Rubira: "La ministra Sara Aagesen está preparada para firmar la muerte del trasvase Tajo-Segura"

El cambio en las reglas de explotación que el Gobierno de España va a aprobar de manera inminente supone "un ataque sin precedentes a la Región de Murcia". Así lo aseguró este miércoles la consejera de Agua y Agricultura, Sara Rubira, que a petición propia, ha comparecido en la Sesión Plenaria de Control al Consejo de Gobierno para informar sobre la situación en que se encuentra el Trasvase Tajo-Segura y las consecuencias de los recortes previstos.

Citando datos de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), la consejera aseguró que los caudales fijados en el plan del Tajo provocarán que la cuenca del Segura pierda 105 hectómetros cúbicos, 12.000 hectáreas de regadío y 5.000 empleos. Todo ello supondrá un impacto económico negativo de 122 millones de euros que perderá el sector agrario de Murcia, Almería y Alicante. "Y estas cifras son optimistas si las comparamos con las que tienen en la Cátedra de Agua de la Universidad de Alicante que eleva esas pérdidas a 27.000 hectáreas y a más de 15.000 empleos", añadió la consejera, que destacó que todo esto ocurrirá sólo para que el Tajo se eleve dos centímetros a su paso por Aranjuez.

Por otra parte, Rubira recordó que en la actualidad el trasvase Tajo-Segura mantiene 147.000 hectáreas de regadíos en el Levante, riega 55 millones de árboles frutales y cítricos, da empleo a más de 105.000 personas, y abastece a 2,5 millones de habitantes.

En su intervención, la consejera sostuvo que la Región necesita tener una sola voz en defensa del Tajo-Segura, ya que "nos enfrentamos a una especie de nacionalismo hídrico que pretende otorgar el pasaporte a unos recursos que no deberían de tener dueño". En este sentido llegó a afirmar que la ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, "está preparada para firmar la muerte del trasvase Tajo-Segura".

Sobre la situación hídrica tras las lluvias, repasó el estado de los embalses tras el tercer marzo más lluvioso de la serie histórica. Entre otros datos, recordó que la cuenca del Guadiana se encuentra al 75%, la del Duero al 86% o la del Tajo al 82,6%, mientras que la cuenca del Segura apenas alcanza el 28 por ciento. También subrayó que en los últimos meses se han vertido al mar 6.000 hm3 "por no haber construido las presas recogidas en el plan hidrológico nacional derogado; cantidad que representa el consumo de agua para abastecimiento para toda España en un año". Por todo ello, sostiene que es evidente en España "hay agua para todos, pero está muy mal distribuida".

Sara Rubira, este miércoles en la Asamblea Regional de Murcia en Cartagena / EFE

Ante esta situación, la consejera defiende que no se puede condenar a la Región a usar solamente la desalación. "Hoy es más necesario que nunca un plan hidrológico nacional, y contar con las infraestructuras adecuadas que garanticen el acceso eficiente y equitativo al recurso. Un plan con inversiones de regulación, almacenamiento y distribución. Un plan que nazca del consenso político y técnico y que dé certidumbre a los agricultores y a los consumidores", señaló.

Rubira recordó que la ministra para la Transición Ecológica afirmó hace unos días que “muy pronto” irá a consulta pública las nuevas reglas de explotación del trasvase. La consejera puso en duda que las sentencias del Supremo obliguen a incrementar los caudales ecológicos del Tajo. “El Supremo obliga a establecerlos, pero no a subirlos”. Para Rubira, todos estos argumentos son “artimañas” para ocultar la verdadera intención del Gobierno de Pedro Sánchez que es “cerrar el trasvase”.

Sobre el agua desalada, indicó que de momento no es una alternativa al trasvase "ni por la cantidad ni por la calidad, ni por el precio, y no llega a muchos lugares de la Región".

Fueron muchas las ocasiones en las que la consejera se dirigió la bancada socialista, tanto para reprocharles su tibia posición ante el trasvase como para rogarles que se sumen a las tesis del Ejecutivo popular y exijan al Gobierno de España que no se toquen las reglas de explotación.

