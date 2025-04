Matesanz: "Si hay autorización, no hay motivo para no hacer el 'xenotrasplante puente' que plantea Murcia"

El doctor Rafael Matesanz, exdirector de la Organización Nacional de Trasplantes (ONT), estará este viernes a las 11.00 en el Hospital Virgen de la Arrixaca, donde participará en una jornada del 50 Aniversario del hospital en la que abordará el futuro de los xenotrasplantes (trasplantes de cerdos a humanos) y la propuesta planteada por Murcia y el centro sanitario de El Palmar para iniciar este programa en España de forma pionera. Horas antes del encuentro charla con La Opinión sobre el protagonismo de España en la donación y trasplante de órganos a nivel mundial, el peso de Murcia dentro de estas cifras récord y los nuevos retos que se plantean para contar con órganos suficientes y reducir las listas de espera.

España se sigue superando año tras año, aumentando las cifras tanto de donación como de trasplantes. ¿Se puede decir que seguimos siendo el espejo en el que se miran el resto de países?

Lo somos. Una de mis mayores satisfacciones es que ocho años después de haber dejado la ONT el sistema ha seguido funcionando y creciendo, únicamente con el problema del año del Covid. Las cifras del último año ponen de manifiesto que se han batido todos los récords, nuestro sistema goza de una excelente salud y eso de debe al esfuerzo de todos, del equipo de la ONT y de todas las comunidades y hospitales.

En este caso, Murcia también juega un papel destacado con el Hospital Virgen de la Arrixaca liderando las donaciones y abriendo camino con nuevos protocolos que se extienden a nivel nacional...

Comunidades como Murcia son un gran ejemplo porque siempre están a la cabeza. La Región de Murcia es en estos momentos un espejo en el que se pueden mirar otras comunidades y precisamente viendo cómo estaban cada una de ellas cuando empezó la ONT y cómo han evolucionado comprobamos que se ha pasado de 15 donantes por millón a más de 60. Es de las comunidades que ha experimentado un crecimiento más espectacular, una consolidación y, como dice, no sólo cuantitativa sino cualitativa. Siempre se están proponiendo cosas distintas, la donación de pacientes con tumor cerebral, el de pacientes covid o el de xenotrasplantes. Lo que denotan todas estas cosas es la inquietud y ganas de seguir progresando. Personalmente, el Hospital de la Arrixaca es un centro al que siempre he tenido mucho cariño, principalmente por el profesor Pascual Parrilla, que ha sido un amigo y un padre, y porque siempre se esfuerzan por hacer todo mejor.

España crece, pero parece que EEUU también ha pisado el acelerador en el ámbito de trasplantes en los últimos años.

Sí, pero las razones por las que EEUU se ha puesto las pilas no son nada positivas, ya que ha sido como consecuencia de la epidemia de fentanilo. Hace no demasiados años, EEUU se encontraba como a veinte puntos de España en donación y realmente si ha experimentado este crecimiento ha sido por un desastre como el fentanilo. La cantidad de muertes que hay como consecuencia de la droga es tremenda y muchas de estas personas fallecen en situación en la que pueden donar. Por ello, los donantes son muchísimo más jóvenes que los españoles y tienen también como causa los traumatismos por disparo de bala. Por lo que el motivo no es nada gratificante.

Pese al aumento de donaciones de los últimos años, la lista de espera sigue creciendo. ¿A qué se debe?

La lista de espera va a seguir creciendo porque, en sanidad en general y en trasplantes en particular, la oferta genera demanda. Es decir, si hay más órganos para trasplantar automáticamente se aumentan los criterios para incluir a pacientes en lista de espera. Es algo automático. Un ejemplo muy claro lo tenemos en el caso del hígado, donde la inclusión de medicamentos para la hepatitis C ha provocado un descenso de los enfermos candidatos a trasplante hepático tremendo, pero la actividad de trasplante hepático el pasado año fue récord. Los últimos datos de la ONT lo muestran, que pese al aumento de actividad, la lista de espera es superior.

¿Qué opciones existen para cubrir esa mayor demanda?

Sólo se pueden hacer dos cosas: prevención, como se está haciendo en el caso de la enfermedad renal, y el avance en xenotrasplantes, de los que voy a hablar en este encuentro de la Arrixaca.

¿Pueden ser los xenotrasplantes una realidad en España a corto-medio plazo?

