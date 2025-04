Las camas vuelven a los pasillos del Servicio de Urgencias de la Arrixaca

La tradicional estampa de camas en los pasillos del Servicio de Urgencias del Hospital Virgen de la Arrixaca se ha hecho esperar y en lugar de darse en pleno invierno se está viviendo ahora, en primavera. Este lunes, cerca de medio centenar de pacientes aguardaban encamados y alineados en los pasillos de la planta -1 del centro sanitario de El Palmar, ya que no se disponía de habitaciones libres para subirlos a planta.

Profesionales de la Arrixaca informan a esta Redacción de que a los 48 usuarios pendientes de ingreso al mediodía de ayer se sumaban otros 18 más que aguardaban en la planta sexta-centro, «una zona habilitada como espacio de preingreso cuando las urgencias están llenas».

Estos últimos tienen la suerte, según los propios sanitarios, «de estar en una habitación compartida con otro paciente y con aseo propio y no en un pasillo por donde no deja de pasar gente y donde están expuestos a ruidos y a las miradas de cualquiera», a lo que añaden que «pese a estar en la sexta-centro no cuentan como pacientes ingresados, ya que aún no tienen especialista asignado».

Desde la dirección del hospital confirmaban ayer a La Opinión que a primera hora de la tarde eran 48 los pacientes que «estaban pendientes de ubicar, según vayan saliendo las altas», más los 18 que «están en habitación cómo periféricos».

En estas fechas no suelen registrarse incrementos de gripe, a lo que se une que este invierno ha sido una temporada suave del virus. Por lo que, preguntados por las causas que están detrás de este aumento de la demanda asistencial, los responsables del centro sanitario señalan que esta situación «se debe a momentos puntuales de mayor presión, como son los lunes».

En esto coinciden los trabajadores del Servicio de Urgencias de la Arrixaca, quienes explican que «llevamos varios lunes de picos muy altos y camas en los pasillos», un efecto que suele darse de forma puntual tras días festivos.

Precisamente para evitar que se repita esta imagen y que haya pacientes en los pasillos, la Arrixaca ha habilitado este año una nueva zona de preingreso en el pasillo que une el Pabellón General con el Pabellón de Dirección, un espacio que hasta hace poco estaba destinado a tareas administrativas. la nueva zona de prehospitalización no tiene permitido el acceso de acompañantes, salvo casos estrictamente indispensables, estableciendo las horas de visita a las 9.30, 13.30 y 20.30 horas.