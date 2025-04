San Francisco canta en honor a la Virgen de los Dolores.

La iglesia de San Francisco acogió ayer la salve en la que el Paso Azul se pone a los pies de la Virgen de los Dolores. Entre los muros de la iglesia sonaban los versos que a principios del siglo XX creara para la titular azul Juan Antonio Gómez Navarro, maestro de capilla de la mezquita-catedral de Córdoba en aquellos años. «Salve, Regina, mater misericordiae / vita, dulcedo, et spes nostra, salve. / Ad te clamamus, exuls filii Evae. / Ad te suspiramus, gementes et flentes, / in hac lacrimarum valle…»; se escuchaba en un templo iluminado con la luz de las velas que portaban los mayordomos. Después, se llevaba a cabo una oración en honor a los cofrades fallecidos, para después partir hacia la procesión organizada por la Hermandad de la Curia. A la cita asistían, entre otros, el presidente regional, Fernando López Miras, y el alcalde Fulgencio Gil.