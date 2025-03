Los vecinos de Molina de Segura vuelven a manifestarse contra la planta de biogás

La Plataforma Vecinal 'No a la Planta de Biogás en Molina' ha organizado este domingo una nueva movilización, esta vez "ante la negativa del equipo de gobierno de Molina de Segura a tomar medidas fuera de la vía judicial para frenar la instalación de la planta de biogás en el polígono de La Polvorista".

Medio millar de personas han marchado desde el barrio de la Ermita hasta el ayuntamiento del municipio. Y, una vez terminado el recorrido, ha tenido lugar una cacerolada en la puerta del consistorio.

El rechazo contra la planta de biogás no cesa, a pesar de que la Dirección General de Medio Ambiente indica que no debe considerarse como una actividad de alta incidencia ambiental, pues, según esta institución "no va a tener efectos o impactos adversos significativos sobre el medio ambiente y la salud de las personas".

Vecinos de Molina protestan contra las plantas de biogás. / Juan Carlos Caval / EFE

Las diferentes asociaciones afectadas anunciaron hace dos semanas que están trabajando en el proceso para emprender acciones judiciales contra las obras, ya que, según el abogado que representa a la plataforma, se han cometido diversas irregularidades administrativas durante la tramitación del proyecto.

"El Ayuntamiento ha decidido no actuar"

Asimismo, los vecinos reclaman que, según se informó en una reunión con la Asociación de Empresarios del Polígono de La Polvorista la semana pasada, el Ayuntamiento tiene potestad para actuar "pero ha decidido no hacerlo".

Este ha sido el detonante de la manifestación de esta mañana, la más multitudinaria de todas las que se han convocado hasta ahora en Molina.

San Javier también protesta

En San Javier, un centenar de vecinos han salido a la calle para protestar también contra un proyecto de una planta de biogás, en este caso en El Mirador. Los residentes han cuestionado la viabilidad el proyecto, pues no existen granjas porcinas en la zona que justifiquen su instalación, por lo que temen que la planta pueda atraer granjas cerca del Mar Menor.

La portavoz de la marcha, Pilar Rey, ha destacado que se manifiestan de forma pacífica y ha pedido "por favor" a las autoridades que "se lo piensen bien porque la zona vive del turismo y de la agricultura, por lo que no podemos permitirnos tener olor a cerdo".

Ambas movilizaciones son una muestra más del malestar que hay en diversos puntos de la Región por la construcción de este tipo de instalaciones.