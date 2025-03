Los regantes celebran el 46 aniversario del trasvase con "zozobra" por la batería de recortes que llegará en 2027

El trasvase Tajo-Segura celebra este lunes su 46 aniversario, y como suele ocurrir con esta emblemática efeméride, el acto para conmemorarlo se ha convertido en un gran alegato en defensa de su supervivencia y contra aquellas políticas hídricas que están promoviendo recortes.

El acto institucional se ha desarrollado en el claustro del Palacio de San Esteban, y ha contado con la presencia del presidente de la Comunidad Autónoma, Fernando López Miras, la consejera de Agua y Agricultura, Sara Rubira y el presidente del Sindicato Central de Regantes (Scrats), Lucas Jiménez, que han estado acompañados por otras autoridades políticas y miembros de la Junta de Gobierno del Scrats.

El presidente del Scrats, Lucas Jiménez recordó que el trasvase Tajo-Segura supuso en su momento la conjunción de voluntades ordenadas al interés de la nación y logró que "varios regímenes políticos, una república, una dictadura y una democracia, trabajarán sin discusión para llevar agua de una zona donde sobraba a otras en donde la producción se daba por hecho que iba a ser maravillosa y bien trabajada".

Lamenta Jiménez, que este espíritu de consenso se haya perdido y que el Estado, "presionado por cuestiones regionalistas" haya tomado decisiones como la que tomó en 2023 de aumentar los caudales ecológicos, recortando así el "futuro del trasvase".

"Y hoy, cuando los embalses de este país están al 70 por ciento y cuando el Tajo tiene almacenados 9.000 millones de metros cúbicos, la ministra dice que las nuevas reglas de explotación del trasvase, que van a suponer el primer escalón de recorte, van a salir a consulta pública de manera inminente". Para Lucas Jiménez, estas declaraciones de la ministra no son casuales. "Qué casualidad que cuando entramos en nivel 1 por primera vez desde que fueron aprobadas las reglas del juego desde el Ministerio anuncie la aprobación inminente de unas reglas de explotación que no van a mejorar en nada la situación del Levante", aseguró.

El presidente del Sindicato Central de Regantes del Trasvase, Lucas Jiménez, en el acto conmemorativo en San Esteban. / Juan Carlos Caval

El presidente de los regantes del trasvase no entiende cómo es posible que toda la discusión se centre en si se sube a nivel 1 y se envían 60 hectómetros cúbicos cuando los embalses españoles almacenan cerca de 35.000 millones de metros cúbicos. "Ciudades inundadas, patrimonio cultural derruido, ¿y están preocupados de si se envían 60 ridículos hectómetros cúbicos?", se pregunta Lucas Jiménez. También recordó que la cuenca del Segura "es inestable, y necesita el auxilio del Estado, porque aquí la gente ha cumplido con su obligación: mimar el agua y producir".

Lucas Jiménez prevé un futuro negro para los regantes y la agricultura de la Región en 2027, cuando al recorte del trasvase se sume el cierre de los acuíferos sobreexplotados, algo que podría supone un recorte de más de 300 hectómetros cúbicos, "y el plan de cuenca del Segura sólo prevé 38 hectómetros cúbicos de agua desalada". Ante esta batería de restricciones y recortes, "no hay nada preparado, sólo hay zozobra; si no ha habido aportaciones en el Tajo, veremos como no llega agua para regadío, y eso es lo que puede ocurrir si nadie lo remedia".

Por su parte, el presidente autonómico, Fernando López Miras, el aniversario es "una nueva oportunidad" para reivindicar que buena parte del progreso de la Región de Murcia se debe al "trabajo, la constancia y el empuje" de los regantes murcianos. "De la mano del trasvase ha venido riqueza, prosperidad, crecimiento económico, empleo y oportunidades y ha sido y es un cortafuegos para frenar la desertización que nos amenaza", ha indicado el presidente regional.

El jefe del Ejecutivo autonómico, Fernando López Miras, este lunes en el acto por el aniversario del trasvase en San Esteban. / Juan Carlos Caval

Por todo ello, destacó el jefe del Ejecutivo popular, su continuidad "no puede estar a merced de la voluntad del político de turno, que no puede jugar con el futuro de 2,5 millones de ciudadanos". Además, instó a dejar atrás los discursos que dividen y enfrentan a unos con otros y recuperar el espíritu de consenso y de colaboración. "España no puede permitirse que se sigan cuestionando infraestructuras esenciales para la vida de millones de personas, sino todo lo contrario, conservar y mejorar las existentes y también otras nuevas para aprovechar recursos vitales como el agua", indicó López Miras, quien aprovechó la jornada para reclamar una vez más un pacto nacional del, un nuevo plan hidrológico nacional, "sin más objetivo que un uso racional del agua".

"Nadie va a doblegarnos", dice López Miras

Durante su intervención, el presidente también subrayó la situación actual de los embalses en España tras las lluvias torrenciales de hace unas semanas. Según Miras, "viendo las reservas de las cuencas hidrográficas se demuestra que en España hay agua y que está mal repartida, pero como el agua es de todos los españoles (como lo consagra la Constitución Española), no puede ser que la mayoría de las cuencas hidrográficas estén rozando el 80 por ciento y la del Segura no llegue al 25 por ciento". En este sentido hizo una mención especial a la situación en la cabecera del trasvase, que roza los 2.000 hectómetros cúbicos de agua. Por eso considera "obsceno que se cuestione el trasvase" y una "barbaridad, por no decir una vergüenza, que se siga cuestionando que en España no hay suficiente agua para todos".

Por último, aseguró que el agua no entiende fronteras, "y nuestra obligación es poner las leyes al servicio de las personas, y llevar el agua a donde hace falta, por eso vamos a defender siempre el trasvase y por eso nadie va a conseguir doblegarnos, sean quien sea, esté en la Moncloa o frente a un Ministerio". Aquí, el presidente destacó el recorte del trasvase en enero de 2023, algo que consideró una decisión unilateral del Consejo de Ministros, y el "posible recorte" por el cambio en las reglas de explotación. "Nos vamos a oponer, porque no es justo, porque va en contra del proyecto común de España, en contra de lo que establece la Constitución y porque no está sustentado por ningún criterio técnico ni científico", explicó López Miras, que añadió que la modificación de la reglas del trasvase responde a una decisión ideológica, sectaria y supeditada al interés partidista.