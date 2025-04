La Región luchará por evitar que se pierdan los oficios tradicionales

«Tengo muchísimas dificultades para encontrar personal cualificado de calidad, de hecho, es que no hay, no existen los panaderos», sentencia Raúl Ferre, para quien es preferible tener hasta 10 jóvenes de prácticas en su horno de pan «para formarlos a mi manera». Aunque piensa que su profesión de panadero no es atractiva para los jóvenes «por el desconocimiento de cómo se trabaja actualmente en una panadería artesanal y su funcionamiento».

Ferre no se plantea un relevo generacional. «Espero que no». Y cree que su oficio tendrá futuro gracias a chicos como los que está formando.