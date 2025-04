'Miraqueplan' este fin de semana en la Región: salón del manga, un festival sostenible y mercadillos

La creadora de contenido Anabel Hernández, al frente de la guía de planazos @miraqueplan en redes sociales, inicia una colaboración semanal con La Opinión en la que propondrá una selección de actividades que hacer los fines de semana en la Región de Murcia.

Un mercado medieval, el parque hinchable más grande del mundo y un festival de música, arte y sostenibilidad son algunos de los planes de ocio propuestos para los días 5 y 6 de abril por Anabel Hernández, elegida 'Murciana del año' en 2024.

Planes de fin de semana en la Región de Murcia

Mercado Medieval en Santa Eulalia

Cartel del Mercado Medieval de Santa Eulalia / L.O.

La Plaza de Santa Eulalia de Murcia se llenará de historia y tradición con el Mercado Medieval, que se celebrará los días 4, 5 y 6 de abril de 2025. Un evento único con artesanía, gastronomía y actividades familiares en un ambiente mágico.

El mercado contará con 25 puestos, entre ellos de gastronomía y artesanía, donde los asistentes podrán degustar productos tradicionales y adquirir piezas únicas de inspiración medieval.

Entre las actividades que se desarrollarán en la plaza con motivo del mercado destacan talleres de pintura, cuentacuentos, pintacaras y un show de circo.

Programación del Mercado Medieval de Santa Eulalia / L.O.

Fechas: 4, 5 y 6 de abril de 2025 Horario general: De 11:00 a 00:00 horas Ubicación: Plaza de Santa Eulalia, Murcia

Manga Experience

Cartel de Manga Experience / L.O.

Murcia se prepara para recibir la III Edición de Manga Experience, el evento que convertirá la ciudad en el epicentro de la cultura manga y pop. Durante los días 5 y 6 de abril, el Cuartel de Artillería será el escenario de una programación única con invitados de renombre, actividades interactivas y espectáculos en vivo.

Los fans de Harry Potter están de suerte, pues entre los invitados más destacados de esta tercera edición del Manga Experience figuran David Carrillo y Eduardo Gutiérrez, quizá desconocidos para el gran público por sus nombres, pero no por sus voces. Con una larga carrera profesional, ellos son los encargados de doblar al castellano, entre otros personajes, al íntimo amigo del protagonista, Ron Weasley, y al elfo doméstico Dobby.

Aunque la gran protagonista de esta edición será la actriz inglesa Georgina Leonidas, quien formó parte del elenco de Harry Potter y el misterio del príncipe (2009). En concreto, la intérprete londinense dio vida en el filme a Katie Bell, una cazadora del equipo de quidditch de Gryffindor que centra las miradas cuando toca un collar maldito destinado a Dumbledore.

Además, el Manga Experience ofrecerá a los asistentes "emocionantes clases de hechizos y pociones", tal y como ocurre en el colegio Hogwarts.

Por supuesto, los fans de Harry Potter no serán los únicos representados. También se pasará por el Cuartel de Artillería José Luis Molina, otro doblador, pero, en este caso, de animes como Attack on Titan, Naruto y One Piece. Además, sus compañeros Mireia López, Álex Moreno, Pablo Chico y Juan Catalá ofrecerán un encuentro en el que compartirán su experiencia trabajando en una de las series más aclamadas del género, Demon Slayer (o Kimetsu no Yaiba).

También habrá conciertos relacionados con el mundo del anime y una zona gamer con torneos de Tekken 8, y hasta un ring para disfrutar de peleas de lucha libre en vivo. Y, como no podía ser de otro modo, los amantes del cosplay tendrán la oportunidad de participar en concursos y pasarelas donde se exhibirán las mejores creaciones.

[object Object] El evento contará con un intenso programa que el sábado 5 se desarrollará de 11.00 a 20.30 horas y que el domingo 6 será clausurado a las 19.30 horas. Sea como sea, las entradas para asistir a este encuentro con la cultura otaku y el mundo pop están ya disponibles en la página web entradium.com a un precio de 10,20 euros para la entrada de un solo día y de 15,30 si hablamos del bono de fin de semana.

Jardín Secreto

Cartel del Jardín Secreto 2025 / L.O.

El Jardín Secreto de Murcia es un festival que tiene como eje la sostenibilidad y en el que se dan cita diversas expresiones artísticas y creativas en un entorno único en la ciudad de Murcia, como es el Parque Fofó.

