Vox exigirá ahora eliminar las subvenciones a oenegés que promuevan "valores islamistas"

Vox continúa apuntando hacia la comunidad musulmana de la Región y este miércoles anunció que defenderá en la Asamblea Regional una moción para "prevenir la radicalización islámica y defender la identidad cultural" que pide, entre otras medidas, "eliminar las subvenciones a asociaciones, organizaciones, fundaciones y oenegés que promuevan valores islamistas o que provengan o mantengan relación con Estados fundamentados en la 'sharía'".

Después de exigir al Gobierno regional la suspensión del Programa de Lengua Árabe y Cultura Marroquíque se imparte en una decena de centros educativos —fruto de un convenio estatal con el país africano— para aprobar los presupuestos de 2025, los de Abascal pedirán en la Asamblea que el Ejecutivo de Fernando López Miras, a través de esta iniciativa parlamentaria, "fomentar políticas de integración que respeten los valores y costumbres de la sociedad murciana, evitando la creación de guetos y garantizando la convivencia pacífica".

Fue la portavoz nacional de Juventud de Vox, Julia Calvet, quien hizo el anuncio aprovechando su visita a la Región. "Desde VOX queremos dejar claro que no permitiremos que la Región de Murcia se vea afectada por la radicalización y trabajaremos para que aquellos que vengan aquí respeten nuestras costumbres y valores", afirmó.

La moción pide también "defender y potenciar nuestra identidad española y murciana, nuestras tradiciones, nuestra cultura y nuestras efemérides de clara raigambre cristiana", así como "implementar un plan de prevención que permita detectar aquellos barrios y municipios de la Región de Murcia en peligro de convertirse en zonas 'no go', y garantizar en ellos una presencia policial constante, a fin de impedir la creación de guetos y sociedades paralelas en los que deje de imperar la ley nacional y no se respetan nuestros derechos y libertades".

El presidente provincial de Vox en Murcia, José Ángel Antelo, insistió en que "Vox no permitirá que en la Región se creen sociedades paralelas ni que se imparta en los colegios formación ajena a nuestra identidad cultural, como el programa de enseñanza de lengua árabe promovido desde 2012". En este sentido, alertó de que "no sabemos qué se está enseñando en estos centros y quién decide los contenidos".