Las comunidades de vecinos tienen la llave para vetar los pisos turísticos en la Región

Las comunidades de vecinos tienen ahora la llave para vetar los pisos turísticos. El pasado jueves entró en vigor la reforma de la Ley de Propiedad Horizontal que obliga a los propietarios de los alojamientos turísticos a contar con el voto de tres quintas partes de los vecinos para poder convertir su casa en este tipo de negocio turístico, según ha informado el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. Su titular, Isabel Rodríguez, recuerda que el Ministerio ha impulsado esta modificación para «empoderar a los vecinos y preservar la función social de la vivienda».

La reforma ha sido adoptada en colaboración con ayuntamientos y las comunidades autónomas ante las tensiones existentes en las ciudades españolas más turísticas.

Las viviendas a las que se les autorice el cambio deberán apuntarse en un registro oficial

El portavoz del Colegio de Administradores de Fincas, Antonio Ruiz, explicó que el cambio en la Ley de Propiedad Horizontal permite que «las comunidades de vecinos tengan la llave» para vetar los pisos turísticos en el inmueble.

Aunque este tipo de alojamientos no representan todavía un problema en la Región, la proliferación que se ha producido en los últimos años empieza a crear alarma, ante las molestias que pueden llegar a causar al resto de propietarios. El ruido y los movimientos constantes de viajeros durante la noche provocan las principales quejas.

El año 2024 terminó con 9.110 viviendas dedicadas a este tipo de actividades, que sumaban 46.300 plazas, prácticamente el doble de las camas que aportan los hoteles de la Región. Los inspectores de la Consejería de Turismo han detectado en los últimos dos años más de mil alojamientos turísticos irregulares, que en su mayoría han regularizado su situación.

Según explica el Ministerio, «la nueva redacción establece que la instalación de viviendas de uso turístico requiere del acuerdo expreso por parte de la comunidad de propietarios, sin necesidad de que se modifique el título constitutivo o los estatutos, como ocurría hasta ahora en virtud de la jurisprudencia del Tribunal Supremo».

Desde el 3 de abril, para abrir nuevos pisos turísticos será necesario contar con el voto favorable de tres quintas partes del total de los propietarios que representen, a su vez, las tres quintas partes de las cuotas de participación.

La comunidad de vecinos podrá establecer incluso una cuota superior a los pisos turísticos en los gastos comunes, que no podrá superar el 20%.

El portavoz del Colegio de Administradores de Fincas añadió que hasta ahora, una vez adoptado el acuerdo en la junta de vecinos de vetar los pisos turísticos en el inmueble, era necesario acudir a un notario para dejar constancia de la modificación de los estatutos e inscribirla en el Registro.

Sin efecto retroactivo

«Hay comunidades que se habían adelantado y habían realizado todos estos trámites, que ahora ya no son necesarios. Por defecto, no estará autorizada» la apertura de alojamientos turísticos en un edificio o en una urbanización si no cuenta con el voto favorable de tres quintas partes de los vecinos. No obstante, precisa que esta norma no tiene efecto retroactivo.

Antonio Ruiz añadió que los propietarios de los pisos dedicados al alquiler turístico tendrán que inscribirlos en un registro de la Consejería de Turismo, que será imprescindible poder anunciarla en las plataformas dedicadas al alquiler de este tipo de alojamientos.

La obligación de registrar los alojamientos de corta duración entrará en vigor en julio, pero los propietarios pueden solicitar el registro de sus viviendas desde el 2 de enero de 2025. Este registro fue creado mediante otra modificación de la Ley de Propiedad Horizontal en 2024, que abría la Ventanilla Única Digital de Arrendamientos para acabar con el fraude en los alquileres de corta duración.

Por otra parte, la Consejería de Turismo anunció el pasado mes de marzo un acuerdo de colaboración con la plataforma digital de reserva de alojamientos Airbnb, que permitirá «poner en marcha en la Región un proyecto pionero en el plano nacional que obligará a cualquier nuevo anunciante de alquiler de corta duración que aparezca en la plataforma a mostrar un número de registro turístico».