Podemos carga contra la magistrada Concha Roig por calificar como "valiente" la absolución de Alves

Podemos cargó este fin de semana contra la magistrada de la Audiencia Provincial de Murcia, Concha Roig, por haber calificado la sentencia que absuelve a Dani Alves de violación como una "valiente", rechazando con dureza las críticas de Irene Montero, a la que acusó de no estar "informada".

En una entrevista a Europa Press, Roig dijo que la sentencia es "valiente" porque "no deja de abordar ninguno de los recursos que contra ella se imponen y da respuesta detallada a todos los motivos alegados". Además, negó que fuera "un reflejo de una justicia patriarcal", como dijo Montero, "ni es tampoco una violencia institucional".

Asimismo, Roig llamó a estudiar "bien" el texto jurídico, atender a por qué llega a esa conclusión y, una vez, conocidas las razones por las que absuelve, expresar la opinión al respecto. "Entonces sí puedes expresar lo que tú piensas, que es muy razonable, es muy respetable, pero de alguna manera se tenía que hacer referencia a las razones por las cuales la sentencia absuelve", añadió.

Tras subrayar "que hablamos de un tipo que ha cambiado hasta cinco veces de versión", la portavoz de Podemos en la Asamblea, María Marín, destacó que "Roig es la misma magistrada ponente de la sentencia que dejó en libertad a los empresarios violadores de menores". Fue ella la que, el 8 de octubre, "acusó a los medios de comunicación, partidos y asociaciones que denunciaron este escándalo judicial de revictimizar a las menores y responsabilizó al movimiento social de empujarlas a pedir la cárcel para los empresarios".

"No es la primera vez que lo digo y no será la última", denunció Marín. "Creo sinceramente que en la Región de Murcia tenemos un problema con una justicia patriarcal y retrógrada que pone a las mujeres en riesgo y hay que hacer algo al respecto", manifestó, advirtiendo que no se quedará "de brazos cruzados".

Podemos e Irene Montero no han sido los únicos en denunciar públicamente la sentencia. La secretaria general del PSOE-A y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, consideró "una vergüenza" la absolución.