La falta de presupuesto ahoga las infraestructuras contra las riadas

El Plan Hidrológico de la Cuenca del Segura vigente hasta 2027 incluye medidas por valor de 3.300 millones de euros para infraestructuras relacionadas con la defensa ante inundaciones, con saneamiento y depuración, restauración y conservación, abastecimiento o desalinización. El montante es tan elevado que es prácticamente imposible que ninguna administración lo pueda gestionar con presupuestos ordinarios. Así lo reconoció el presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), Mario Urrea, durante la primera sesión del Consejo del Agua moderado por el director de La Opinión, José Alberto Pardo, en el marco del II Foro Económico y Social del Mediterráneo, organizado por el Grupo Prensa Ibérica. En esta segunda edición, el Consejo del Agua analizará especialmente el presente y el futuro de las infraestructuras hídricas en un contexto de escasez cíclica de los recursos y de fenómenos adversos extremos cada vez más frecuentes.

«Ni la administración local, ni la autonómica, ni la estatal tienen la capacidad presupuestaria para atender las inversiones previstas en el plan hidrológico a corto o medio plazo», indicó Urrea, que destacó que por ello desde el Ministerio se están arbitrando medidas, sobre todo relacionadas con la gestión de las inundaciones, para conseguir habilitar esa financiación extraordinaria. De lo contrario, Urrea aseguró que con el ritmo inversor actual (se han diseñado y licitado obras recientemente por valor de 60 millones de euros) «necesitaríamos 11 años para poder hacer todas las obras pendientes; por eso necesitamos buscar financiación, porque no creo que los ciudadanos nos permitan a ninguna de las administraciones tardar todo ese tiempo para ejecutar las obras».

Miembros del Consejo del Agua Jose Alberto Pardo. Director de La Opinión de Murcia. Presidente del Consejo del Agua. Mario Urrea. Presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura. Vicepresidente del Consejo del Agua. Sara Rubira. Consejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca de la Región de Murcia. Vicepresidenta del Consejo delAgua. Jorge García Montoro. Consejero de Fomento e Infraestructuras de la Región de Murcia. Vicepresidente del Consejo del Agua. José Luján. Rector de la Universidad de Murcia. Vicepresidente del Consejo del Agua. Mathieu Kessler. Rector de la Universidad Politécnica de Cartagena. Vicepresidente del Consejo del Agua. Josefina García. Rectora de la Universidad Católica SanAntonio (UCAM). Vicepresidenta del Consejo del Agua. Juan Cascales. Presidente de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla (MCT). Consejero del Consejo delAgua. Lucas Jiménez. Presidente del Sindicato Central de Regantes delAcueducto Tajo-Segura (Scrats). Consejero del Consejo delAgua. Inmaculada Serrano. Directora gerente de Aguas de Murcia. Consejera del Consejo del Agua. José Masegosa. Director de Comunicación delGrupoHozono Global. Consejero del consejo del Agua. José Sandoval. Director general del Agua de la Consejería de Agua,Agricultura, Ganadería y Pesca. Consejero del Consejo de Agua. Francisco Cabezas. Director de la FundaciónInstituto Euromediterráneo del Agua.Consejero del Consejo delAgua. Fulgencio Gil. Alcalde de Lorca. Consejero del Consejo delAgua. Antonio Navarro Corchón. Concejal de Planificación Urbanística y Medio Ambiente en el Ayuntamiento de Murcia.Consejero del Consejo delAgua. Sabina Asins. Científica titular en el Centro de Investigaciones sobre Desertificación-CIDE.Consejera en el Consejo del Agua. Alejandro Lorente. Redactor del diario La Opinión. Comisario del Consejo del Agua.

Para el director de la Fundación Instituto Euromediterráneo del Agua, Francisco Cabezas, esta lista de obras pendientes del plan hidrológico «no significa nada; estoy harto de oír hablar de esos miles de millones desde hace más de 40 años y luego ni se invierten ni se hace nada».Por ello, Cabezas sostiene que este plan es casi una mera declaración de intenciones, poco realista y recuerda que algunos de esos proyectos afrontan incluso «impedimentos insalvables». En su opinión tampoco se ha reflejado con claridad cuál es la prioridad de ejecución de esas grandes obras, «por lo que muchas veces se empieza una obra por criterios políticos y no técnicos u objetivos». Por todo ello, Cabezas defiende que la planificación hidrológica, tal y como está planteada ahora, no está funcionando «y todo esto requiere una radical reconsideración, porque este instrumento ha devenido en ineficaz».

Entre los problemas para que avancen esas infraestructuras hidráulicas proyectadas está su elevadísima complejidad técnica y las dificultades que entraña su tramitación. Son obras, detalló Urrea, que tienen fuertes impactos territoriales con expropiaciones que movilizan a los propietarios y dificultan la toma de decisiones políticas. Las obras de defensa ante inundaciones presentan además una dificultad específica por su tramitación ambiental, que retrasa más allá de lo esperable las declaraciones de impacto ambiental. Para desatar este nudo, tanto el Gobierno regional como la CHS han establecido una línea de coordinación.

