"Marruecos podría responder" a la eliminación del Programa de Árabe en la Región

Está por verse que la eliminación del Programa de Lengua Árabe y Cultura Marroquí (PLACM) del sistema educativo vaya a producirse en la Región. Sin embargo, desde ATIM (Asociación de Trabajadores Inmigrantes Marroquíes) advierten de que sería un «error estratégico» porque «Marruecos podría responder con reciprocidad, perjudicando la enseñanza del español en su país y dañando nuestras relaciones bilaterales».

Cabe recordar que en el país africano hay más de una decena de centros educativos españoles. «¿Vamos a meternos en ese lío por la obsesión de Vox con una guerra cultural absurda?», se pregunta Sabah Yacoubi, presidenta de ATIM en la Región de Murcia.

La polémica comenzó el sábado de la semana pasada, cuando Santiago Abascal arremetió contra lo que denominó «el plan de islamización de España que parecen tener el PP y el PSOE» a raíz de la noticia de que diez centros educativos de la Región ofrecerán el PLACM el próximo curso.

Se trata de un programa «que se aplica en la Región de Murcia desde hace 15 años, incluso, cuando Vox formaba parte del Gobierno regional», destacaron desde San Esteban, añadiendo también que es fruto de un convenio estatal entre España y Marruecos y que la Región de Murcia financia con «cero euros».

«Lo decimos así de claro: es racismo», comenta a La Opinión Yacoubi desde la ciudad de Fez, donde se encuentra visitando a su familia. Recuerda que, desde 1990, la ley garantiza la enseñanza de religiones como la católica, judía, evangélica e islámica en las aulas. «Si aceptamos unas y rechazamos otras, el problema no es la educación, sino la hipocresía», afirma.

Desde ATIM denuncian que Vox usa a la comunidad marroquí para «confrontar y y así estar en todos los medios de comunicación». Asimismo, lamenta que parte de los murcianos compren este discurso islamófobo.

«Parece que algunos siguen añorando épocas oscuras de la historia de España, en lugar de aceptar que este país es diverso y moderno. No caigamos en su juego. Debemos defender una educación libre, plural y respetuosa», señala Yacoubi, que denuncia una «cruzada ideológica» por parte de Vox. «Su postura es xenófoba, ignora nuestra legislación y contradice acuerdos internacionales que España firmó hace más de 30 años», lamenta.

A la presidenta de esta asociación no le parecen «razonables» estos ataques a su país, especialmente porque buena parte de los migrantes procedentes de Marruecos son los que se encargan de recoger los productos agroalimentarios sobre los que se apoya la economía murciana. «Los agricultores, muchos de los cuales son votantes de Vox, son los primeros beneficiarios de esta mano de obra», manifiesta.

«Viven como esclavos, obligados a subsistir en la economía sumergida porque no les dan de alta en la Seguridad Social y les pagan por debajo del Salario Mínimo Interprofesional», añade.

Desde ATIM destacan que el señalamiento contra su comunidad por parte de Vox a cuenta del PLACM es especialmente grave porque afecta a menores. «Son jóvenes que han nacido en España y nunca emigraron. Su único pecado es que llevan un nombre marroquí», afirma. Yacoubi cree que estos discursos dificultan aún más la integración de estos niños y adolescentes: «De entrada, muchos padres españoles evitan que sus hijos acudan a colegios donde hay más niños de familias migrantes. Prefieren pagar y llevarlos a la concertada con tal de que no se mezclen».

Según ella, si la comunidad marroquí no se integra es porque la sociedad española no la deja. «¿Cómo van a integrarse si no tienen contacto con los ciudadanos autóctonos? Hasta en el campo, los encargados que dirigen la recogida de la fruta son marroquíes. A Vox le gustaría que trabajásemos y luego nos encerráramos en casa el fin de semana hasta el lunes. Eso no es convivencia», sentencia.

La fiesta de la Marcha Verde enfada a Antelo

Vox no parece dispuesto a ceder con el Programa de Lengua Árabe y Cultura Marroquí y ahora ha puesto el grito en el cielo tras enterarse que entre sus actividades se encuentra la celebración de la Marcha Verde, la invasión marroquí del Sahara español y posterior ocupación militar de la entonces provincia española del Sahara, iniciada el 6 de noviembre de 1975.

«¡Esto es una barbaridad!», señaló el líder regional de Vox, José Ángel Antelo, en sus redes. Según él, «el PP ha creado el problema de sumisión a una cultura extranjera y debe solucionarlo si quiere contar con Vox» para aprobar los presupuestos. «En España se enseña y se aprende nuestra cultura», insistió.