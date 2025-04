Atención Primaria pide ayuda ante un futuro incierto y la falta de relevo

Si la situación de los profesionales de Atención Primaria no es buena, el futuro no se presenta mucho más halagüeño. La falta de médicos va a marcar lo que queda de década hasta el punto de que la previsión es que antes de 2028 se jubilen en la Región de Murcia 588 médicos de familia y en ese mismo periodo sólo saldrán 503 nuevos MIR de esta especialidad, lo que hace que el déficit de médicos de cabecera se siga agravando y no se garantice el relevo generacional.

El Foro de Médicos de Atención Primaria alertaba ayer de esta situación durante una jornada celebrada en la sede de la Organización Médica Colegial (OMC) bajo el lema Con la Atención Primaria, los números cuadran, un encuentro en el que se puso en valor que la inversión en Primaria y en sus profesionales supone una garantía de eficiencia en el Sistema Nacional de Salud e impacta de manera directa e indirecta en la mejora de la salud de toda la población, reduciendo el uso de los servicios de urgencias, las hospitalizaciones y la mortalidad.

Si las jubilaciones previstas en centros de salud y consultorios de la Región de Murcia alcanzan las 588 hasta 2028, a nivel nacional la cifra se eleva hasta las 17.180, que es el número de profesionales que en el año 2023 -último en el que hay datos disponibles en el Ministerio de Sanidad- estaban en activo y tenían más de 60 años.

El doctor Vicente Matas, coordinador del Centro de Estudios del Sindicato Médico de Granada, recuerda que en 2007 «ya advertimos de que íbamos a tener problemas, ya que para formar a un médico se necesitan entre 11 y 12 años». Y aunque dice que existen grandes diferencias por comunidades, considera que las plantillas de Atención Primaria no se han reforzado al nivel que lo han hecho las de Hospitalaria.

A nivel nacional, entre los años 2008 y 2023, las plantillas de médicos de familia han aumentado un 8,8%, en pediatría de Primaria un 8,9% y en enfermería un 21,7%. Sin embargo, entre 2010 y 2023, la plantilla de facultativos en hospitales creció un 31,5%, en médicos de Urgencias un 27,8%, enfermería un 32,5%, matronas un 38,6% y en fisioterapeutas un 62,6%.

«Esto nos hace ver que las plantillas en hospitales han crecido en este periodo el triple de lo que lo han hecho en Atención Primaria, cuando Primaria es la base y los cimientos del sistema sanitario», insiste el doctor Matas.

Sólo recibe 1,5 euros de cada 10

Los expertos ponen de relieve que la Atención Primaria es el pilar fundamental del sistema sanitario y, sin embargo, sigue estando infravalorada en términos presupuestarios. En España, ocho de cada diez actuaciones en sanidad se producen en este nivel asistencial. Sin embargo, de la inversión sanitaria pública en atención especializada se invierte el 62,9% y el 14,1% en Atención Primaria.

La vicepresidenta primera de la OMC, María Isabel Moya, explica que Primaria «es eficaz, sostiene la salud de la población y la equidad del sistema, es la que más hace con menos», pero se pregunta «qué sucede para que no lo percibamos así ni los profesionales ni los ciudadanos».

Moya afirma que la clave está en las políticas de gestión de los recursos humanos, una cuestión que «hay que abordar, porque de los contrario no vamos a avanzar».

Concentración el sábado en La Flota Con motivo del Día Mundial de la Atención Primaria, la Alianza por la Defensa de la AP de la Región de Murcia ha emitido una declaración en la que alerta del grave deterioro que sufre este nivel asistencial. La iniciativa está respaldada por 40 organizaciones entre sociedades científicas y entidades de la sociedad civil; los sindicatos UGT, CCOO e Intersindical; y los partidos Podemos, Sumar, PSOE e IU. La Alianza ha convocado una concentración el sábado a las 12.00 en el centro de salud de La Flota, en Murcia. La declaración denuncia una "situación crítica" en los centros de salud del Servicio Murciano de Salud (SMS) debido a una financiación insuficiente, falta de recursos humanos y desigualdad en la accesibilidad a los servicios. Entre las principales demandas de la Alianza destacan el garantizar la accesibilidad universal a la atención primaria y la longitudinalidad; aumentar la financiación hasta alcanzar el 25% del gasto sanitario total; cumplir la Estrategia de Mejora de Atención Primaria (EMAP) 2023-2026 y cubrir las plantillas necesarias; desarrollar las especialidades de Enfermería de Atención Primaria, dotación de Trabajo Social, Fisioterapia y desarrollo de Trabajo Administrativo Sanitario; y promover la participación comunitaria y la coordinación con servicios sociales, especialmente para personas mayores y con trastorno mental grave.

