La Comunidad asume la redacción del proyecto de descontaminación de El Hondón y reclamará a Ercros todos los costes

La Consejería de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor ha iniciado la redacción del proyecto técnico de descontaminación de los terrenos de El Hondón, así como la realización de los estudios complementarios necesarios que posibilitarán la recuperación de la zona, que ejecutará de manera subsidiaria la Administración autonómica. Además, la Comunidad reclamará de forma previa a la ejecución de los trabajos a la mercantil Ercros el pago de más de 800.000 euros para sufragar los costes derivados de esta actuación.

Esta exigencia, explican fuentes autonómicas, se ampara en el principio de ‘quien contamina, paga’, recogida en varias directivas europeas y también en la Ley 7/2022 de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular, por la que el responsable de la contaminación o en su defecto el propietario actual, debe asumir los costes derivados de la descontaminación.

El consejero de Medio Ambiente, Juan María Vázquez, subrayó este viernes, en el pleno de la Asamblea Regional, “el firme compromiso del Gobierno regional con la descontaminación de los suelos contaminados para dar solución a un problema histórico” y señaló que "no vamos a permitir que los ciudadanos de Cartagena ni de la Región asuman el coste de la reparación ambiental, sino que tienen que ser los propios responsables quienes deben responder".

El consejero Juan Marcía Vázquez, este viernes durante su intervención en la Asamblea. / Iván Urquízar

Esta acción se enmarca en la estrategia regional que busca recuperar mediante una “solución definitiva y permanente” las 159 hectáreas de terrenos afectados en Cartagena, incluyendo las zonas afectadas por la actividad desarrollada por industrias como Potasas y Derivados, Española del Zinc y Peñarroya.

El consejero quiso poner en valor el trabajo realizado hasta ahora en los terrenos y se dirigió a los representantes vecinales presentes en el Hemiciclo para asegurarles que la Comunidad trabaja “con el máximo rigor y diligencia para devolver a la ciudad y a sus habitantes unos terrenos en su estado previo a la actividad industrial”.

En este objetivo, el Ejecutivo autonómico cuenta con el respaldo del “mejor conocimiento científico disponible”, a través de la colaboración de la Universidad de Murcia, la Universidad Politécnica de Cartagena y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), cuyo equipo de investigadores trabajará en la búsqueda de soluciones.

Balsas con residuos peligrosos en las antiguas instalaciones de Zinsa en Cartagena / Ayto. Cartagena

También mantiene una colaboración con el resto de las administraciones implicadas en la descontaminación, especialmente con el Ayuntamiento de Cartagena y organismos estatales como el Consejo de Seguridad Nuclear y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC); también entidades especializadas como Emgrisa; y con el poder judicial, con el que existe una colaboración permanente.

Meses claves para la descontaminación de Zinsa

El caso de la antigua factoría de Española del Zinc (Zinsa) es uno de los más representativos de esta problemática. En su intervención, el consejero explicó que desde su departamento se han realizado “continuas inspecciones en la zona, que han conllevado la adopción de medidas” por parte de Cartagena Parque.

Entre ellas, el inicio de la retirada de residuos por exigencia de la Comunidad Autónoma, con la eliminación de 500.000 litros de líquidos peligrosos y de otros 800.000 litros de líquidos no peligrosos, actualmente en ejecución.

Asimismo, señaló que el proyecto de descontaminación presentado por la empresa ha sido rechazado por la Administración regional al considerarlo “insuficiente”, ya que “no garantiza una solución definitiva”. “Simplemente sellar o confinar los residuos in situ no es aceptable”, afirmó el consejero Juan María Vázquez, quien insistió que “no aceptaremos soluciones temporales ni parches. Exigimos una descontaminación real, completa y acorde con la ley". En este sentido, recordó que se le ha otorgado un plazo de 3 meses a la mercantil para presentar un plan definitivo para la recuperación del suelo.

Por todo ello, Vázquez concluyó que próximos meses serán claves para la descontaminación de las casi 160 hectáreas afectadas. La próxima semana, indicó, tendrá lugar una reunión entre el Gobierno regional y el Consejo de Seguridad Nuclear en la que se avanzará en los informes y autorizaciones para abordar las últimas acciones que se requieren en este proceso descontaminación, fundamentalmente el sellado de las balsas.

Además, durante las próximas semanas, la empresa propietaria y responsable de los terrenos, Cartagena Parque, deberá iniciar la retirada masiva de residuos sólidos. Si este hecho no se produce, el consejero ha asegurado que la Comunidad escalará las medidas con multas coercitivas “y con la ejecución subsidiaria de los trabajos si es necesario”.