El diputado socialista, Fernando Moreno, cargó contra la propia comparecencia de la consejera para hablar del trasvase Tajo-Segura en un momento en el que sector agroalimentario de la Región se enfrenta a múltiples amenazas como la guerra de los aranceles iniciada por EEUU, las plagas que asolan los cultivos murcianos, la especulación a lo largo de la cadena alimentaria, o para debatir la necesidad de incrementar las ayudas para los seguros agrarios.

La consejera Rubira, durante una de sus intervenciones para hablar de los recortes el trasvase, en la Asamblea Regional. / L.O.

Con respecto al trasvase, el diputado socialista reafirmó la posición de su partido: “Sí al trasvase, sí a la seguridad hídrica en la Región al menor coste posible; ésa es la hoja de ruta del PSOE en la Región de Murcia”, aseguró el diputado socialista, que destacó que mientras el PSOE ha trabajado, trabaja y trabajará por garantizar el agua en la Región, el PP “ha gastado el dinero de todos los murcianos especulando en una desaladora como la de Escombreras o en pancartas que no han traído ni una sola gota de agua a la Región”.

Por otra parte, el diputado defendió que los mayores recortes que ha sufrido el trasvase han venido de la mano de Gobierno del PP, mientras que los gobiernos socialistas son los que han invertido en desalación, en plantas fotovoltaicas para abaratar el agua, en depuración y reutilización y en la modernización de los regadíos. “Y todo eso sin renunciar al trasvase Tajo-Segura; "el PSOE es el único partido que ha trabajado para garantizar el agua para siempre y a un precio competitivo”, sentenció Moreno.

Vox y Podemos

Por su parte el diputado de Vox, Alberto Garre, recordó que el presidente de su partido, Santiago Abascal, se ha comprometido a que si tiene la oportunidad de encabezar el Gobierno de España, a llevar a cabo una nueva planificación hidrológica. Garre también advirtió de que "el sector primario no es fácil de domesticar" ante las amenazas derivadas de la Agenda 2030 y el cambio climático. El diputado acusó en su turno a Europa y al Gobierno de Sánchez de intentar "comprar voluntades mientras ahogan al campo español". "El agua que discurre por España es de todos los españoles, así lo consagra nuestra Constitución, y así debiéramos de mantenerlo siempre todos y cada uno de diputados de esta Asamblea", señaló.

El diputado de Podemos, Víctor Egío, lamentó que la Asamblea haya vuelto a ser este miércoles el escenario de un nuevo "teatrillo de reproches entre PP y PSOE, que no va a servir para nada". "Esto no es una sesión de control, es un mitin, y de los malos; algo que el PP lleva haciendo desde los tiempos del 'agua para todos'", espetó Egío. El diputado morado acusó a Sara Rubira de mentir al afirmar que el trasvase Tajo-Segura estuvo garantizado hasta el año 2018; "me ha sorprendido porque el PP lleva más de 20 años denunciando ataques contra el trasvase". Egío también cargó contras los populares por querer meter a los agricultores en una guerra, "en la que el PP está en los dos bandos, porque dicen una cosa en Castilla-La Mancha y la contraria en Murcia; esa es la hipocresía del PP".

Para el representante de Podemos, el sector agrario de la Región debe prepararse para el futuro y para un cambio en las reglas del juego marcado por la naturaleza, porque "cada vez va a llover menos y las temperaturas van a ser más altas". Sin embargo, alertó de que ya da igual que llueva poco o mucho, porque "la sobreexplotación de los recursos hídricos gracias al modelo insostenible de las multinacionales del agronegocio ha hecho que todo eso no importe", dejó caer.

Por último, Víctor Egío volvió cuestionar la capacidad de las infraestructuras para aprovechar las lluvias. "¿Cómo puede ser que tras el segundo mes de marzo más húmedo en la Región de los últimos 65 años, con una precipitación media de 178,8 litros por metro cuadrado, los embalses del Segura estén bajo mínimos?, se preguntó. "Algo estamos haciendo muy mal", concluyó.