La víctima del acoso en el Reina Sofía: "Se quedó mirándome con el pene erecto frotándose las manos"

«Entré a limpiar el vestuario masculino tras preguntar si había alguien dentro y cuando estaba al fondo y me giré, ví a un señor desnudo, apoyado en las taquillas, con las piernas abiertas, el pene erecto y frotándose las manos. Me miraba fijo, una mirada que no sé ni como catalogar. No olvidaré nunca esa mirada, sólo sé que me intimidó muchísimo, me violentó y para salir tuve que ir en su dirección hacia la puerta mientras él no se apartaba».

Así lo explica a La Opinión una de las víctimas del presunto acosador sexual del Hospital Reina Sofía, una limpiadora con 34 años de experiencia que a sus 51 años no se imaginaba jamás vivir una situación de este tipo.

Este viernes se conocía que dos limpiadoras del Reina Sofía de Murcia han denunciado haber sido víctimas de acoso sexual por parte de otro empleado del departamento de Administración del centro sanitario cuando entraron a uno de los vestuarios y lo encontraron desnudo, una de las veces incluso masturbándose frente a ellas.

El número de afectadas asciende a tres, según ha podido saber La Opinión, aunque sólo dos han dado el paso de denunciarlo.

Pese a que la mayoría de los casos se produjeron el pasado mes de enero, no ha sido hasta este viernes cuando el Área de Igualdad del Servicio Murciano de Salud (SMS) se ha puesto en contacto con las afectadas con el fin de citarlas para la próxima semana y lo ha hecho, precisamente, tras haberse conocido el caso a través de un medio digital. No obstante, Salud afirma que el protocolo se había activado.

La afectada que ha contado su caso a La Opinión recuerda que fue un momento muy tenso, «me miraba fíjamente, de forma obscena y no hizo ningún gesto para taparse».

Sin embargo, no es la primera vez que esta limpiadora, que prefiere mantener el anonimato, se enfrenta a una situación similar. Hace tiempo vivió otro episodio con este mismo trabajador al que, en su momento, no le dio mayor importancia. Cuenta que «en otra ocasión me salió también completamente desnudo en el vestuario mientras limpiaba, pero rápidamente al verlo dije ‘ay, perdón’ y me salí».

Explica que en aquel momento no pensó que fuera intencionado, pero «en este caso, en el que se quedó inmóvil mirándome, fue una situación muy violenta y muy desagradable, no entiendo qué pretendía».

La afectada explica que reconoce a este acosador, a quien conoce de verlo habitualmente por el hospital. «Sé que es de Administración, no es personal sanitario», dice.

Tras este episodio directamente fue a hablar con su encargada -la limpieza depende de una empresa externa- y también lo puso en conocimiento del hospital.

Pero después de casi dos meses de sufrir esta situación de acoso sexual, su sensación es que «han querido dejar pasar el tiempo y si han hecho algo ha sido porque he insistido, ya que todos los días he preguntado a mi encargado qué pasa con esto. Iba muy indignada porque pese a insistir aquí no se movía nada».

Reconoce que la situación es muy incómoda porque «yo me lo sigo encontrando en el hospital».

Visiblemente indignada, esta limpiadora del Reina Sofía dice que le parece «una vergüenza que sea yo la que tenga que estar insistiendo para que se me escuche desde dentro. Lo normal es que si saben lo que ha pasado se interesen ellos, pero ha sido todo lo contrario, he sentido mucha impotencia y mucha rabia de que no me escucharan y no se tomaran medidas». A lo que añade que «ha sido hoy viernes cuando me han llamado de Igualdad por primera vez».