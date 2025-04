Un modelo familiar para desterrar a los grandes centros de menores como el de Santa Cruz

Parece una vivienda unifamiliar como cualquier otra y lo cierto es que dentro vive una familia, pero esta es distinta. En la actualidad, 7 niños, niñas y adolescentes de entre 4 y 17 años conviven en este hogar de protección de la Comunidad, gestionado por la asociación Nuevo Futuro, aunque hay plazas para tres personas más.

Piscina y barbacoa en el exterior, zona de juegos y espacio de sobra para que los menores que acaban aquí puedan reparar el daño que han sufrido por un entorno familiar problemático o porque ya no tienen a nadie que les cuide.

El objetivo de la asociación es crear hogares y centros seguros para aquellos niños, niñas y adolescentes que no pueden vivir con sus familias y que son atendidos por el sistema de protección. «Establecemos una relación cálida, cercana y positiva que favorezca su desarrollo psicológico y social», aseguran.

La Opinión ha podido entrar en uno de sus centros situado en el municipio de Murcia y que lleva funcionando desde el mes de marzo. El acogimiento de menores no acompañados está en el foco del debate en la Región después de que la consejera de Politica Social, Familias e Igualdad, Conchita Ruiz, anunciara el pasado miércoles en la sesión de control de la Asamblea Regional que los centros de menores como el de la pedanía murciana de Santa Cruz «no tienen cabida en nuestro modelo de acogida». La razón que esgrimió es que «se diseñó para una primera acogida de forma temporal» y «hoy acoge a 60 menores en estancias prolongadas».

«Centros así no son el mejor lugar para que un niño crezca», subrayó, añadiendo que «la Unión Europea, Unicef y su propia ministra de Infancia y Juventud apuestan por una clara transformación en la atención a los menores».

Julián Ruiz y Manuel Ayuso en la entrada del hogar. | ISRAEL SÁNCHEZ

El proceso de transformación del modelo, iniciado hace un lustro, será gradual, puesto que solo son nueve las entidades que han adaptado sus espacios «y otras están avanzando hacia esta transformación», adelantó Ruiz. En total, la Comunidad tiene asumida la tutela de 619 menores distribuidos en 33 centros.

Julián Ruiz, gerente de Nuevo Futuro en la Región de Murcia y director técnico de dos de sus hogares, explica que el objetivo de estas instalaciones es crear un «entorno protector» y un «contexto familiar», tal y como promueve la Lopivi (Ley Orgánica de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia), aprobada en 2021.

Para los siete menores que viven en este hogar de protección hay siempre dos personas de turno, a las que se suma la «tata», el apodo que recibe la cocinera en las instalaciones de esta asociación. «Hay una por la mañana y otra por la tarde, que prepara un menú creado por un nutricionista», señala. Eso sí, la dieta se puede romper en contadas ocasiones: en los cumpleaños y en el día de ingreso. «Puede ser un día triste, así que indagamos para averiguar cuál es la comida favorita del niño o de la niña y se le prepara. Los espaguetis carbonara siempre triunfan», comenta.

La tendencia es crear núcleos familiares cada vez más reducidos, puesto que este modelo «permite individualizar la atención».

Manuel Ayuso, coordinador de otros dos hogares en el municipio, señala que el trabajo de los empleados de estos entornos «no es cuidar niños, sino buscarles una salida». La prioridad siempre es que puedan volver a su familia biológica y, si no es posible, se intenta encontrar una alternativa en la «familia extensa», unos tíos, primos, etc. Solo cuando la familia no es una opción se opta por el acogimiento, o sea, familias que se han ido especializando en cuidar a estos niños, niñas y adolescentes con necesidad de protección.

La vivienda en la que viven estos niños está perfectamente equipada. «Antes, vivía aquí una familia y, ahora, vive otra familia», indica Julián Ruiz. Un amplio salón en el que pueden comer todos los niños al mismo tiempo, cocina, dos baños (uno para ellos y otro para ellas) y cinco amplias habitaciones (una sin usar) con dos camas en una litera. «Los anteriores inquilinos tenían un gran vestidor que hemos decidido conservar para que todos los niños aprendan a organizarse su ropa», explican.

Es el Servicio de Protección de Menores de la Comunidad quien decide quién acaba en un hogar como este, llamado a servir de modelo para todos los demás, desinstitucionalizando los centros para que los usuarios se encuentren en casa.

Una barbacoa en la terraza de la vivienda.

Todo está pensado para los pequeños: los muebles no acaban en picos con los que puedan hacerse daño, todas las ventanas tienen mosquiteras, las cortinas son ignífugas para evitar sustos mayores e, incluso, las sillas son antivuelco.

Tan solo hay un espacio en la casa en la que un cartel advierte de que está prohibida la entrada si no es con la compañía de un educador: una sala con dos ordenadores para que los trabajadores puedan hacer gestiones administrativas.

«Lo bonito de este trabajo es ver cómo entran y ver cómo salen. Darse cuenta de cómo van espumando. El primer día, tratan al educador con desconfianza y, en cuestión de un mes, les cogen mucho cariño», asegura el gerente, que lleva 13 años dedicándose a estos niños, 8 de los cuales con responsabilidades directivas.

Ajenos a la polémica

Desde la asociación Nuevo Futuro, integrada por 14 delegaciones provinciales y con presencia en 18 ciudades españolas, se mantienen ajenos al debate de la transformación del modelo en la Región, impulsado especialmente por el ultimátum de Vox de cerrar el centro de menores de Santa Cruz.

«Puede haber ruido fuera, pero nosotros nos centramos en nuestro modelo y en el trabajo que estamos haciendo aquí», señala Manuel Ayuso.

Desde la asociación Nuevo Futuro confirman que la Comunidad Autónoma lleva «años apostando» por este modelo. De hecho, la creación de este nuevo hogar de protección, agregan, es gracias a que la Administración regional decidió que parte de la financiación de los fondos europeos Next Generation EU se dirija a este proyecto inclusivo.