«Está esa idea de que cuando estas obras de defensa de inundaciones afectan a un territorio protegido la obra no se puede hacer, y eso no es así, precisamente la legislación lo que contempla es que este tipo de obras son las únicas que se pueden hacer en esos espacios protegidos, con las adecuadas medidas compensatorias y protectoras, que son establecidas por los órganos ambientales autonómicos», explicó el presidente de la CHS.

La dana de Valencia

También hizo referencia a estas dificultades el consejero de Fomento e Infraestructuras,Jorge García Montoro, que indicó que aunque esos proyectos son complejos y trascienden una o dos legislaturas, «aportan un bien permanente a la sociedad y no debemos renunciar ellos».

En este punto, el consejero, al igual que hicieron la mayoría de los miembros del Consejo, hizo referencia a la renovada conciencia sobre la importancia de este tipo de obras tras la dana de Valencia. «Lo que pasó en Valencia podría haber ocurrido aquí, en Almería o en Alicante; lamentablemente ha tenido que pasar algo así de grave para que todos tengamos la sensibilidad a flor de piel sobre estos temas y todas las administraciones tienen responsabilidad», indicó GarcíaMontoro, quien sin embargo matizó que tal y como está planteada la legislación de aguas, se atribuye la responsabilidad sobre la protección de los bienes y la seguridad de las personas al Estado, a través de su tutela del Dominio Público Hidráulico.

¿Grises o verdes?

Otro de los asuntos más destacados durante la sesión de constitución del Consejo delAgua fue la quizá excesiva prioridad que se están dando en Europa, en términos de financiación, hacia las infraestructuras verdes en detrimento de las grises. En este sentido, tanto el director general delAgua, José Sandoval, como la directora gerente de Aguas de Murcia,Inmaculada Serrano, defendieron que estamos ante un falso dilema y que tienen que ser los criterios técnicos los que primen a la hora de decantarse por una opción u otra para encontrar la mejor solución para cada problema. Sin embargo, según Sandoval, «a veces tengo la sensación de que primero se opta por la solución verde y luego se busca la justificación». Además, considera un error denostar las soluciones grises «que han demostrado ser tremendamente útiles para regular y laminar grandes volúmenes de agua» durante episodios de lluvias extremas.

En la misma línea, el rector de la UPCT, Mathieu Kessler, defendió que la planificación de las obras hidráulicas deben regirse por un criterio técnico y científico. «Nuestros grupos de investigación colaboran con diversas instituciones y aspiramos a seguir haciéndolo; las universidades tienen conocimiento y expertos que son fundamentales a la hora de tomar este tipo de decisión, por ejemplo, la de optar según el problema por un tipo u otro de solución o una combinación de ambos».

También remarcó la importancia de acompasar las obras basadas en la naturaleza y las infraestructuras tradicionales, el edil de Planificación Urbanística yMedioAmbiente, AntonioNavarro Corchón, quien recordó que Murcia se fundó sobre una llanura fluvial y a lo largo de la historia ha experimentado recurrentes inundaciones, que han podido ser mitigadas con infraestructuras como ElMalecón en el siglo XV, o las actuaciones de defensa de los años 90 a lo largo del cauce del ríoSegura.

Renovación del ciclo urbano

La directora de Aguas de Murcia aprovechó su intervención para advertir que las redes de abastecimiento y saneamiento de la Región sufren un proceso de renovación «muy escasa». En este sentido, citó un estudio de la Asociación Española de Abastecimientos de Agua y Saneamiento (AEAS), que aconseja que la tasa de renovación debe estar en el 2%, mientras que la media de España no llega a 0,49% en abastecimiento y al 0,33% en saneamiento, «un dato muy preocupante».

De ahí que la directora de Aguas de Murcia defienda que todas esas inversiones que se están dando, vía fondos europeos o estatales, «no sólo se deberían centrar en la parte de la digitalización, que es necesaria», sino también en las infraestructuras, «porque recuperar esa inversión en tuberías, en algunos casos con una antigüedad de más de 40 años, sólo con las tarifas es muy complicado».

Aprovechar cada gota

Por otro lado, Inmaculada Serrano quiso destacar el buen trabajo que se está haciendo enMurcia y en todo el litoral mediterráneo con el nivel de rendimiento hidráulico, es decir, con la capacidad de la red para minimizar las pérdidas de agua innecesarias. «Aquí podemos sacar mucho pecho de eso, en la ciudad de Murcia, por ejemplo, tenemos un 86% de rendimiento hidráulico de la red, muy por encima de la media que está en un 76%», lo que a la postre se traduce en unas tasas de ahorro de agua considerables, «lo que es fundamental para una Región que sufre una escasez de este recurso permanente».

Primera reunión del Consejo del Agua en las instalaciones del diarioLa Opinión de Murcia. / JUAN CARLOS CAVAL

Quien también celebró la buena gestión que se hace en la Región con el agua fue la consejera de Agua y Agricultura,Sara Rubira, quien aseguró que a la hora de hablar de infraestructuras hídricas, con permiso del «irrenunciable» trasvase Tajo-Segura, se debe hablar de aquellas destinadas a dar una segunda vida al agua.

