Podemos y Sumar, en la Región: condenados a no entenderse

El pasado 6 de abril Podemos oficializó la candidatura de la eurodiputada Irene Montero para las próximas elecciones generales previstas para 2027. Una candidatura «que no sea solo de Podemos, que tienda la mano a la sociedad civil organizada, que tienda la mano a todas esas personas desencantadas con un Gobierno que nos está metiendo en el régimen de guerra y apostando por el rearme», explicó la secretaria general de los morados a nivel nacional, Ione Belarra.

Dos días después, Montero daba un portazo a Sumar en una entrevista en TVE. «Lo importante es que articulemos una izquierda fuerte, autónoma del PSOE, que es lo contrario de lo que ha significado la ‘operación Sumar’ que ha liderado Yolanda Díaz en España. Estoy siendo muy clara», manifestó.

Tiene toda la pinta de que esta va a ser la tónica a seguir en la Región de Murcia. El coordinador autonómico de Podemos, el diputado nacional Javier Sánchez Serna, también habla sin tapujos: «La cuestión es que el movimiento Sumar apenas existe en la Región». El dirigente morado señala que «son los mismos de Más Región, que ya se quedaron fuera de la coalición» que terminó por crearse para las autonómicas y de la que salieron dos diputados para la Asamblea: María Marín y Víctor Egío.

«Nosotros lo que no nos podemos hacer es ponernos detrás de siglas vacías. Creo que Sumar está muerto en la medida en que, como paraguas de todos los partidos de izquierda, ya no va a volver a funcionar», sentencia.

Javier Sánchez Serna Diputado en el Congreso desde 2016 y coordinador autonómico de Podemos en la Región, iba en la candidatura ‘Orgullosamente Podemos’, de Ione Belarra, que revalidó ayer su puesto y dirigirá la formación a nivel nacional los próximos 4 años.

Lo cierto es que Sumar Región de Murcia se encuentra en estos momentos en una etapa embrionaria, después de la creación hace pocas semanas de la Ejecutiva a nivel nacional de la que forman parte cuatro miembros de la Región: Lorena Lorca, Juan Carlos Pastor, Constanza Sánchez y Óscar Urralburu.

Los dos primeros fueron elegidos en febrero coordinadores regionales en su primera asamblea autonómica. «Queremos hacer otra en junio contando con los movimientos sociales, con los sindicatos y con el resto de partidos progresistas para empezar a realizar iniciativas parlamentarias, desde la Región de Murcia», afirma Lorena Lorca.

No van a tener fácil meterse en el equipo que en 2023 formaron Podemos, Izquierda Unida-Verdes y Alianza Verde, aunque en Sumar no desisten. «Siempre hemos dicho que para derrotar a la derecha y a la ultraderecha tenemos que ir de la mano y en eso estamos, en seguir trabajando para conseguir esa unidad progresista en la Región».

Penélope Luna Lleva 19 años trabajando en el sindicato UGT y actualmente desempeña el cargo de segunda teniente de alcaldesa de Abarán con las responsabilidades de Cultura y Bienestar Animal. Acaba de ser nombrada nueva coordinadora regional de IUVRM.

«Estoy segura de que el día de mañana, con Podemos, si nos sentamos, podremos llegar a un acuerdo. Es una posibilidad que nunca he descartado», insiste. Ahora bien: «Cuando lleguemos a ese río, cruzaremos ese puente». Tiempo al tiempo.

¿Cómo convencer al resto de partidos? Con el poder que tienen en la coalición de Gobierno a nivel estatal. «Hemos conseguido muchísimos logros en 2024 y en 2025 logramos otro récord de empleo, la nueva subida del salario mínimo sin tributación al IRPF, el régimen sancionador contra las inmobiliarias para proteger a los inquilinos, hemos reducido la jornada laboral que llevaba 40 años congelada y se ha puesto coto a las universidades privadas, por ejemplo». Ahora, el plan es llevar esas iniciativas a nivel regional e impulsarlas con la nueva oficina parlamentaria de Sumar.

Por ahí no van a convencer a Podemos. Serna exige que no se pacte el reparto del Consejo General del Poder Judicial con la derecha, que no se embarque al país en una escalada bélica y que «demuestren que son progresistas en materia de vivienda». «No hemos intervenido con la regulación de los alquileres ni hemos prohibido los pisos turísticos de temporada», subraya.

El pegamento

Entre las fuerzas a la izquierda del PSOE, Izquierda Unida-Verdes se presenta como la formación más estable, duradera y con mayor implantación territorial: con alrededor de 800 afiliados, tienen presencia en 32 de los 45 municipios y representación institucional en 13.

Lorena Lorca Cartagenera de nacimiento, Lorena Lorca fue elegida en febrero una de las coordinadoras regionales de Sumar y el mes pasado fue integrada en la Ejecutiva del movimiento de Yolanda Díaz a nivel nacional, junto a otros tres miembros de la Región.

Además, hace pocas semanas asumió la Coordinadora Autonómica Penélope Luna, que, ante el conflicto entre Podemos y Sumar, intentará hacer de «pegamento»: «Izquierda Unida, por definición y desde su nacimiento, somos una corriente que aglutina la sensibilidad de la izquierda transformadora. No sabemos trabajar de otra manera y nos negamos a tener que elegir entre papá y mamá».

Sin embargo, eso fue lo que ocurrió hace dos años y, gracias a eso, en junio entrará como diputado en la Asamblea el excoordinador regional de IUVRM José Luis Álvarez-Castellanos, sustituyendo a Víctor Egío, de Podemos. Ese fue el acuerdo y ninguna de las dos formaciones implicadas contempla sorpresas.

No obstante, IU es una fuerza bastante práctica y cuenta con que, a nivel municipal, cada territorio decidirá su propio destino. En las anteriores elecciones, de 28 candidaturas, se presentaron con Podemos en 13 y fueron solos en 15.

Mientras los otros dos se pelean, los objetivos de IUVRM son «ensanchar» el partido y, en las próximas elecciones, volver a las plazas perdidas, sobre todo a Cartagena, Murcia, Alcantarilla, Molina, Cieza.

Muy buen pegamento tiene que ser para volver a unir lo que parece hecho añicos.