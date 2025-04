El PP roza el acuerdo de presupuestos tras conceder a Vox el cierre del centro de menores de Santa Cruz

Movimiento de gigante del Gobierno regional para avanzar en las negociaciones con Vox para aprobar los presupuestos de la Comunidad de 2025. La consejera de Política Social, Familias e Igualdad, Conchita Ruiz, afirmó ayer en la sesión de control de la Asamblea Regional que el centro de menores de la pedanía murciana de Santa Cruz «no tiene cabida en nuestro modelo de acogida», escenificando así un giro de 180 grados en su discurso con respecto a la inmigración, como le exigen los de Abascal.

El cierre del hogar de protección de Santa Cruz es una constante en las reivindicaciones de Vox desde 2019, cuando entraron en la Asamblea por primera vez. Incluso, llegó formar parte del acuerdo de investidura del presidente Fernando López Miras la pasada legislatura y es una de las líneas rojas para apoyar los presupuestos de este año. Nadie duda ya de que el centro de Santa Cruz tiene los días contados.

La diputada socialista Lola Jara preguntó este miércoles a la consejera de Política Social. / Iván J. Urquízar

Fue la socialista Lola Jara quien preguntó ayer a la consejera sobre la previsión de cierre de estas instalaciones. «Es inaudito mercadear con la vida de 72 niños y niñas que han llegado a nuestra tierra en total desamparo, condicionados por la pobreza en la que vivían y la falta de expectativas de futuro», le señaló. La diputada puso de manifiesto que, conforme a las normas actuales, se debe facilitar la acogida e integración de los menores, destacando que, «en lo que llevamos de año, han llegado de forma irregular un 32,4% menos de personas que en el mismo período de 2024».

Nadie esperaba entonces que la respuesta de Ruiz sería una claudicación, aunque las razones esgrimidas no tienen que ver con Vox: «La Unión Europea, Unicef y su propia ministra de Infancia y Juventud apuestan por una clara transformación en la atención a los menores». Este nuevo modelo, según explicó, se centra en el «bienestar del menor» y en darles acogimiento en «entonos seguros, acogedores y adecuados a su edad».

Joaquín Segado y José Ángel Antelo, ‘pillados’ saliendo de un despacho. / Marcial Guillén (EFE)

Desde la Consejería entienden que este centro «no responde a este modelo», puesto que «se diseñó para una primera acogida de forma temporal» y «hoy acoge a 60 menores en estancias prolongadas». «Centros así no son el mejor lugar para que un niño crezca», subrayó. Además, adelantó, ya son nueve las entidades en que han adaptado sus espacios «y otras están avanzando hacia esta transformación».

Cabe recordar que, en 2021, desde la Dirección General de Familias y Protección de Menores afirmaron a esta Redacción que el centro «no se va a cerrar». Incluso, aquel año se amplió el lugar con la construcción de un módulo principal de servicios múltiples.

En 2021, Protección de Menores aseguró que las instalaciones no cerrarían e, incluso, se ampliaron

Durante la sesión de control, los portavoces del PP y Vox, Joaquín Segado y José Ángel Antelo, respectivamente, se reunieron en privado, como también se produjo una conversación entre la consejera Ruiz y el portavoz adjunto de Vox, Rubén Martínez Alpañez.

Con este escollo superado, tan solo queda pendiente superar otra demanda de los de Abascal: eliminar en la Región el Programa de Lengua Árabe y Cultura Marroquí.

«Es indecente»

El secretario general de los socialistas murcianos, Francisco Lucas, calificó de «indecente que López Miras use a niños y niñas en situación de extrema vulnerabilidad como moneda de cambio para aprobar los presupuestos». Tras oír las declaraciones de la consejera de Política Social en la Asamblea, Lucas señaló en sus redes sociales que «el PP se alinea con la ultraderecha más racista de Europa, asumiendo una tras otra todas las imposiciones de Vox». Y advirtió: «Nos tendrán enfrente».

