La oposición del PSOE tumba la moción de Podemos que pide la suspensión de la jornada laboral en caso de temporal

La moción de Podemos para suspender la jornada laboral en caso de alerta roja por lluvias no haya salido adelante por la oposición del PSOE, “el único voto en contra –recalcaba-, ya que PP y Vox se han abstenido”, ha detallado el diputado morado Víctor Egío.

“Nadie entiende que en caso de alerta por temporal se suspenda la jornada escolar, se recomiende a la población quedarse en casa y en cambio los trabajadores tengan que ir al tajo y jugarse la vida”, explicaba Egío.

En este sentido, se refería a la intervención del PSOE, en la que decían que lo que propone Podemos “ya se está haciendo” y que “ya hay una mesa de seguridad laboral constituida”.

Para Egío, la realidad es “bien distinta”: “La realidad es que en el último temporal, en marzo, no se tomó ninguna medida, que en la Estrategia de Salud y Seguridad Laboral 2024-2028 no hay ni una sola mención a las alertas por emergencias climáticas y que no hay ningún protocolo de actuación”.