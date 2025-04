"La socialización de género y los estereotipos tienen un impacto negativo en nuestra salud"

¿Cómo considera que el estigma social y los roles de género influyen en la reticencia de muchos hombres a reconocer sus problemas de adicción?

Sin dudas la socialización de género y los estereotipos de género tienen un impacto negativo en nuestra salud tanto física como mental. En el caso de los hombres con problemas de adicción, se ha observado que los hombres con problemas de adicción que se identifican con la masculinidad hegemónica o exhiben sus características, suelen tener más dificultades para pedir ayuda y muchas veces acuden muy tarde a los centros sociosanitarios por lo que las adicciones están más cronificadas y ellos se encuentran en peor estado de salud. Esto está íntimamente relacionado con la masculinidad hegemónica, que es esa forma socialmente aceptada de ser hombre y que implica mandatos o normas de género como ‘ser fuerte’, ‘no pedir ayuda’, ‘ser duro’, ‘no llorar’, etc. Esta no es la única forma de vivir la masculinidad, pero sí es una forma muy extendida y aceptada que hace que se estigmatice el pedir ayuda, ya que se asocia como una muestra de debilidad o falta de masculinidad. Por supuesto, muchos de estos procesos que explico ocurren muchas veces de forma inconsistente y ese es el peligro de los estereotipos y roles de género, que a veces no se cuestionan y se siguen reproduciendo de generación en generación.

¿Qué aspectos clave del enfoque de género cree que deberían integrarse en los tratamientos para hacerlos más efectivos para los hombres?

Resulta fundamental incluir la perspectiva de género en la evaluación e intervención con hombres en el ámbito de la salud, incluido el campo de las adicciones. Intervenir con perspectiva de género implica comprender cómo el género influye en el proceso de adicción y como debe tenerse en cuenta para diseñar programas de tratamiento personalizados que respondan realmente a sus necesidades. Por ejemplo, el patrón de consumo, las vías de inicio del consumo, los motivos que sustentan las adicciones, el proceso de pedir ayuda, la búsqueda de tratamiento, el estigma social asociado a las adicciones, etc., son factores que los estudios demuestran que se comportan de forma diferente en hombres y mujeres. Además, se debe trabajar en los hombres con adicciones aspectos relacionados con la expresión emocional, la tolerancia al malestar y la frustración, la expresión de la vulnerabilidad, el desarrollo de masculinidades igualitarias y la participación activa en los cuidados.

¿Qué implicaciones y recomendaciones emergen de su investigación para orientar futuras políticas de salud pública en el ámbito de las adicciones?

Esta investigación, desarrollada junto a los investigadores de la Universidad de Murcia, Rosa M. Limiñana Gras y Julio A. Camacho Ruiz , nos alerta sobre la necesidad de incluir a los hombres como colectivo de intervención, y desarrollar políticas públicas que permitan promover acciones de salud dirigidas a generar masculinidades igualitarias y a atender los problemas de salud de los hombres desde una perspectiva de género. La creación de políticas públicas resulta fundamental para poder avanzar en este ámbito.

¿Existen diferencias notables en el abordaje terapéutico de las adicciones en hombres en comparación con las mujeres?

Existen diferencias tanto en el proceso de búsqueda del tratamiento o de pedir ayuda, como en el propio tratamiento en sí. Por ejemplo, nuestro estudio revela que las mujeres -como tendencia- pedían ayuda antes que los hombres y tenían menos dificultades para expresar sus emociones asociadas a la vulnerabilidad y el estigma social relacionado con la adicción. Mientras que los hombres consideraban mayoritariamente que «podían superar solos la adicción» y como tendencia no pedían ayuda o lo hacían cuándo estaba muy cronificado el problema, debido a que asociaban pedir ayuda con ser débiles. Esto a su vez hace que las mujeres y hombres tengan patrones diferentes de adicción y requieran un abordaje personalizado que incorpore la perspectiva de género.

¿Cuáles son los mayores desafíos que encuentran los profesionales de la salud mental al tratar a hombres con problemas de autoestigmatización y baja autoestima?

Es un tema muy complejo y también un problema frecuente en este ámbito. Uno de los mayores retos es lograr establecer ese vínculo terapéutico adecuado y que la persona pueda experimentar la terapia como un lugar seguro en el que puede ser ella misma. Muchas veces existen también tabúes o mitos relacionados con ir a un especialista de Psicología o Psiquiatría que dificultan que las personas acudan a las consultas de salud mental o que crean barreras durante el proceso de tratamiento.

Y en cuanto a los jóvenes de ahora y las nuevas generaciones, ¿considera que son o serán más propensos a tratar sus adicciones?

Si no intervenimos de forma inmediata y promovemos el desarrollo de masculinidades igualitarias, es muy probable que las nuevas generaciones continúen identificándose de forma mayoritaria con la masculinidad hegemónica y teniendo dificultades para pedir ayuda ante problemas de salud incluidas las adicciones. Sin acciones de coeducación y el desarrollo de políticas públicas y acciones de sensibilización en la población; será muy difícil que la situación actual cambie.