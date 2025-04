Los recortes del trasvase y el cierre de los pozos marcarán las alegaciones al cuarto ciclo de planificación hidrológica

El Gobierno regional reunió este viernes al Comité de Expertos de Agua con el objetivo de establecer las líneas de trabajo que serán la base para las aportaciones de la Comunidad al cuarto ciclo de Planificación Hidrológica (periodo 2028-2033). Cabe recordar que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha establecido, como primera fase, un plazo hasta el 20 junio para realizar propuestas, observaciones y sugerencias a los documentos iniciales, dirigidas al organismo de cuenca respectivo. Está previsto que las propuestas del Comité de Expertos se presenten el próximo 15 de mayo, fecha en al que se convocará de nuevo la mesa.

La consejera indicó que “la Región de Murcia tendrá mucho que decir, tanto por nuestra experiencia en materia hídrica desarrollada en base al compromiso y al respeto por los recursos como por la extrema necesidad de contar con la seguridad de disponer del agua que tanto necesitamos”.

Dentro de las situaciones contempladas en la planificación hidrológica, se dan algunas que requieren una urgente atención en la Región de Murcia. "Tal es el caso de la situación de los acuíferos sobreexplotados en áreas críticas como el Altiplano, o el injustificado incremento de caudales ecológicos derivados del plan del Tajo,que conllevará la pérdida de hectómetros cúbicos de agua y todo tipo de problemas socioeconómicos, ambientales, jurídicos y técnicos”, afirmó Sara Rubira. Con respecto a los regantes del Altiplano, Rubira ha señalado que están muy preocupados por la incertidumbre a la que están sometidos, "porque no saben a partir de 2027 cómo van a sacar sus cultivos adelante si se perpetra finalmente este cierre de los acuíferos". Además, el Comité de Expertos también estudiará la evolución de los recursos de desalación y de los criterios y actuaciones en defensa contra la sequía e inundaciones. También se abordarán áreas especialmente sensibles como las del Mar Menor y su entorno.

En cualquier caso, Rubira mostró su preocupación ante el hecho de que ya se esté hablando del cuarto ciclo de Planificación Hidrológica cuando el tercero "no está resuelto, porque no se han aportado soluciones a los problemas que han generado sus medidas".

La consejera Sara Rubira, junto Francisco Cabezas, director general de la Fundación Instituto Euromediterráneo del Agua. / Israel Sánchez

La responsable de Agua explicó que todos estos problemas afectan a distintos aspectos tanto de tipo técnico como económico y jurídico administrativo, por lo que requieren de un trabajo especializado para su desarrollo. Espera Rubira que el Ministerio para la Transición Ecológica sea "receptivo y dialogante, y no como ha sido hasta el momento".

“Para colaborar en estas tareas se contará con la colaboración del Instituto Euromediterráneo del Agua, fundación creada a instancia del Consejo de Europa y adscrita organizativamente a la Comunidad, como órgano especializado en cuestiones relativas a recursos hídricos y con acreditados conocimientos y capacidades para proporcionar este apoyo requerido”, concluyó Rubira.

El cuarto ciclo de Planificación Hidrológica es una normativa que afectará, además de a la cuenca del Segura, a las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Occidental, Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura y Júcar y la parte española de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Oriental (en el ámbito de competencia de la Administración General del Estado), Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana y Ebro.

Un déficit de 400 hectómetros cúbicos a partir de 2027

Tras todos los recortes previstos, la consejera asegura que la Región sufrirá un déficit hídrico de 400 hm3 a partir de 2027, contra el cual el Ministerio no está ofreciendo alternativas. En este sentido, Rubira recordó que la producción total de desalación (Torrevieja, Valdelentisco, Águilas) es de 120 hm3, "¿dónde están los otros 280?, se pregunta Rubira, que insiste en que el agua desalada "no cubre todas las necesidades y demandas que tenemos, por eso necesitamos que se mantengan las actuales aportaciones del trasvase Tajo-Segura y que no se modifiquen las reglas de explotación".