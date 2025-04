¿Qué es la extraña mancha azulada que cubre las playas de Orihuela Costa, Torrevieja y Guardamar?

Todo aquel que ha pisado este viernes las playas de Torrevieja, especialmente la del Cura, o las de Guardamar del Segura y Cala Bosque y Cala Capitán en Orihuela Costa se ha preguntado qué es esa gran mancha azulada que cubre buena parte de la arena. Al acercarse, se puede comprobar que son organismos vivos, pero ¿cuáles?

Según fuentes del Ayuntamiento de Orihuela, se trata de una especie de medusa inofensiva que aparece cuando hay temporal, especialmente en esta época del año.

Se trata de medusas velella, aunque técnicamente no son exactamente medusas, sino colonias de hidrozoos que por su carácter inocuo los expertos recomiendan no retirar, dado que no suponen ningún tipo de riesgo.

Cala Bosque, en La Zenia, este viernes / Unidos por la Costa

La Guía de Identificación de Medusas y Otros Organismos Gelatinosos -elaborada por el CSIC y el Institut de Ciencies del Mar- indica que la Velella velella es una hidromedusa frecuente en el mar Mediterráneo y en el océano Atlántico. Su disco ovalado puede llegar a medir hasta 8 centímetros. También se las conoce como Barquitas de San Pedro o Vela púrpura.

El alcalde de Guardamar del Segura, José Luis Sáez, ha recomendado en sus redes sociales que no se toquen por posibles irritaciones por contacto en ojos o boca.

También han aparecido en todo el litoral español desde la Costa Brava hasta probablemente Cabo de Palos, en la Región de Murcia.