El programa de nitratos murciano extiende a los agricultores de toda la Región la asfixia que ya sufre el Campo de Cartagena

El nuevo programa de actuación de zonas vulnerables a la contaminación por nitratos de origen agrario de la Región de Murcia, en fase de borrador y de publicación inminente, extiende las lesivas medidas de protección de nitratos del Mar Menor, aplicadas en el Campo de Cartagena, a toda la Región. Así lo denuncia SOS Rural, plataforma independiente en defensa del medio rural, que resalta la extensión de estas medidas a todo el territorio. «Con este Programa de Actuación se va a extender la asfixia normativa que sufren los agricultores del Campo de Cartagena a Águilas, Fortuna, Jumilla, Yecla o Abarán entre otros», denuncia Daniel Ruiz, portavoz de SOS Rural en Murcia.

De esta forma, el Gobierno regional impone por vez primera, en las nuevas áreas designadas como zonas vulnerables, el cumplimiento del programa de actuación más restrictivo y perjudicial de Europa cuyo régimen sancionador viene definido en la Ley del Mar Menor. «Con el actual borrador del Programa de Actuación, el Gobierno murciano aplica las medidas más lesivas de Europa para toda la Región de Murcia», lamenta Daniel Ruiz.

Exceso de burocracia

Así, tanto los agricultores del Campo de Cartagena como el resto de los agricultores de la Región tendrán que cumplimentar hasta diez nuevos registros —documentos de control de buen cumplimiento del plan de nitratos— que ningún otro programa de actuación vigente en España exige. Esta medida, de carácter burocrático, no se alinea con las nuevas tendencias exigidas tanto desde Bruselas como desde Madrid de reducir el papeleo estéril. «Los registros y el exceso de burocracia no resuelven el problema de nitratos de las masas de agua y lo único que suponen es un esfuerzo económico y logístico que la mayoría de los pequeños agricultores de la Región de Murcia no podrán afrontar, lo que supondrá su expulsión del sistema», asegura el portavoz de SOS Rural.

En este sentido, no cumplimentar alguno de los diez citados registros o no hacerlo de forma adecuada supone en la Región de Murcia una infracción grave tipificada con 5.000 euros de sanción. Por el contrario, en el reciente programa de actuación publicado en Extremadura, que incorpora todas las exigencias europeas y nacionales, la sanción por estas mismas acciones sería de cero euros.

Además, el plan de nitratos de Murcia incluye entre sus medidas «más dañinas», sin una exigencia obligada a nivel nacional o europeo, la obligación de realizar rotaciones de cultivo con unas especies predeterminadas por la propia Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Murcia. «Esta medida debería ser voluntaria y adaptarse a cada zona, como es el caso en el Programa de Actuación en Extremadura», explica Ruiz, quien considera que el programa de nitratos murciano «hace un copia y pega, sin diferenciar por zonas, con independencia de la metodología de cultivo, de la zona en la que se encuentre y de los riesgos ambientales asociados».

De igual manera, el programa de actuación de la Región de Murcia incorpora por primera vez la obligación de desarrollar análisis de metales pesados totales, bioasimilables y solubles —tres analíticas en una—, algo que no se exige en ninguna región de Europa. «El número de determinaciones analíticas, tanto de aguas, suelos y enmiendas orgánicas, es desproporcionado y no existe un referente nacional que se le parezca», lamenta el portavoz de SOS Rural. Algunas de estas analíticas pueden superar los 300 euros por ensayo.

Reuniones en toda la Región

En este contexto, calificado por Ruiz de «opaco», SOS Rural se plantea organizar reuniones con los agricultores de distintos municipios de la Región para trasladarles con detalle las exigencias reales que se les avecinan con la llegada del nuevo programa de actuación, para generar conocimiento y para resolver cualquier duda. «Los agricultores deben ser conscientes de lo que les viene antes de que se publique el programa de nitratos, porque después será tarde», advierte Ruiz.

La aplicación de este nuevo programa de actuación sin un marco formativo paralelo supondrá que muchos agricultores serán sancionados por defectos de forma que nada tienen que ver con la protección de las masas de agua. «Los datos confirman que el Gobierno de la Región de Murcia está más ocupado en sancionar que en formar, como lo demuestra que lo agricultores murcianos fueron inspeccionados siete veces más que la media nacional», resalta Ruiz: «SOS Rural exige una mayor apuesta por la formación y un cambio en la gestión del nitrógeno por parte de nuestros agricultores, compatible con el desarrollo de las nuevas tecnologías y con la mejora del conocimiento, más que por la vía de la sanción, que debe ser la última opción para aquellos que deciden incumplir sistemáticamente la ley», sentencia el portavoz de SOS Rural.

Más información sobre SOS Rural en su web: https://sosrural.es/