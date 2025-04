Garamendi advierte en Murcia sobre los ERTE por los aranceles: "Tendremos que ajustar, nos guste o no"

El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE,) Antonio Garamendi, ha advertido este miércoles a los empresarios que tengan "cuidado" a la hora de solicitar ayudas para implantar ERTES relacionados con los nuevos aranceles del Gobierno de Estados Unidos a la Unión Europea, ya que la contracción de los mercados se va a convertir en un problema "estructural" que obligará a hacer despidos.

"Mientras no se arregle el mercado, vamos a tener que ajustar, nos guste o no nos guste", ha subrayado durante su intervención en la clausura de la asamblea general de la patronal murciana, CROEM, donde ha insistido en que los ERTE son una figura adecuada para situaciones "accidentales", pero no "estructurales", como considera que es la coyuntura actual a raíz de la implantación de los aranceles aprobados por Estados Unidos para los países europeos y que entran hoy en vigor.

Estos aranceles, ha subrayado, suponen una "ruptura global del multilateralismo y del atlantismo", por lo que la Unión Europea debe actuar desde la unidad para hacerles frente.

Sin embargo, ha puesto el foco en que los acuerdos en Bruselas suelen alargarse en el tiempo por la diversidad de los países socios, y una vez aprobados, hay que llevarlos a cada uno de los estados miembros y, dentro de éstos, a sus comunidades autónomas, mientras que "hay otros que deciden en un día".

Garamendi ha insistido en que la imposición de los aranceles llevará a una contracción generalizada de los mercados, por lo que la unidad de acción de Europa será crucial también en la búsqueda de mercados alternativos, así como en la de mejorar su autonomía en la dependencia de materias primas.

Por ello, ha insistido en que las dificultades que genera esta situación "no serán flor de un día, van a durar tiempo" y se harán estructurales.

En cuanto al paquete de ayudas aprobadas por el Gobierno para apoyar a los empresarios exportadores, Garamendi ha valorado la "sensibilidad" con estos sectores, pero ha recordado que los fondos no son subvenciones, sino avales para acudir a financiación bancaria, y ha advertido de que muchas empresas "están agotadas" y sufren todavía el peso de los créditos suscritos a raíz de la pandemia del coronavirus.

El presidente de la CEOE ha coincidido en esta asamblea de CROEM con el presidente de Cepyme, Gerardo Cuerva, en un momento de cierta tensión entre ambas organizaciones ya que la patronal de las pymes celebrará elecciones para su presidencia antes del verano y Cuerva deberá competir por el cargo con la presidenta de los empresarios de Valladolid, Ángela de Miguel, que cuenta con el respaldo de la CEOE.

Garamendi ha insistido en que ha saludado a Cuerva públicamente durante el acto, en el que sin embargo no han coincidido, ni en el turno de discursos de la clausura (Cuerva no ha intervenido en el mismo), ni en la atención a los periodistas. "No hay ningún problema. Hay unas elecciones en Cepyme y es algo habitual que pasa en todas las organizaciones empresariales", ha resumido.