Es algo que ha estado muy de moda porque se han empezado a tener experiencias clínicas en EEUU, pero es algo que se viene mascando desde hace tiempo. No lo veo una opción inmediata porque lo que se está haciendo en EEUU y China son intentos, como lo que se intenta hacer en Murcia, pero realmente no podemos decir que esto vaya a suponer una cantidad de trasplantes que vaya a ayudar y contribuir a hacer descender las listas de espera a corto-medio plazo, aunque a largo plazo puede que sí. En estos momentos, con el trasplante de riñón (del que se han hecho cuatro casos) han logrado un máximo de supervivencia de cuatro meses, cuando con un trasplante renal de donante vivo la supervivencia media del riñón es de 19 años. Por lo que, para que los xenotrasplantes se generalicen hay que garantizar una esperanza de vida razonablemente similar a un trasplante estándar. Aunque esto no es aplicable a los 'trasplantes puente', que es el proyecto de Murcia.

¿En qué consiste el proyecto de Murcia para iniciar los xenotrasplantes, de cerdo a humano, con un ensayo clínico con tres pacientes? ¿Serán 'trasplantes puente'?

El proyecto del 'trasplante puente' se usa cuando no tengo un hígado para trasplantar en ese momento y hago un xenotrasplante con un hígado de cerdo que me permite aguantar hasta que llegue el que necesito. Esta opción la veo más cercana. Lo que se plantea desde el equipo de Murcia es un ensayo clínico con tres pacientes con fallo hepático agudo -que se puede dar cuando hay una intoxicación por setas, por tóxicos o vírica- que se encuentren en situación de urgencia cero. De estas situaciones hubo 111 el pasado año en España y ocho enfermos no llegaron a trasplantarse al no aparecer donante. Estos serían precisamente los enfermos que podrían beneficiarse de algo así y de conseguirse todas las autorizaciones sí que podría ser algo de utilidad.

¿Contamos ya en la Región de Murcia con el equipamiento y la infraestructura necesaria para hacerlo?

Los animales procederían de dos universidades de Alemania, pero el problema que se plantea es que los órganos de animales se consideran 'dispositivo médico' y es la Agencia de Medicamentos Europea la que debe dar la autorización, al igual que en EEUU ha sido la FDA, para garantizar la calidad y que todo se ha realizado de forma adecuada. Murcia tiene toda la infraestructura de animalario y de quirófanos porque ya estuvo haciendo este tipo de experimentos el siglo pasado, cuando el equipo de Parrilla trasplantó dos órganos de cerdo a mono. Si se consigue la autorización, no habría razón para que no se llevara a cabo el proyecto de Murcia.

¿Por qué ha costado tanto tiempo dar pasos en xenotrasplantes? Hace más de dos décadas de que el doctor Parrilla liderara aquellas primeras experiencias hepáticas con babuinos

Lo que ha hecho avanzar a los xenotrasplantes o a otros muchos ámbitos en investigación ha sido la técnica CRISPR de manipulación genética. Hasta que no hemos dispuesto de ella no hemos podido manipular los genes de los animales y gracias a ella una serie de empresas en EEUU y China han ido modificando a los animales para hacer los primeros trasplantes, en los que había 10 genes modificados y hay animales con hasta 69 genes modificados. Es una labor de bioingeniería muy importante. Hasta el siglo pasado los xenotrasplantes no funcionaban.

La Coordinación Regional de Trasplantes de Murcia busca nuevos nichos de donación en los pacientes en paliativos, en las primeras eutanasias e, incluso, en hospitales privados. ¿Se puede decir que todo es importante y todo suma?

Sí, todo suma. La eutanasia es algo que ya está en marcha en nuestro país desde hace años y el número de órganos donados por estos pacientes ya es significativo, llegando a superar el pasado año los 60. En paliativos es muy similar. Pero el tema de la privada lo hemos intentado siempre y sólo llegó a funcionar en unos pocos sitios, como Baleares. Ahora, la doctora Domínguez-Gil (directora de la ONT) lo ha incluido en el plan actual, en un ámbito con un potencial tremendo y en el que hay que seguir trabajando.

Otra vía que parece que comienza a abrirse es la impresión de órganos 3D, ¿llegarán a usarse?

En órgano liso (piel) ya es una realidad. Pero para órganos sólidos (riñón, hígado, corazón...) queda muy bonito decirlo, pero es muy difícil de hacer. El problema no es la bioimpresora sino las tintas que se deben utilizar. En el riñón, por ejemplo, hay 37 tipos de células distintas y a la impresora habría que darle las 37 tipos de células distintas y decirle cómo las tiene que mezclar. Y eso no es fácil. Es un proyecto que está ahí, que es muy visual, pero en el que hay que ir poco a poco.