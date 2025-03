Los recortes en la pesca dan una tregua a la fauna marina del Mediterráneo

Los recortes en la pesca de arrastre que ha impuesto Europa desde el año 2020 han supuesto muchos sacrificios para la flota murciana, pero están empezando a dar sus frutos. Según un estudio de la Universidad de Alicante, realizado para la Consejería de Agricultura de la Comunidad Valenciana, ya se está registrando una palpable recuperación de la fauna marina del Mediterráneo.

El catedrático de Ciencias del Mar y Biología Aplicada, José Luis Sánchez Lizaso, señala que lo importante en este proceso es el equilibro y entender los tiempos de las políticas restrictivas (reducción de días de pesca) que se han ordenado desde Europa.

Sobre el área de estudio, aclara a esta Redacción el catedrático de la UA, los resultados obtenidos son perfectamente aplicables a los caladeros de la Región de Murcia. «Estamos muy cerca, las poblaciones son las mismas y la evaluación es conjunta».

«Las tendencias a corto y largo plazo son inversas, si mañana pescas menos días vas a capturar menos, pero al final habrá más pescado en el mar y aunque pesques menos días acabarás pescando más, pero no va a ser inmediato, lleva años que eso ocurra», explica Sánchez Lizaso, que sostiene que la clave en la gestión de la pesca es entender que «lo que es bueno para que la pesca funcione a largo plazo es aparentemente perjudicial para los pescadores a corto plazo».

Para el investigador de la Universidad de Alicante, lo que hay que hacer con este proceso y estas restricciones es «no ir demasiado rápido para que las pérdidas a corto plazo no generen una crisis del sector inasumible, sino que se vayan modulando en función de las poblaciones».

En cuanto a las especies que han registrado una mejor recuperación, el estudio destaca la gamba blanca y el atún. También han experimentado un notable crecimiento los pequeños pelágicos, como el boquerón o la sardina, que se encontraba en una situación crítica, y otras especies como el salmonete.

Frente común de Andalucía, Valencia y la Región El pasado 14 de marzo, las comunidades de Murcia, Valencia y Andalucía escenificaron un frente común para diseñar una estrategia conjunta que permita aumentar los días de pesca, como única fórmula para incrementar los días de pesca. El consejero valenciano de Agricultura, Miguel Barrachina, advirtió en ese encuentro que otros países del Mediterráneo, que no forman parte de la UE, no están sujetos a las mismas reglas, «lo cual está afectando de manera negativa a nuestros pescadores», indicó. Al igual que hizo la consejera murciana, Sara Rubira, Barrachina reclamó al Gobierno central ayudas para compensar la pérdida de renta de los pescadores ante los recortes y adaptaciones».

Sin embargo, no todo son buenas noticias y el estudio advierte que hay otras especies a las que les está costando más subirse al tren de la recuperación, porque no han alcanzado la deseable densidad de población, como la gamba roja, la merluza o la cigala.

Los resultados de este estudio son compatibles con los macrodatos que maneja la Consejería de Agricultura de la Región de Murcia sobre las capturas pesqueras en los últimos años (los de 2024 todavía provisionales). Así, en los puertos murcianos se ha pasado de descargar 2.766 toneladas en 2022 o poco más de 3.300 toneladas en 2023 a 4.620 en 2024. Este incremento también tiene su reflejo a nivel económico. Según datos ofrecidos por la Consejería de Agricultura y Pesca, el valor de las capturas de 2023 (no se incluyen las comercializadas fuera de la Región) fue de 11,6 millones de euros, mientras que en 2024 superó los 12 millones de euros.

Teniendo en cuenta el positivo balance y los signos de recuperación, Sánchez Lizaso defiende que no se deben aumentar las restricciones. «Algunas especies no están en buen estado y se puede aconsejar que se mantengan los recortes, pero como ya habido muchos en los últimos años, es mejor esperar a que se complete y se observen los efectos de las medidas que se han tomado hasta ahora antes de ampliar las restricciones», señala. Insiste el investigador en que las prisas no son buenas. «Querer arreglarlo todo de la noche a la mañana con más recortes puede conllevar una crisis de rentabilidad en las empresas del sector», sentencia. Las poblaciones, explica, tardan en recuperarse «y hay que darles tiempo; igual en el un futuro hay que aplicar nuevas medidas, pero no hay que adoptarlas ya».

Los datos que maneja la Federación Murciana de Cofradías de Pescadores son todavía mucho más positivos y en algunos casos contradicen al alza los obtenidos por la Universidad de Alicante. El presidente de los pescadores murcianos, Bartolomé Navarro, recuerda que siempre ha destacado que hay que defender la sostenibilidad, pero sin olvidar «la rentabilidad; tenemos que encontrar un equilibrio».

En el caso de las capturas de gamba roja, Navarro asegura que se ha recogido una gran cantidad. «Los barcos están capturando estos días entre 80 y 100 kilos por barco y de pescadilla y merluza es un disparate lo que se está pillando», señala el presidente de las cofradías, que informa que durante el año 2024 sólo la Lonja de Cartagena pescó 13 toneladas más de pescadilla y 9,8 de merluza, por lo que las cofradías tienen perfectamente constatada la recuperación de la fauna marina. Por ello, considera absolutamente necesario trasmitir este mensaje a Europa, y para conseguirlo resulta imprescindible acometer cuanto antes la actualización oficial del estado de los caladeros.