"Hay más gallinas en Murcia sin registrar que registradas, contando con las de las naves industriales"

José Peñalver, presidente de la Asociación de Amigos de la Gallina Murciana (Agamur), es uno de los 67 titulares de una explotación avícola registrada para autoconsumo en la Región de Murcia. En este momento, mantiene en su pequeña granja de La Albatalía (Murcia) a cerca de una veintena de gallinas y pollos.

Asegura que es importante incentivar el registro de este tipo de granjas, entre otras cosas, por cuestiones sanitarias, como la gripe aviar. Sobre el número total de explotaciones avícolas que existe en la Región, Peñalver sostiene que «hay más gallinas en Murcia sin registrar que las registradas, incluso contando con las que están en las naves industriales».

En este sentido, el presidente de Agamur considera «muy importante» tener un control estricto y saber dónde están los animales. Por ello, Peñalver apuesta por que la Comunidad abarate y simplifique lo máximo posible el procedimiento de registro. «Hay mucha gente mayor que sólo tiene cuatro o cinco gallinas en su casa, sobre todo en zonas de la huerta de Murcia o en el medio rural, pero si tiene que hacer mucho papeleo y le vas a cobrar 38 euros, pues no se va a registrar», lamenta.

Sostiene que el revuelo que se generó con la entrada en vigor de la normativa que impone multas de hasta 3.000 euros por no registrar las gallinas, ha crispado a muchos de los titulares ‘sin papeles’. «La gente está muy preocupada, e incluso nos han contado que muchos, por ese temor a las multas, han decidido soltar las gallinas por los campos», advierte el presidente de Agamur.

Ni inspecciones ni multas para las granjas de autoconsumo

El encarecimiento de los precios de los huevos ha empujado a muchos ciudadanos a plantearse montar su pequeño corral y criar gallinas para su propio consumo, una práctica que siempre estuvo muy extendida, sobre todo en las zonas más rurales de la Región.

En esta decisión suele imperar un motivo económico, pero hay otros, como cierta desconfianza hacia la avicultura intensiva, o por razones de bienestar animal u ocio ligado a la naturaleza. Aunque muchos creen que la crianza de estos animales de corral no conlleva ninguna obligación, un real decreto de 2021, en vigor desde el pasado 2024, establece la regulación de este tipo de explotaciones e incluye la obligatoriedad del registro de los animales, con multas que oscilan entre los 600 y los 3.000 euros por no hacerlo, algo que generado un considerable revuelo en redes sociales donde muchos usuarios han expresado su indignación.

Esta normativa también es la que define qué se entiende por una explotación de autoconsumo: aquella que tenga como máximo 30 gallinas ponedoras o 50 pollos de engorde y obviamente no comercialice los huevos o la carne que produce. Otra de las obligaciones es asignar un veterinario de referencia. A pesar del auge de esta práctica en la Región, desde la Dirección General de Ganadería informan que sólo hay declaradas 67 explotaciones avícolas, una de palomas y dos de codornices.

Además, desde que entró en vigor el real decreto, su aplicación ha sido laxa y no se ha interpuesto de momento ninguna sanción para los corrales ‘clandestinos’. Estas fuentes autonómicas explican que el Plan de Inspecciones 2025 no contempla hacerlas en explotaciones de autoconsumo y que la selección de esta labor inspectora, añaden estas fuentes, se centra en otro tipo de perfiles, aquellas explotaciones con un elevado nivel de riesgo, en función de la capacidad de la explotación, movimiento de animales, elevado consumo de antibióticos o por incumplimientos detectados previamente. Además, recuerdan que un pequeño corral familiar no se incluye en los planes de higiene de la producción primaria, por lo que, «salvo denuncias o en caso de que se detecten deficiencias con motivo de otras actuaciones», no son objeto de inspección.

Cabe destacar que una de las razones por las que muchos no han querido registrar sus gallinas en el Registro General de Explotaciones Ganaderas es económica: hasta hace poco el desembolso que suponía alcanzaba los 200 euros. En este sentido, desde la Comunidad aseguran que se ha trabajado en un procedimiento de inscripción, a través de una declaración responsable, que incluirá el pago de una tasa de sólo 38,09 euros. «Es inminente que aparezca en el procedimiento online para que ya sea esa la que deban abonar», aseguran.