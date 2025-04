PP y Vox condenan el Pacto Verde Europeo en un debate regado por los aranceles

El diputado de Vox Antonio Martínez Nieto describió este martes el Pacto Verde Europeo como un "proyecto de ambición totalitaria y colectivista", una "rendición incondicional a la guillotina del terror climático" ejecutada, además, por "élites masónicas". Con este discurso defendía una moción de condena a las medidas que impulsan el desarrollo sostenible y la protección del medio ambiente de la Unión Europea que salió adelante este martes en la Asamblea Regional con el apoyo adicional del Partido Popular.

Los de Abascal sostienen que "el Pacto Verde nace de arrejuntar la Agenda 2030 con el Acuerdo Climático de París, que cancela la prosperidad de Europa" y cuyo resultado es "un engendro, una mutación, una araña de siete patas con un letrero colgando que dice: 'Neutralidad climática para 2050'".

En concreto, la moción aprobada rechaza la Ley de Restauración de la Naturaleza por sus "graves perjuicios que ocasiona a nuestro sector primario y por atentar contra la soberanía hídrica nacional que ahonda en la situación de escasez de agua y en la sequía, perjudicando así los intereses económicos y sociales de la Región".

El Partido Popular votó a favor de la iniciativa parlamentaria una vez aceptada su enmienda de adición de un punto en el que se insta al Gobierno de la nación a que solicite en Bruselas la "paralización del Pacto Verde Europeo hasta que se realice una evaluación de impacto que no fue realizada durante su fase de aprobación".

El diputado del PP Jesús Cano señaló que "no se trata tan solo de Pacto Verde sí, Pacto Verde no, que también", sino que "el verdadero problema se llama Pedro Sánchez, que ha diseñado una política hidrológica nefasta, sectaria y carente de rigor". No obstante, también indicó a los de Abascal que "defender el campo no es solo condenar el Pacto Verde, sino que es también ir en contra de los aranceles de Trump y condenarlos".

De aranceles también habló el diputado Víctor Egío. "Señalan el Pacto Verde Europeo, a Ursula von der Leyen, a los ecologistas, que van a matar la agricultura y, mientras tanto, viene por detrás su amigo Donald Trump y fríe a aranceles al campo español y también a la industria. Aranceles del 20% al campo que en la práctica suponen expulsar a nuestros productores del mercado estadounidense", remarcó el parlamentario morado, que llamó a los diputados de Vox "traidores, 'vendepatrias', cipayos, desleales, felones, renegados y judas".

Para la socialista Carmina Fernández pidió a PP y Vox que expliquen, si condenan el Pacto Verde, "qué van a hacer con los fondos europeos que recibe la Región" para este fin, citando las inversiones para recuperar el Mar Menor o para desarrollar el hidrógeno verde en Escombreras. El PSRM asegura que esta moción es la manera que tiene Vox de "tapar que apoya los aranceles de Trump" y el Partido Popular de "escenificar la humillación a la que le somete Vox" para aprobar los presupuestos. Cabe recordar que Santiago Abascal exige a los dirigentes asumir su discurso antiinmigración y antiecologista para obtener su apoyo.

Vox presiona al PP con el techo de gasto Tras la aprobación de la moción, el presidente provincial de Vox, José Ángel Antelo, subrayó que la "responsabilidad exclusiva" en la aprobación de los presupuestos el del PP: "Son ellos quienes deben presentar el techo de gasto. Dijeron que lo harían en noviembre y ya han pasado varios meses. El presupuesto es vital para una Región con un déficit tan alto, con unas cuentas quebradas y con una sanidad que, según la propia Intervención General de la Comunidad Autónoma, también está quebrada. Vox tiene facultades, pero no estamos en el Consejo de Gobierno para aprobar el techo de gasto", señaló.

Dos iniciativas aprobadas por unanimidad

La Asamblea Regional aprobó por unanimidad una moción del Grupo Parlamentario Socialista en la que exige la contratación del personal sanitario necesario para que los cinco equipos de radioterapia existentes en el Hospital Virgen de la Arrixaca de Murcia desde octubre de 2023 puedan funcionar al mismo tiempo.

La diputada socialista Marisol Sánchez explicó que el propio consejero de Salud, Juan José Pedreño, presumía de que esta nueva tecnología consigue una importante mejora terapéutica, se reducen los tiempos y el número de sesiones administradas, lo que conlleva menos desplazamientos de los pacientes y menores efectos secundarios, es decir, terapias de mayor calidad y precisión, aumentando su potencial curativo. "Sin embargo, tiene los aceleradores lineales sin usar", denunció.

Bancada del Grupo Socialista en la Asamblea Regional. / Iván J. Urquízar

María del Carmen Ruiz Jodar, del PP, aunque apoyó la propuesta, manifestó que funcionan los 5 equipos de radioterapia de última generación en la Arrixaca, facilitando el dato de que en 2024 ya han realizado más de 31.000 tratamientos. "No hay equipos parados, el verdadero problema es la falta de médicos especialistas", agregó, lamentando que "el PSOE no quiere reclamarle a su Pedro Sánchez más médicos".

También salió adelante por unanimidad otra moción socialista en la que se pide la dotación en los presupuestos regionales para 2025 de una partida que permita licitar y contratar la construcción del desdoblamiento de la carretera Mazarrón-Puerto de Mazarrón, la RM-332.

Alfonso Martínez Baños dijo que Mazarrón es, "sin lugar a dudas, uno de los municipios más olvidados y discriminados por el Gobierno regional", e informó de que la RM-332 soporta más de 6 millones de desplazamientos al año, con una intensidad media de 16.000 vehículos diarios.

Asimismo, recordó que, en 2009, cuando era consejero de Fomento José Ballesta, se dijo en el Ayuntamiento de Mazarrón que las obras de desdoblamiento de esta carretera se contratarían este año. "Además de los posteriores anuncios y promesas incumplidas del Gobierno regional. 15 años, y los que te rondaré, para contratar poco menos de 10 kilómetros de desdoblamiento de una carretera", denunció Martínez Baños.

Educación en Emergencias

Por otra parte, la Asamblea aprobó, a propuesta del Grupo Parlamentario Popular y con los votos en contra de PSOE y Podemos, una moción para reforzar la formación y la concienciación ante emergencias en los centros educativos de la Región de Murcia.

El diputado Carlos Albaladejo propuso el refuerzo de la formación específica a la comunidad educativa y de los programas dentro del Plan de Autoprotección; fomentar la colaboración entre centros educativos, cuerpos de emergencia y organizaciones locales para desarrollar actividades de sensibilización; y elaborar materiales adaptados, como guías, audiovisuales y recursos pedagógicos con el fin de reforzar la protección de los estudiantes y aportar tranquilidad a las familias.

Desde el Grupo Socialista, la diputada María Dolores Martínez Pay acusó al Gobierno regional de estar "haciendo una absoluta dejación de funciones" y reclamó una ley regional sobre planes de autoprotección y un refuerzo de los técnicos de Prevención de Riesgos Laborales.

También se aprobó con los votos del PSOE y de Vox una iniciativa de estos últimos sobre medidas para mejorar la atención sanitaria y calidad de vida de los pacientes afectados de sensibilidad química. Tal y como explicó la diputada María José Ruiz, los de Abascal exigen protocolos claros, formación a sanitarios y guías y ayudas directas. "Vox se compromete con los que más lo necesitan", afirmó.