Murcia es la quinta comunidad con mayor absentismo laboral

La Región registró una tasa de absentismo del 7,7% en el cuarto trimestre de 2024, lo que supone un incremento de cinco décimas respecto al mismo periodo del año anterior y la quinta tasa más elevada por comunidades, solo inferior a las de País Vasco (8,7%), Canarias (8,4%), Galicia (7,8%) y Cantabria (7,8%), según los datos de Randstad.

En el caso del absentismo con incapacidad temporal (IT), el incremento en la Región fue también de cinco décimas en comparación al mismo periodo del año anterior para marcar una tasa del 6% en Murcia, según el informe elaborado por Randstad Research con datos de la Encuesta Trimestral de Costes Laborales del Instituto Nacional de Estadística.

Estas cifras sitúan el absentismo en la Región de Murcia «muy por encima» de la media del mercado laboral español (6,7%).

Concretamente, en la Región de Murcia se ha registrado una media de cerca de 27 horas no trabajadas y 9 horas no trabajadas por IT en el cuarto trimestre de 2024. Estos datos suman cuatro jornadas y media laborales que los profesionales no se han presentado a trabajar. En España, la media se sitúa en 25 horas no trabajadas y casi 8 horas por IT, es decir, Murcia supera claramente la media nacional.