Por su parte, la portavoz de Podemos en la Asamblea, María Marín, anunció que va a exigir al Ministerio de Derechos Sociales que «tome cartas en el asunto». A los morados les parece que el cierre del centro de menores de Santa Cruz supone «un paso más en la deriva ultraderechista de López Miras», al que califican como «un presidente sin principios, sin palabra y sin escrúpulos».

San Esteban se apoya en recomendaciones de la UE, Unicef y el Ministerio Desde el Palacio de San Esteban, sede del Gobierno regional, se apoyan en las recomendaciones de varios organismos nacionales e internacionales para abrir la puerta al cierre del centro de menores de la pedanía murciana de Santa Cruz. Para empezar, indican que la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño establece el derecho de los niños a vivir en entornos familiares y la protección a la infancia y juventud privada de entorno familiar. Por parte de la Comisión Europea, se emitió una recomendación en abril de 2024 en la que se subraya la necesidad de priorizar el cuidado de los niños en entornos familiares y comunitarios, promoviendo la desinstitucionalización y la transición hacia servicios de calidad basados en la familia y la comunidad. Remarcan especialmente que el Ministerio de Juventud e Infancia del Gobierno de España destaca que el acogimiento familiar ofrece a los menores un entorno estable y afectivo, evitando su estancia en centros de protección. Por último, subrayan que el Defensor del Pueblo también subraya la necesidad de acentuar la aplicación de medidas alternativas al internamiento en centros, como el apoyo a la familia y el acogimiento familiar. Hasta ahora, que se están produciendo negociaciones entre el Ejecutivo murciano y Vox para aprobar los presupuestos, desde la Consejería de Política Social, Familias e Igualdad no se habían relacionado estas recomendaciones con el cierre de ningún centro de menores en la Región de Murcia.

Difícil solución para el programa de Lengua Árabe y Cultura Marroquí

Uno de los últimos ultimátums de Vox es el que afecta al Programa de Lengua Árabe y Cultura Marroquí (PLACM), puesto que exigen su desaparición de los centros educativos de la Región. Sobre este punto preguntó la socialista María Dolores Martínez Pay al Consejo de Gobierno en sesión de control, lamentando que «el Gobierno regional ha convertido la gestión educativa en un peaje ideológico que paga gustoso para mantenerse en el poder».

Ante la ausencia del consejero de Educación, el portavoz del Ejecutivo, Marcos Ortuño, insistió en se trata de un «programa estatal que excede las competencias de la Región de Murcia», por lo que desde la Comunidad no se puede impedir su aplicación.

Juan María Vázquez, consejero de Medio Ambiente, respondió este miércoles a las preguntas de la oposición. / Iván J. Urquízar

Además de la Región de Murcia, en País Vasco, Cataluña, Galicia, Andalucía, La Rioja, Aragón, Castilla-La Mancha, Canarias, Extremadura, Islas Baleares y Madrid también se imparten estas clases.

Ortuño remarcó que «su financiación no depende de los presupuestos de la Comunidad», si bien la Consejería «cumple con las obligaciones legales del convenio».

Vox no se cree estos argumentos e insiste en que si en la Comunidad Valenciana no se aplica no es porque no lo haya pedido ningún colegio (como dijo López Miras), sino porque se opone la Generalitat.

El PSOE dice que hay más de 160 millones para políticas verdes que peligran por el acuerdo con Vox

Por otra parte, la socialista Carmina Fernándezpreguntó al consejero de Medio Ambiente, Juan María Vázquez, sobre los programas financiados con fondos europeos afectados por el rechazo al Pacto Verde exigido por Vox. Según detalló, hay más de 160 millones de euros ligados a este plan.

Vázquez le recordó que desde la propia UE se ha propuesto ya reducir el alcance de estas directivas o, incluso, aplazar algunas. También destacó que el Gobierno de España ha congelado el desmantelamiento de Almaraz y que el comisario europeo de Energía ha defendido relanzar la energía nuclear.