El Jardín Secreto vuelve este sábado 5 de abril al Parque de Fofó de Murcia con la celebración de su cuarta edición, consolidándose como una cita subrayada para los amantes de la música, el arte y la sostenibilidad. En los 20.000 m2 del parque murciano se podrá disfrutar de 13 zonas temáticas, 6 escenarios y un market con puestos de comercio local donde los asistentes podrán encontrar productos únicos y artesanales.

Este año el cartel de las actuaciones musicales estará encabezado por Drea, Griffi, Sr. Lobezno, Quetglas y Jeff Mental, que harán vibrar a los asistentes al evento con sus sonidos electrónicos, hip-hop y freestyle. Además, el público podrá sumergirse en ‘The Secret Party', una experiencia exclusiva dentro del festival que promete 13 horas ininterrumpidas de música y baile.

El festival también ofrece numerosos talleres y actividades diseñados para todas las edades, con un enfoque especial en las familias. Desde espacios de creatividad para los más pequeños hasta experiencias inmersivas para adultos, El Jardín Secreto invita a la participación activa en disciplinas como la danza, la pintura, la música y la conciencia medioambiental.

Entre las actividades destacan talleres de reciclaje creativo, sesiones de yoga en familia, espectáculos de cuentacuentos y exhibiciones artísticas en vivo, creando un entorno en el que grandes y pequeños pueden compartir una jornada de aprendizaje y diversión.

Además, el festival apuesta por una oferta gastronómica diversa y accesible, con una zona de foodtrucks que incluirá propuestas para todos los gustos y necesidades, desde opciones tradicionales hasta alternativas para celíacos y veganos. Los asistentes podrán disfrutar de platos elaborados con productos locales y sostenibles, manteniendo el compromiso del festival con la alimentación saludable y respetuosa con el medio ambiente.

Las entradas para El Jardín Secreto ya están a la venta y pueden adquirirse a través de la página web (https://entradium.com/events/el-jardin-secreto-2025).

Mercadillo Zacatín en Bullas

Cartel del mercado de El Zacatín en Bullas / L.O.

Cada primer domingo de cada mes, como el próximo 6 de abril, se celebra El Zacatín en Bullas, un mercadillo tradicional donde el visitante podrá encontrar una amplia gama de productos artesanales típicos de la zona. Una oportunidad única de sumergirte en la Edad Media, la época barroca o simplemente conocer el antiguo arte de tallar la madera.

Este mes de abril, el mercadillo, ubicado en las Plazas Viejas y del Castillo del municipio bullense, está dedicado a la destilación de plantas aromáticas. Además, el evento acogerá juegos infantiles en la calle de San Antón.

El Zacatín tendrá lugar por la mañana, de 09.00 a 14.00 horas.

Funbox, el parque hinchable más grande del mundo

Una de las zonas de salto de Funbox / Funbox

La Fica se ha convertido hasta el 15 de abril en el parque hinchable más grande del mundo. Funbox, un espacio 4.000m² de zonas de salto conectadas con 10 áreas de juego diferentes, está diseñado con un enfoque que prioriza a los niños -aunque también promete resultar muy divertido para los adultos-, y se divide por áreas denominadas Desafío Montañoso, Battle Team, Carrera de obstáculos, Gumball Gallop, Tobogán de 7 metros y Ninja Wall.

Los asistentes, que deberán presentarse en el recinto 30 minutos antes de la hora fijada al comprar la entrada, contarán con 80 minutos para disfrutar de las distintas zonas de salto y deberán usar calcetines en todo momento mientras estén dentro del parque. Desde Funbox venden calcetines antideslizantes online y en el parque.

Hinchables de Funbox en Murcia, La Fica. / Juan Carlos Caval

Los niños menores de 12 años deberán ir acompañados al menos de un adulto (más de 18 años) en el interior del parque, donde además de la zona de salto habrá habilitado un espacio de restauración con comida y bebidas.

Las entradas para asistir a Funbox en Murcia ya se pueden comprar en la página oficial del evento y actualmente tienen un precio especial a partir de 9 euros.

Al ser un espacio al aire libre, en caso de que la lluvia o inclemencias meteorológicas imposibiliten la apertura del parque, se facilitará la opción de reubicar las entradas o devolución de las mismas sin coste.

Otros planes en la Región

Además de estos planes, los murcianos podrán disfrutar este fin de semana de la exposición 'Los viajes de Leonardo da Vinci' en el Parque Torres de Cartagena, así como de una amplia programación de conciertos, entre ellos el Festival Costera Sur, y teatro.