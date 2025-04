Los jueces de la Región de Murcia no creen que la Ley de Eficiencia funcione si no aumentan los recursos

La nueva Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia entra hoy en vigor y, aunque irá implantándose por partes, afecta ya al ámbito civil y mercantil, puesto que obliga a acudir a la mediación antes de recurrir a la vía judicial. El objetivo es claro: acabar con el exceso de litigiosidad en los juzgados instando a las partes a ponerse de acuerdo entre ellas antes de ocupar una de sus salas.

Las críticas han llegado desde el propio Consejo General del Poder Judicial, que advierte de aumento de la carga de trabajo en los juzgados de Violencia de Género que, de media, será en un 12,9%; pero también desde la Asociación Española de Abogados de Familia. Estos profesionales avisan de que la obligatoriedad de acudir a órganos de mediación antes de poder presentar demanda en un juzgado alargará aún más los procesos divorcio o la resolución del régimen de visitas con hijos.

El CGPJ pide «dotación presupuestaria» para que no quede en una «declaración de intenciones»

La presidenta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló, ha reclamado la suficiente dotación presupuestaria, medios materiales y personales para que esta reforma «no se quede en una mera declaración de intenciones».

En esta línea se han manifestado también los representantes de las principales asociaciones judiciales de la Región de Murcia. Francisco Cano, portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), opina que «lo que hace falta» en la comunidad murciana «son jueces» y, sin embargo, «de aumentar los recursos humanos y los funcionarios de Justicia no hay cambios». Nueva ley para «misma maquinaria», resume. Recuerda que, mientras que en España hay 12 jueces por cada 100.000 habitantes, la media europea está en 17. «La entrada en vigor de la Ley de Eficiencia, mientras no se amplíen las plazas, no va a suponer ningún cambio», insiste.

«Lo que necesita la Región son más jueces y de eso no dice nada la nueva ley que nos trae el Gobierno» Francisco Cano — AJFV

Fernando Madrid, presidente de la sección territorial de Murcia de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), solicita al Estado que ponga en marcha un despliegue de los servicios de mediación ahora que todos los implicados van a tener que pasar por medios alternativos de solución de conflictos (MASC) en materia civil y mercantil. «El que pueda existir en la actualidad no es obligatorio, por lo que al Ministerio le corresponde complementarlo», señala.

«Al Ministerio de Justicia le corresponde ahora complementar el Servicio de Mediación» Fernando Madrid — APM

Además, si bien reconoce que «la idea es buena», advierte de que es necesario «dotar de más medios y recursos y crear nuevos inmuebles» para implantar la nueva ley al completo durante los próximos años. Se refiere a otros de los aspectos de la norma, puesto que crea los tribunales de instancia, un órgano colegiado que integra todos los juzgados unipersonales y de primera instancia en una única organización en cada partido judicial. De esta forma, los 3.931 juzgados unipersonales se transformarán en 431 tribunales de instancia en toda España. Mucho trabajo por delante en la Región ante la «gran dispersión» de sus juzgados, opina Madrid.

«Sigue siendo una asignatura pendiente la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal» Miguel Rivera — JJpD

Miguel Rivera, coordinador de Jueces y Juezas por la Democracia en la Región de Murcia, confía en que el fomento de los medios de solución de controversias en vía no jurisdiccional agilice la tramitación de los procedimientos judiciales en todas las jurisdicciones. «No obstante, sigue siendo una asignatura pendiente la reforma integral de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Contamos con una ley del siglo XIX, plagada de parches y remiendos, que provoca, en ocasiones, dilaciones que podrían evitarse con una regulación más moderna que, por ejemplo, limitase los recursos contra las resoluciones de trámite, sin merma del derecho de los justiciables; o atribuyese la instrucción de las causas al Ministerio Fiscal», añade.

Por otra parte, a partir de octubre, los juzgados de Violencia sobre la Mujer deberán asumir a partir de entonces los delitos de violencia sexual, lo que supondrá un incremento de la carga de trabajo que, según el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), ronda el 13%.

"El objetivo es seguir mediando sin coste para el ciudadano"

Mediacción, que lleva trabajando en la Región de Murcia desde 2004, tiene el objetivo de «seguir haciendo mediaciones sin coste para el ciudadano». Natalia Carreres, fundadora de la asociación, confiesa que con la entrada en vigor de la nueva Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia «lo normal es tener más solicitudes a partir de ahora». Sin embargo, como entidad colaboradora de la Red de Lucha Contra la Pobreza y la Exclusión Social en la Región de Murcia (EAPN-RM), advierte de que, si hubiera cualquier tipo de «colapso», darían «prioridad» a aquellas «familias que se encuentren en situación de vulnerabilidad». Mediacción puede presumir de conseguir más de un 75% de acuerdos de entre todos los casos de mediación con familias con menores.

La nueva ley reforma el sistema de costas. Hasta ahora, estas las pagaban quienes perdían el juicio, pero esta norma establece que hay que hacer un intento por llegar a un acuerdo y, si una vez concluido el pleito se demuestra que, a pesar de tener razón, no ha intentado llegar a un acuerdo previo, el juez le va a imponer el pago de costas porque se ha producido un abuso de un servicio público.