La Comunidad sospecha que el Ministerio quiere aprovechar las obras en el Naval para ampliar las plazas a 1.500

El Gobierno regional parece sospechar que el Gobierno de España tiene intención de seguir aumentando las capacidades del campamento temporal de extranjeros ubicado en Cartagena hasta las 1.500 plazas. Al menos, así se refleja en su última comunicación con el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, al que se le ha notificado que el Plan General Municipal de Ordenación (PGMO) de la ciudad portuaria impide el uso del antiguo Hospital Naval para acoger migrantes, que es lo que se hace en aquel recinto desde que el Ejecutivo nacional instalara allí un Centro de Acogida de Emergencia y Derivación (CAED) en noviembre de 2023.

La Opinión tiene en su poder la petición al Gobierno murciano por parte del Ministerio de Isabel Rodríguez de un informe sobre el proyecto de adecuación de espacios para migrantes en las antiguas instalaciones de la Armada.

Según ha podido saber esta Redacción, la respuesta por parte de la Consejería de Fomento e Infraestructuras ha sido del todo desfavorable; para empezar, porque les confirmó que el PGMO hace incompatible el uso residencial propuesto por el Ministerio con el uso establecido para ese espacio, que es de protección y defensa.

La reforma no prevé módulos suficientes para absorber a todos los usuarios de las carpas

Este tipo de suelo está pensado para aquellos edificios o locales destinados a instituciones o cuerpos para la defensa del orden público del Estado o de los ciudadanos; es decir, cuarteles, parques de bomberos, centros penitenciarios, comisarías de policía, etc.

Pero es que, además, en el escrito que se le ha hecho llegar al Ministerio de Vivienda se exponen varias contradicciones o inconcreciones del proyecto de adecuación.

Por un lado, el Gobierno de la nación indica que, una vez realizada la intervención del edificio, se procederá a desmontar las carpas exteriores, con capacidad para unas 1.000 personas, pero la adecuación de 53 módulos que plantea el proyecto tiene una capacidad aproximada para unas 500 personas. Faltarían por acomodar en el interior, por tanto, otros 500 usuarios.

Además, no se prevén en el edificio instalaciones básicas que sí están actualmente en las carpas, como es el comedor, que ocupa 400 metros cuadrados. Esta sería una muestra más de que las carpas del exterior seguirían siendo necesarias.

La capacidad de las instalaciones pasó de 600 usuarios a algo más de 1.000 en tan solo un año

Además, el Ejecutivo central propone la creación de 53 módulos residenciales en la primera planta; sin embargo, en la distribución de módulos solo aparecen 38.

La Comunidad expone a la directora general de Agenda Urbana y Arquitectura, quien solicita el informe, que si se prevén infraestructuras para dar servicio tanto a las instalaciones temporales como al edificio, lo que «aparenta una alta probabilidad de que el Gobierno central pretenda mantener simultáneamente las instalaciones exteriores e interiores para dar alojamiento a unas 1.500 personas». Cabe recordar que la capacidad del Hospital Naval no ha dejado de crecer desde su reconversión a un CAED, puesto que en noviembre de 2023 había 600 usuarios y un año después ya eran 1.072.

Su cierre dependerá de la emergencia migratoria «Todos los cartageneros queremos que este recurso sea temporal», subrayó a principios de mes la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, quien espera que en junio se cierre definitivamente el CAED del antiguo Hospital Naval. Sin embargo, fuentes de la Secretaría de Estado de Migraciones matizan que, tal y como se dijo durante la última visita de la ministra Elma Saiz, este tipo de centros «es temporal y, por tanto, circunscrito a la emergencia migratoria». En este caso, además, «su permanencia también se vincula a la ejecución del Plan de Recuperación y Transformación y Resiliencia (PRTR)», que incluye a este tipo de centros de acogida. En todo caso, desde el Ministerio mantienen su compromiso de, en primer lugar, «no comprar este inmueble» y, en segundo, «dejar el antiguo hospital cuando las obras del PRTR nos permitan derivar a las personas del CAED». En este sentido, insisten en que «la construcción de nuevos centros acarrea retrasos por la propia complejidad de los proyectos», por lo que «es muy posible que tengamos que mantener este centro durante un tiempo más respecto al previsto inicialmente».

Zonas inundables

No es la primera vez que las autoridades advierten que el suelo del Hospital Naval no es compatible con el campamento de migrantes. El pasado mes noviembre, la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, desveló que un informe no vinculante solicitado por el Ministerio y elaborado por los técnicos municipales señalaban que estos proyectos son incompatibles con el Plan General.

Además, el concejal de Urbanismo, Diego Ortega, detalló los incumplimientos detectados, como la falta de seguridad contra incendios en las carpas y la ubicación del recinto en zona inundable. «Ellos son los únicos responsables de lo que suceda», dijeron, en referencia a los dirigentes del Gobierno de España.