapata, incidía en el apoyo de los socialistas en el municipio a la petición al Gobierno regional de no sellar los residuos, mientras resaltaba que, "cinco días después de que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) adoptara una de las decisiones más perniciosas que se podían tomar para la Región de Murcia en materia de medio ambiente, el Partido Socialista de Lucas —secretario general del PSOE regional— sigue guardando silencio".

¿Están los socialistas murcianos de lado de los vecinos de la Región o, sin embargo, están servilmente a los pies de Pedro Sánchez?" Joaquín Zapata — Alcalde de La Unión

"No lo podemos comprender. ¿Están de lado de los vecinos de la Unión? ¿Están de lado de los vecinos de la Región de Murcia o, sin embargo, están servilmente a los pies de Pedro Sánchez?", se preguntó el regidor, para quien "esta incoherencia es intolerable" y "no se puede soportar ni un solo segundo más", por lo que pidió "que se sumen todas las fuerzas políticas" a las iniciativas que desde el Ayuntamiento van a llevar a cabo, como las movilizaciones que ya se están convocando.

Horas después de producirse estas declaraciones, la portavoz del PSOE regional, Isabel Gadea, aseguraba que están "trabajando con rigor, responsabilidad y alejados del ruido" para que se atiendan las demandas de los vecinos de Portmán. "El Ministerio ha anunciado la apertura de un periodo de alegaciones para recibir aportaciones y propuestas. Nuestro esfuerzo está centrado en que se incorporen las reclamaciones vecinales al proyecto, siempre que sean viables desde el punto de vista técnico", afirmó.

Francisco Lucas se reunión el lunes 14 de abril con representantes de la Asociación de Vecinos 'La Liga' de Portmán y de la Fundación Sierra Minera. / L. O.

Así se lo trasladó personalmente el secretario general de los socialistas murcianos, Francisco Lucas, el pasado lunes a los representantes de la Asociación de Vecinos La Liga de Portmán y de la Fundación Sierra Minera, durante la reunión mantenida en la sede del partido, junto a los responsables de las áreas implicadas en la Comisión Ejecutiva Regional del PSRM-PSOE.

Según ha podido saber esta Redacción, en este encuentro no se trató la participación del PSRM en movilizaciones, pero desde la formación aseguran que "el Partido Socialista de La Unión tiene libertad" para concurrir en ellas.

"Donde tenga que reivindicar la regeneración de la bahía en los términos consensuados, estaré" Pedro López — Concejal PSOE La Unión

El exalcalde socialista de La Unión, el concejal Pedro López, informó a La Opinión de que "el PSOE va a estar con los vecinos" y que, "aunque el PP ocupa ahora la Alcaldía, no puede dar lecciones al respecto". No obstante, reconoció que "el Ministerio podría haber tomado la decisión consensuada en la Comisión de Seguimiento y no haber obviado muchas cosas por ser demasiado garantistas". "Donde tenga que reivindicar la regeneración de la bahía en los términos consensuados, estaré", sentenció.

En la misma línea, la portavoz del PSRM, Isabel Gadea, denunció que "el Partido Popular no tiene ningún interés" en resolver el problema de la bahía de Portmán y que "su único objetivo es alimentar la crispación para seguir confrontando". Asimismo, aseguró que "el PP no tiene ninguna legitimidad para hablar de Portmán", puesto que su gestión fue una "auténtica chapuza que supuso problemas técnicos, adjudicaciones anuladas y sentencias tanto de la Audiencia Nacional como del Tribunal Supremo".

Batería de acciones del PP

La primera de ellas tendrá lugar el domingo 27 de abril a las 12 de la mañana desde la puerta del Consistorio de La Unión. En mayo, la protesta se trasladará a Murcia, con epicentro en la Delegación del Gobierno.

Además, el Grupo Parlamentario Popular en el Senado ha pedido la comparecencia de la ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, para que explique por qué han tomado esta decisión. Por su parte, el Partido Popular Europeo ha iniciado los trámites para ver qué intervenciones se pueden hacer, como la del propio alcalde de La Unión, ante el Parlamento Europeo para denunciar los planes del Gobierno de España de sellar los estériles en lugar de regenerar la bahía. "Ante esto no cabe ningún tipo de desunión", aseguró Zapata, que llama a la movilización y "a la acción a todos los vecinos de la Región de Murcia, insistiendo en que no se trate de una cuestión exclusivamente local".

¿Por qué el Gobierno de España prefiere el sellado? El alcalde de La Unión, Joaquín Zapata, explicó que el Ejectuvo central ha optado por el sellado de residuos por una cuestión económica. "Este confinamiento de los estériles en la bahía costaría tan solo 50 millones de euros, una cantidad nimia para los Presupuestos Generales del Estado, mientras que una regeneración cueste quizá no menos de 250 millones de euros". Sin embargo, el regidor subrayó que se trata de una cuestión de "justicia ambiental" y de "devolver al mar al lugar que siempre ocupó y que la mano del hombre le privó de hacerlo". Para el Ayuntamiento, la regeneración de la bahía es una oportunidad para restaurar el paisaje y "el coto minero más degradado de España, en el que menos se ha invertido en en restauración ambiental". Además, se pretende crear también un polo de generación económica donde llevar a cabo "desarrollos sostenibles y de alta calidad turísticos, dotando la zona de un puerto deportivo y de usos tradicionales pesqueros.

Por su parte, el secretario general del Partido Popular regional, José Miguel Luengo, anunció que, "frente al entierro del proyecto de regeneración por parte del Gobierno de Sánchez", desde el PP van a "dar la batalla con contundencia, porque es de justicia para La Unión y toda la Región de Murcia". En este sentido, adelantó que su formación se unirá a todas las movilizaciones promovidas por el alcalde de La Unión, "que expresarán el rechazo de toda una Región a esta última medida que supone un nuevo castigo del Gobierno de Sánchez" a todos los murcianos.

El consejero de Fomento e Infraestructuras, Jorge García Montoro, apuntó que "el Gobierno regional no está dispuesto a cruzarse de brazos ni a acatar algo que no es una solución, sino enterrar un problema sobre otro problema que ya se creó", y resaltó que el Ejecutivo autonómico "va a llevar a cabo cuantas acciones sean necesarias desde el punto de vista técnico y político para poder devolverle a La Unión lo que es suyo: su entorno natural, su medio ambiente y, sobre todo, su entorno saludable".

La transacción del PSOE de La Unión

La moción para exigir al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico la rectificación al proyecto presentado en la Comisión de Seguimiento de la bahía de Portmán rechaza el plan presentado y demanda la reanudación del proyecto original de regeneración, que contempla la extracción de los estériles y la recuperación de 250 metros de fondo de la línea de costa.

La iniciativa municipal fue apoyada por el Partido Socialista de La Unión después de que el resto de grupos municipales aceptaran una transacción por la cual se añadían tres nuevos puntos. El primero insta al Gobierno de la Región de Murcia a que apruebe y presente de forma inmediata el proyecto del Puerto De Usos Tradicionales Y Deportivo en la Bahía de Portmán; a través de otro se exige al Miteco el mantenimiento en la Bahía de Portmán del laboratorio e instalaciones anexas al mismo continuando con los estudios sobre regeneración medioambiental, mientras que un tercer insta al Ministerio al mantenimiento del Club Náutico de Portmán e Instalaciones De La Pescadería.