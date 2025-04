La Unión llevará las protestas hasta Europa para denunciar la situación de Portmán

Para los vecinos y el Ayuntamiento de La Unión la decisión del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) de sellar los residuos de la bahía de Portmán no es una opción y planean llevar sus protestas hasta el Parlamento Europeo. Así lo confirmó ayer a La Opinión el alcalde del municipio, Joaquín Zapata, quien anunció que las movilizaciones irán «de lo local a lo global». Así, la primera de ellas se producirá el próximo domingo 27 de abril en La Unión, y que partirá desde la puerta del Ayuntamiento a las 12.00 del mediodía.

Posteriormente quieren continuar con el calendario de movilizaciones y «llegar a Murcia y a Madrid», en palabras del regidor, quien aseguró que incluso ya se ha puesto en marcha la maquinaria del partido para que pueda llegar a comparecer ante las instituciones europeas . Según explicó Zapata, ayer «parlamentarios del Partido Popular en el Congreso y en el Senado hicieron la propuesta en la reunión de coordinación de los grupos, de modo que van a pedir la comparecencia de la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico del Gobierno de España, Sara Aagesen, para preguntarle por qué han tomado la decisión del sellado de la bahía».

Para vecinos y Ayuntamiento retirar los estériles y recuperar la línea de costa es la solución para la bahía y así quedó patente en el Pleno Extraordinario celebrado en la sede de la Liga de Vecinos de Portmán. La Corporación aprobó por unanimidad la única moción que se debatió, en la que rechazaron «de forma frontal» la decisión del Miteco.

El voto positivo de todos los Grupos Municipales fue posible tras la aprobación de una enmienda transaccional del PSOE, en la que solicitaban, entre otras cuestiones, el mantenimiento del laboratorio y del Club Náutico de la bahía de Portmán y la aprobación del proyecto del Puerto Deportivo.

«La bahía de Portmán representa el mayor atentado medioambiental cometido en nuestro país». Con esas contundentes declaraciones arrancó el alcalde de La Unión, Joaquín Zapata, la lectura de la moción que presentó y fue aprobada. Entre los acuerdos adoptados, Administración local y vecinos, que también pudieron participar en el Pleno, manifestaron «el rechazo absoluto del Ayuntamiento de La Unión y de todos sus habitantes al cambio de proyecto anunciado por el Miteco».

En esta línea, el Consistorio exige al Gobierno de España que «respete los compromisos adquiridos y reanude de forma inmediata el proyecto original de regeneración, que contempla la extracción de los estériles y la recuperación de 250 metros de fondo de la línea de costa».

En el acuerdo aprobado se insta al Ministerio «a que tenga en cuenta las conclusiones y demandas expresadas» en la Comisión de Seguimiento celebrada el lunes, y que «actúe en coherencia con la posición unánime de las administraciones y de todos los colectivos sociales».

Asimismo, el Ayuntamiento y los vecinos solicitan «el respaldo de todas las fuerzas políticas y agentes sociales para que se paralice la opción del sellado y se garantice la continuidad del proyecto de restauración integral».

La moción será ahora trasladada al Ministerio para la Transición Ecológica, a la Delegación del Gobierno en la Región de Murcia, al Gobierno de la Comunidad Autónoma, y a los portavoces de los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados y del Senado.

Desde 2006

«Décadas de vertidos mineros, en las que se arrojaron al mar más de sesenta millones de toneladas de estériles contaminantes, convirtieron una bahía natural y rica en biodiversidad en un vertedero industrial, destruyendo su línea de costa y dañando gravemente el ecosistema y el futuro económico de nuestra tierra», rememoraba el alcalde Joaquín Zapata.

«Tras años de reivindicaciones», añadió, «en 2006 se firmó un convenio de colaboración entre todas las administraciones que, junto con el tejido social, consensuaron la recuperación de 250 metros de línea de fondo de costa, tras lo que se logró el inicio de un proyecto de regeneración justo, que contemplaba la retirada parcial de estériles y la recuperación de la bahía».

Sin embargo, el reciente anuncio del Ministerio para la Transición Ecológica de sustituir dicho proyecto por «un simple sellado de los residuos» supone, en palabras del regidor, «un paso atrás intolerable». Según consideran Administración local y vecinos, con esta decisión «no solo se renuncia a la restauración real del entorno, sino que se condena definitivamente a Portmán, a La Unión y a toda la Sierra Minera, despreciando la voluntad de una ciudadanía que lleva décadas luchando porque se haga justicia».

«Portmán no puede ser enterrado dos veces. Este municipio no aceptará el abandono ni el olvido. La regeneración es un deber moral, ambiental y político. Y no vamos a ceder», culminó Zapata.