«La Región de Murcia es un referente internacional y cuenta con cerca de 100 depuradoras que ofrecen servicio a todos y cada uno de los municipios, y nos permite, entre otras cosas, ofrecer a las comunidades de regantes 120 hectómetros cúbicos para riego», destacó la consejera, quien añadió que para hacerse una idea del valor de este trabajo que se lleva haciendo desde hace 25 años (con una inversión estimada de 1.300 millones de euros) ofreció un dato incontestable: en la Región se depuran 212 litros de agua por habitante cada día, lo que coloca a la Comunidad como el territorio con mayor porcentaje de depuración y reutilización de aguas urbanas del mundo, con un 98%, frente al 4% de Europa o el 9% de España.

También el Ayuntamiento de Murcia está muy implicado en la regeneración del agua depurada, para, como explicó el edil AntonioNavarro Corchón, dirigirla hacia el riego de parques y jardines.

A pesar de esta posición de liderazgo, la ambición por mejorar se mantiene. Según Rubira, muchos de los esfuerzos actuales se centran ahora en la aplicación de la tecnología más puntera: inteligencia artificial en las depuradoras, o en la modernización de los regadíos (algo que ha llegado ya al 80% de los terrenos).

Los embalses en España

La boyante situación de los embalses en España tras las últimas lluvias no pasó desapercibida en el Consejo del Agua. Fueron varias las menciones.Una de ellas fue la del director general delAgua, José Sandoval, que recordó que España almacena en estos momentos 40.000 de los 56.000 hm3 que tiene de capacidad, pero advirtió que a pesar de que la media española se sitúa en algo más del 70% la cuenca del Segura se encuentra al 27% de su capacidad con 312 hm3, de los cuales 100 corresponden al trasvase.

Ante este desequilibro, Sandoval defendió el valor y la función con la que nacieron todos esos embalses: laminar y regular el recurso y poder ofrecerlo cuando se necesita, «para poder ser resilientes ante los episodios de sequía, y en esa línea tenemos que seguir trabajando», sentenció.

Primera reunión del Consejo del Agua en las instalaciones del diarioLa Opinión de Murcia. / JUAN CARLOS CAVAL

Para Rubira, el alto nivel de los pantanos demuestra que en España «hay agua de sobra, pero está mal distribuida». Por ello, insistió en que es fundamental avanzar en esas infraestructuras que se necesitan para llevar el agua «desde donde sobra hasta donde falta», apostar por nuevas para evitar episodios de inundación sufridos enLorca yCehegín y mantener las existentes, como el «irrenunciable» trasvase Tajo-Segura, las ligadas a la depuración y la reutilización o las desaladoras, que Rubira defendió como un complemento más.

La reutilización del agua, los trasvases, los embalses y el regadío, entre los temas analizados

La ampliación de los recursos de la desalación es precisamente uno de los grandes objetivos de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla. Su presidente Juan Cascales, explicó que algunas de las principales obras que se están realizando servirán «para llevar el agua desalada a más zonas de forma que tengamos una redundancia de recursos en un ámbito geográfico mayor». El segundo gran reto de la MCT «lo constituye la renovación de las infraestructuras, invertir en ellas, porque es necesario para conseguir un sistema robusto, resiliente, capaz de adaptarse a las necesidades y al mismo tiempo de distribuir todos estos recursos».

Para el presidente del Sindicato Central de Regantes, Lucas Jiménez, en cualquier debate sobre el agua en la Región se tiene que hablar del regadío murciano, el más avanzado de Europa, y de la buena labor de la CHS y de la Comunidad en lo relativo a las obras de almacenamiento y de regulación de agua. «De esos dos elementos, más todo lo invertido por los regantes en I+D, viene el fruto del milagro del regadío en esta tierra». Además, para el presidente de los regantes del trasvase, el debate y los análisis que se hagan en el Consejo del Agua van a tener que abordar sí o sí el tema del dinero, «no sólo el que se necesita para las infraestructuras que se están comentando aquí, sino también el que pagan los 90 municipios que reciben agua del trasvase; los agricultores están pagando un precio que no tiene parangón en el país, algo insalvable».

En definitiva, remarcó, «todo lo que se está comentando aquí no se sustenta si no hay un acuerdo nacional que lo posibilite, especialmente para las obras que más me interesan que son las que tienen que ver con la interconexión de cuencas, esos proyectos que vertebran el país».

Más allá de las infraestructuras, durante el Consejo también quedó patente la necesidad de que la Región cuente con un plan de ordenación territorial de prevención de riesgos de inundaciones. Según el consejero de Fomento, se están ultimando los detalles del expediente administrativo y en breve se sacará la licitación del contrato para su redacción.

Por su parte, el director general de Ordenación del Territorio, Francisco Javier Rollán, destacó que su departamento está trabajando para implantar en los cascos urbanos, (mediante subvenciones a ayuntamientos) los criterios de la Estrategia de Arquitectura y Construcción Sostenible, «para conseguir lo que llamamos las ciudades esponja», a través de diversos métodos como las cubiertas y fachadas vegetales, renaturalización de espacios libres y viarios, pavimentos drenantes o los cada vez más populares SUDS, los Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible.