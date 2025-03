Decenas de personas exigen ante Salud el cumplimiento de los protocolos LGTBI: "¡Aquí está la resistencia trans!"

Día de la Visibilidad Trans reivindicativo en la Región de Murcia. Este 31 de marzo, decenas de personas —alrededor de 70, según los organizadores— se concentraron en la puerta de la Consejería de Salud de Murcia para reclamar el cumplimiento de los protocolos sanitarios que afectan a este colectivo, la protección en los CAVI (Centro de Atención Especializada a Víctimas de Violencia de Género) de las mujeres trans maltratadas, la condena al discurso de odio hacia ellas y que se cumpla íntegramente la Ley LGTBI regional.

"Las personas trans tenemos derecho a una sanidad digna", "STOP odio" o "No estamos locxs, estamos enfadadxs" fueron algunos de los carteles que llevaron a la manifestación.

Respaldados por el colectivo No Te Prives y por la Red Regional LGTBI, personas trans leyeron un manifiesto en el que denunciaron que aún tienen que luchar para que les traten "por el nombre y pronombres correctos", para que les "rectifiquen los documentos", para que les "receten los tratamientos hormonales", para que se les "incluya en el mundo laboral" y para que "todos los espacios sean inclusivos".

"No hace falta recordar que en muchos países se sigue sin reconocer la identidad de las personas transgénero y en algunos sigue vigente la pena de muerte. Aquí llegan muchas personas buscando refugio, la posibilidad de tener una vida sin miedo, con protección y apoyo desde las instituciones, aparte de la comunidad que encuentran en los colectivos", señalaron.

Frente a la Consejería de Sanidad recordaron que la ley regional aprobada en 2016 marcaba las pautas para desarrollar un protocolo sanitario de atención a personas trans para cubrir sus necesidades, sin patologizarlas ni ponerlas en duda, "sino brindando apoyo y un acompañamiento en toda la transición". Dicho protocolo se publicó en diciembre de 2020 y aún no se aplica correctamente. "Cuatro años más tarde, y a día de hoy, escuchamos testimonios tan incomprensibles como que hasta que no te vean en salud mental no te derivan a endocrinología", denunciaron.

"A día de hoy, escuchamos testimonios tan incomprensibles como que hasta que no te vean en salud mental no te derivan a endocrinología" Manifiesto Día Visibilidad Trans

"Es muy fuerte que las personas usuarias tengamos que explicarles a quienes nos atienden cómo deben hacerlo y, sobre todo, es horrible que tengamos que pasar miedo a cada profesional que nos atiende por si está o no formado y sensibilizado con nuestra realidad. Seguimos requiriendo la formación voluntaria y por interés. No queremos una Unidad de Identidad de Género, requerimos formación a todo el personal sanitario porque acudimos por muchas otras cosas aparte de la transición", explicaron.

Asimismo, exigieron a la Consejería de Política Social, Familias e Igualdad "que se dé acceso a las mujeres trans a los CAVI y Cavax" porque "todos los espacios para mujeres no deben distinguir entre mujeres cis o trans". "Nuestras compañeras sufren el mismo patriarcado, aunque sumado a la transfobia", lamentaron.

"Dejad que los infantes se desarrollen en ambientes inclusivos, dejad que se expresen y formen sus gustos sin los prejuicios adultos, sin roles de género" Manifiesto Día Visibilidad Trans

A la Consejería de Educación y Formación Profesional pidieron que la educación en diversidad se incluya en el currículo de educación y "que en biología se hable de la diversidad corporal y se explique la realidad intersexual, que en lengua se hable del género neutro, que en educación física dejemos de segregar por sexos, que lleguen a todas las aulas las charlas sobre la diversidad LGBTIAQ+".

El colectivo aprovechó la concentración para recordar que la realidad trans también está entre los menores. "Dejad que los infantes se desarrollen en ambientes inclusivos, dejad que se expresen y formen sus gustos sin los prejuicios adultos, sin roles de género", manifestaron ante el grito: "¡Aquí está la resistencia trans!".