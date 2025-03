Antonio Jiménez recuerda que hay 41 convenios caducados

Antonio Jiménez, que hoy será sustituido por Francisca Sánchez Salmerón en la secretaría general de UGT, se lamentó en su despedida que aún hay 41 convenios colectivos caducados en la Región, que mantienen a 160.000 trabajadores sin mejoras ni subidas salariales. En presencia del presidente de la Comunidad Autónoma, Fernando López Miras, que intervino también en la sesión inaugural del 16º Congreso Regional del sindicato, Jiménez tachó de «mezquina» la propuesta de Vox de eliminar las ayudas a los sindicatos y a la patronal para apoyar los Presupuestos de la Comunidad Autónoma.

El congreso reunió en el centro social del campus de la UMU en Espinardo a decenas de representantes del Ejecutivo regional, del Ayuntamiento de Murcia, de la Administración central y de otras instituciones, además de los máximos responsables de la patronal y de organizaciones sindicales de la Región y de otras comunidades vecinas.

En la sesión de este sábado será proclamada la nueva secretaria general de UGT en la Región, la hasta ahora delegada sindical del Servicio Murciano de Salud Francisca Sánchez, que será la primera mujer al frente de la organización.

El hasta ahora secretario general de UGT deja el puesto después de 16 años, aunque recordó que sumando las etapas anteriores como secretario general de la Federación de Servicios Públicos y como miembro de la ejecutiva regional alcanza los 26 en la dirección. «Toda una vida», señaló.

Jiménez valoró «el relevo generacional» que se ha producido en el sindicato con la incorporación de jóvenes afiliados y el cambio que va suponer con su relevo.

En la presentación de su último informe como secretario general, hizo repaso de los 14 acuerdos suscritos por la patronal y los sindicatos con el Gobierno regional durante la etapa que termina y se felicitó por la mejora en la situación del mercado laboral que se ha producido tras la aplicación de la reforma laboral, destacando que la tasa de temporalidad «ha bajado 44 puntos». Esto se ha traducido en «un aumento del 240% en los contratos indefinidos».

No obstante, recordó que Murcia mantiene «la mayor brecha de género en los salarios y es la única comunidad en la que la diferencia salarial entre sexos supera el 20%, además de ser también una de las que tiene los salarios más bajos.

Lamentó especialmente que sigue habiendo «41 convenios colectivos caducados, algunos de los cuales llevan 16 años sin revisión».

Aunque en aquel momento el presidente de la Croem, Miguel López Abad, y el secretario general de la patronal, Juan Ramón Avilés, ya habían abandonado el congreso, Jiménez se dirigió a la cúpula empresarial para «exigir» un acuerdo que permita mejorar las condiciones laborales de «los 160.000 trabajadores que continúan sin mejoras laborales».

Los elogios en la despedida y la sorpresa de la primera vez «No siento ningún sarpullido cuando estoy con vosotros», confiesa Miguel López Abad El congreso de UGT en el que será elegida la primera secretaria general del sindicato en la Región, FranciscaSánchez, reunió a un variopinto grupo de invitados procedentes de distintas instituciones, que coincidieron en los elogios al secretario general saliente, Antonio Jiménez. Entre ellos se encontraba el presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, quien confesó estar asistiendo por primera vez al cónclave de un sindicato. El presidente de la Croem, Miguel López Miras, que también se estrenaba en un congreso de este tipo, tiró de ironía para explicar cómo estaba viviendo la experiencia: «Mi salud dermatológica está bien. No siento ningún sarpullido cuando estoy con vosotros», manifestó. Los mayores elogios fueron los del secretario confederal de UGT, Pepe Álvarez, que contó cómo había conocido a Jiménez cuando viajó a Murcia por primera vez para anunciarle que iba a presentarse como candidato y tantearlo. «Ya era hora», le respondió Jiménez. Álvarez definió al secretario general saliente como «un gran tipo». Por su parte, el secretario general de CCOO, Santiago Navarro, que también dejará su puesto dentro de dos meses, dijo que Jiménez es «mi otro yo» y le advirtió de que «los sindicalistas no nos jubilamos nunca». El congreso homenajeó a los secretarios de UGT anteriores, Francisco Solano, Pedro Mompeán, Víctor Meseguer y el fallecido Antonio López Baños.

Estos asalariados, entre los que se encuentran los trabajadores del campo, del transporte de mercancías por carretera y de los hospitales privados, solo han podido beneficiarse en los últimos años de la subida del salario mínimo, pero esta retribución no llega a las categorías superiores.

Se refirió a la situación del Mar Menor y recordó que 40.000 puestos de trabajo dependen de la supervivencia de la laguna salada. También destacó la importancia del Trasvase.

En presencia del presidente de la Comunidad Autónoma, manifestó que la propuesta de Vox para acabar con las ayudas a los sindicatos y a la patronal constituye «un despropósito democrático, que pretende cercenar la participación de los sindicatos en las políticas públicas, cuando está demostrada la eficiencia del diálogo social».

Jiménez tachó de «mezquina» la pretensión del partido de Abascal, que ya introdujo un recorte en este capítulo en los Presupuestos de la Comunidad de 2024.

También el secretario general de CC OO, Santiago Navarro, aseguró que los sindicatos «seguirán defendiendo la Ley de Participación Institucional», que contempla la intervención de las organizaciones sindicales en el diálogo social, reconocida en la Constitución. «Quieren acabar con los sindicatos e implantar el individualismo en las relaciones laborales», alertó.

Por su parte, el presidente de la Croem manifestó que «sin diálogo social no se puede progresar. Una sociedad no puede prosperar si no hay acuerdo y entendimiento».

De igual forma, el secretario general del PSOE, Francisco Lucas, rechazó las exigencias de Vox. «Hoy sois más importantes que nunca. Por eso la ultraderecha exige la desaparición de esas partidas para aprobar los Presupuestos, porque un trabajador sin apoyos está más indefenso. No lo vamos a consentir», concluyó. Lucas reiteró su oferta de negociación a López Miras para sacar adelante las cuentas de la Comunidad.

López Miras elogió la capacidad de negociación y el temple de Antonio Jiménez en los momentos más conflictivos y deseó suerte a su sucesora.