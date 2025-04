Los médicos salen a la calle: "Cada insulto, amenaza o agresión comprometen la asistencia"

"Cada insulto, cada amenaza, cada agresión compromete no solo nuestra seguridad, sino también la calidad de la atención que ofrecemos a nuestros pacientes". Así lo han manifestado este martes el centenar de médicos que se ha concentrado a la puertas del Servicio de Urgencias del Hospital Santa Lucía de Cartagena, donde la semana pasada fue agredida una doctora, a quien una paciente a la que intentaba tranquilizar dio un puñetazo en la cara llegando a romperle las gafas. La agresora fue detenida momentos después por la Policía Nacional en el propio centro sanitario, donde fue retenida por el personal.

Colegio de Médicos y Sindicato Médico han convocado para hoy una concentración, en la que se ha mostrado el rechazo de los facultativos a este tipo de situaciones y en la que se ha exigido a la Administración medidas contundentes y un refuerzo de la segunridad en los centros.

Durante la lectura del manifiesto, que ha corrido a cargo de Marieta Piqueras, portavoz del Observatorio Contra las Agresiones a Sanitarios puesto en marcha por Colegio de Médicos y CESM, se ha insistido en que "la violencia no puede normalizarse. No puede justificarse. No puede tolerarse bajo ninguna circunstancia".

Además, los profesionales explican que "esto no es un conflicto individual, es un problema colectivo, un problema de salud pública que exige la implicación urgente y decidida de las administraciones, las instituciones y la ciudadanía".

Con este acto, el Observatorio ha mostrado su solidaridad con todos los médicos y personal sanitario que han sido víctima de agresiones, concretamente en el caso de la última agresión ocurrida en el centro hospitalario, cuando la médica agredida tuvo que ser auxiliada por un compañero residente para evitar mayores consecuencias.

Violencia en aumento

El Observatorio recuerda que son habituales las situaciones de violencia en el ámbito sanitario y que preocupa profundamente su progresivo aumento durante los últimos años. Las últimas cifras dadas a conocer por la Consejería de Salud el pasado mes de marzo muestran que en 2024 fueron un total de 778 sanitarios los que sufrieron algún tipo de agresión en la Región de Murcia, lo que supone un aumento del 27% respecto al año anterior.

La categoría profesional más agredida en Atención Especializada es Enfermero (32,47 por ciento), Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería (29,58) y Médico (28,61); y en Atención Primaria, Médico (65,95 por ciento), Enfermero (16,49) y Personal de Administración (10,28). La categoría con mayor incidencia es la de facultativos, aunque los enfermeros han tenido un mayor número de agresiones físicas.

Las agresiones fueron más frecuentes en mujeres (73,91 por ciento) que en hombres (26,09 por ciento), con un ligero aumento con respecto al año pasado en hombres.

Ante esta realidad, los médicos murcianos exigen la implantación real y efectiva de protocolos de protección y actuación inmediata, el refuerzo urgente de las medidas de seguridad en los centros sanitarios y una legislación más contundente, "que se aplique con firmeza, que nos reconozca como autoridad pública y que castigue sin ambigüedades a quienes nos agreden".

CCOO exige un observatorio regional

Ante el repunte alarmante de violencia contra los y las profesionales del Servicio Murciano de Salud y la concentración de este martes, la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO en la Región de Murcia exige la creación urgente de un observatorio regional de agresiones que abarque a todas las categorías profesionales. En este sentido, afirman que el último caso ocurrido en el Hospital Santa Lucía de Cartagena "es solo la punta del iceberg de una situación que se está normalizando. No podemos seguir actuando como si fueran hechos aislados, ya que las agresiones se están convirtiendo en una rutina laboral más", dice Mario Moreno, responsable del área de Salud Laboral y Medio Ambiente de la FSS-CCOO Región de Murcia.