Cupos por médico

Entre las cifras que se ofrecieron ayer en el encuentro de la OMC destaca el cupo de pacientes por médico, un aspecto en el que la Región de Murcia no es de las peor paradas. Así, de los mil médicos de familia que hay en la Comunidad, 838 facultativos tienen entre 1.001 y 1.500 pacientes asignados; 117 profesionales sobrepasan la cifra de 1.500 tarjetas sanitarias; y 44 facultativos tienen entre 501 y 1.000 pacientes, al estar en zonas más despobladas.

Dentro de la radiografía nacional, en la Región sólo el 11,8% de los médicos de familia superan las 1.500 tarjetas sanitarias, siendo la media nacional del 33% y teniendo la cifra más baja Castilla y León, con un 10% de profesionales con más de 1.500 pacientes.

No obstante, la vocal de AP del Colegio de Médicos de la Región de Murcia, Celia Román, señala a La Opinión que «en Murcia tenemos la suerte de que hay poca ruralidad, ya que en otros territorios la dispersión de población obliga a médicos y enfermeras a desplazarse para las atenciones». Pese a no estar entre las peores autonomías, Román recuerda que «el objetivo que marcaron en 2022 con la Consejería era bajar a 1.200 tarjetas por profesional, y nos encontramos en torno a las 1.400».

Además, de las 111 nuevas plazas de Medicina de Familia que se acordaron crear en 2022, 74 aún están sin cubrir; y de las 11 de Pediatría, sólo se ha cubierto una.

Las ocho organizaciones que componen el Foro de Médicos de Atención Primaria reclaman más inversión y acciones inmediatas «ante una crisis que puede llevar a la quiebra el Sistema Nacional de Salud tal y como lo conocemos».

Hermenegildo Marcos, representante de médicos de Primaria rural, hace especial hincapié en la necesidad de trabajar para atraer el talento joven , así como en medidas que incentiven la retención del mismo».

Mantener al médico de familia reduce un 30% las visitas a Urgencias

El encuentro celebrado ayer en la OMC con motivo del Día de la Atención Primaria, que se celebra este sábado, 12 de abril, tenía como objetivo reivindicar el papel de este nivel asistencial como eje clave para el sostenimiento del Sistema Nacional de Salud.

El acto fue inaugurado por el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, quien puso de relieve que «tener durante más de 15 años a un mismo médico de familia reduce un 30% las visitas a urgencias, un 28% las hospitalizaciones y un 25% la mortalidad».

La importancia de la continuidad asistencial fue otro de los temas que se pusieron sobre la mesa, ya que juega un papel clave en la salud de la población.

Padilla considera que hay una crisis de legitimidad social por la inadaptación de los valores de la Atención Primaria, «ya que nada dura 15 años», pero «también hay una crisis de profesionales en el momento en el que más profesionales hay en el sistema». Pese a que se ha registrado un aumento de las plazas de Medicina Familiar y Comunitaria del 30%, «tenemos más un problema de retención que de crear nuevas plazas», por lo que hace hincapié en la necesidad de «trabajar en la retención, la conciliación y la carrera profesional».

Así, desde el Foro de Médicos de Atención Primaria se reclaman medidas que disminuyan la precariedad y la temporalidad en la atención primaria.

Uno de los mayores temores y que ya se está viendo es la contratación de médicos sin especialidad. La vocal de AP del Colegio de Médicos de la Región, Celia Román, dice que este planteamiento «es muy grave», ya que en España es obligatoria la especialidad para ejercer, «pero ante el déficit que hay se están homologando títulos de extranjeros y se les permite trabajar sin la especialidad».

Aunque en Murcia «no hay muchos casos, hay comunidades como Canarias donde los médicos sin especialidad llegan al representar el 30%», dice.