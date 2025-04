El Miteco sellará la Bahía de Portmán sin extraer los estériles mineros

El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, ha expuesto ante la comisión de seguimiento para la regeneración de la bahía de Portmán, que la decisión elegida por el Gobierno central es el sellado "sí o sí" de los estériles mineros que colmatan la playa, opción que rechazan de plano tanto los vecinos como el Ayuntamiento de La Unión y la Comunidad Autónoma.

Morán, que ha cifrado el coste de regenerar la bahía en no menos de 50 millones de euros y ha estimado que la licitación de las obras sería en 2026, ha explicado que el proyecto presentado incorpora datos del informe realizado por el Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (Cedex) tras valorar y modificar las alternativas propuestas.

Ha incidido en que el sellado es alternativa "con más garantías ambientales, la que más seguridad traslada", y la que puede llevarse a la práctica "en un tiempo razonable". A su vez, ha anunciado la apertura, por espacio de un mes, de un período de "aportaciones y consultas", de forma que el proyecto definitivo pueda estar listo para antes del verano.

Según Morán, el volumen de los estériles fruto de la explotación minera entre los años 1957 y 1990 hace "imposible" su traslado, por lo que "en ningún momento puede plantearse la alternativa de sellado sí o sellado no". "El sellado tiene que producirse", ha recalcado.

Por su parte, el alcalde de La Unión, Joaquín Zapata, ha asegurado que "hoy es el peor día de la historia reciente de Portmán", ya que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) "ha firmado la sentencia de muerte del pueblo de Portmán y de su municipio".

Zapata ha advertido que la solución del sellado de la bahía supone "romper el consenso histórico" alcanzado en 2006, para que la regeneración incluyera el retranqueo de la línea de costa en 250 metros, la retirada de estériles y su traslado a las cortas mineras, el dragado hasta el antiguo puerto y la construcción de los diques de abrigo del puerto y la playa.

Esta solución de regeneración integral propuesta en su día por los vecinos cuenta con el respaldo del consistorio unionense y del Gobierno de la Región de Murcia.

Joaquín Zapata ha indicado que el sellado supone perder "aquellas esperanzas que nos hicimos de progreso, de regeneración ambiental, de generación de puestos de trabajo, de un mejor turismo más sostenible y de alta calidad".

"Hoy se esfuma con las noticias que nos da el gobierno central", ha aseverado el alcalde, quien ha remarcado que "ni lo vamos a consentir, ni lo vamos a tolerar". Por ello, ha anunciado que formularán alegaciones "con toda contundencia".

Al hilo, ha expuesto que la solución del Miteco "nos resulta intolerable porque no se recupera la forma de bahía, no se recupera el puerto para usos tradicionales, ni pesquero ni recreativo, y no es una solución justa para la bahía de Portmán".

"El Estado tiene una deuda histórica con Portmán y no vamos a permitir que esta bahía muera sepultada por una falsa solución". "Pedimos la misma justicia ambiental que se ha dado en Aznalcóllar o al Prestige", ha apostillado el alcalde de La Unión.

El consejero de Fomento e Infraestructuras de la Comunidad Autónoma, Jorge García Montoro, ha calificado la propuesta de "tomadura de pelo", tras más de un año y medio de espera de los estudios del Cedex, al tiempo que ha denunciado que lo presentado por el Ministerio "es una propuesta de mínimos para un problema que requiere soluciones de máximos".

García Montoro ha lamentado que el Ministerio "no haya atendido ninguna de las demandas recogidas en el convenio consensuado en el 2006". "Es inadmisible", ha afirmado, añadiendo que "el Gobierno central hoy nos ha dado de comer lentejas", en alusión al refranero español.

En este sentido, ha avanzado que desde el Ejecutivo regional "vamos a mantener el frente común para seguir defendiendo la unidad inquebrantable para la regeneración completa de la bahía de Portmán".

A la comisión de seguimiento, celebrada este jueves en Portmán, han asistido también delegada del Gobierno en la Región de Murcia, Mariola Guevara, y representantes vecinales.