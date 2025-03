"La inmigración y los divorcios disparan la demanda de casas"

Rosa Duce, responsable de Inversión de Deutsche Bank España, ha participado este jueves en un ecuentro organizado por la entidad en la Región. La analista augura que las amenazas de subidas arancelarias del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no llegarán tan lejos como pretende, aunque darán paso a un mercado más proteccionista.

¿Cómo va a afectar la inestabilidad actual a los tipos de interés ?

Esperábamos que el BCE iba a bajar los intereses del 2,5% al 2%, pero ante las previsiones de inversión en Europa posiblemente los deje en el 2,25%. El Euribor va a depender de las expectativas del mercado. Si la previsión es que los tipos van a bajar más, el Euribor se puede situar incluso por debajo. Pero si ahora pensamos que no van a bajar mucho más, lo normal es que se coloque en torno al 2,25% o 2,50%.

El problema en la Región es que la construcción de viviendas no despega.

El problema del sector inmobiliario en España es que en los últimos años no se ha construido. La oferta es muy limitada, porque el suelo está muy caro y no hay mano de obra. Los costes de la edificación se han disparado. Sin embargo, la población española ha crecido hasta 48 millones. Tenemos poca oferta con una demanda disparada, porque se ha producido un aumento de la inmigración y porque cada vez hay más divorcios. Una familia que vivía en una casa ahora ocupa dos. Se suma, además, la emancipación de los hijos de la generación del ‘baby boom’, que es la más numerosa. Si se le añade la demanda de segunda residencia, es imposible que los precios bajen, porque todo se compra y todo se alquila.

¿Los planes de inversión que hay en Europa pueden llegar a Murcia?

Murcia es una comunidad que tiene más peso industrial que otras. Es una ventaja competitiva. Lo ha hecho muy bien en 2024. Las previsiones para Murcia son favorables, al igual que para España. No podremos crecer otra vez por encima del 3%, pero estaremos en torno al 2,5% y Murcia va a andar por ahí.

También hay muchas empresas vinculadas con la Defensa en la Región.

No tenemos que perder el foco. Este tipo de inversiones se canalizan hacia una mayor capacidad de crecimiento con todo lo que tiene que ver con tecnología y ciberseguridad. Si pones un satélite en el espacio, vale para todo. El error es mirar esto solo como armamento, porque no lo es, ni es la voluntad de Europa. A las comunidades que tienen esta vocación empresarial, y Murcia lo es, tener un peso industrial les favorece. Hay que pensar que la defensa es un sector que está muy atomizado, porque tiene los grandes proveedores y los Estados, que son los que tienen la mayor capacidad; luego están los pequeños componentes de la tecnología, que son empresas más pequeñas y más especializadas, y también los proveedores de materias primas.

¿Y quién va a pagar todo esto?

Hay unos 150.000 millones que se van a canalizar a nivel de Comisión Europea y, luego, programas nacionales que tratan de conseguir que la media del gasto en ciberseguridad y defensa llegue al 3%, cuando ahora está en el 2%. El problema es que hay muchas divergencias entre países. España, por ejemplo, es de los últimos. Es el país en el que menos peso tiene el gasto en defensa. Los que están en la frontera rusa tienen un gasto superior. Lo que se pretende es que la media europea llegue al 3%, no que todos los Estados tengan que llegar a la media. Para financiarlo, se les permite que no se tengan en cuenta las reglas del déficit. Al final habrá más deuda, pero si con esta inversión generas más crecimiento, este crecimiento te da más capacidad para pagar tu deuda. El objetivo final de todo este dinero tiene que ser generar crecimiento. Si no, estás gastando dinero para nada.

¿Qué impacto pueden tener los aranceles de Donal Trump ?

Hemos aprendido en Europa que juntos nos va mejor. Cuando la pandemia nos dimos cuenta de que juntos podemos comprar vacunas mejor y cuando llegó la crisis de Ucrania, con todo el problema de la energía, también caminamos juntos. Ahora la clave es caminar juntos. Van a llegar los aranceles de Trump y Europa responderá de forma conjunta. Cuando la pones contra las cuerdas, Europa termina avanzando.

¿Hasta dónde pueden llegar?

Los aranceles no sabemos en qué van a quedar. Nuestro escenario es que no va a haber una guerra comercial a gran escala, porque ni siquiera EE UU la quiere. Lo que pasó con la primera Administración Trump es que hubo un acuerdo. La previsión es que habrá mucha negociación y al final llegaremos a un acuerdo, en el que habrá más proteccionismo del que había, pero no será lo suficiente como para que la economía mundial vaya a la recesión. Ahora Trump también va a renegociar el Tratado de Libre Comercio entre México y EE UU y probablemente sea peor, pero no llegue al 25% de los aranceles que dice, porque eso llevaría a su país a la recesión. En Europa también habrá más aranceles, sobre todo con el automóvil, pero no serán generalizados. Pero esto ya lo hemos vivido.

¿Qué consejo le ha dado a los clientes murcianos?

Que la incertidumbre ligada a la guerra comercial va a continuar, que la volatilidad en el mercado a seguir, aunque habrá un acuerdo que será positivo. Lo que sí hemos hecho en las carteras de los clientes es subir el peso de la bolsa europea y hemos reducido el de la bolsa norteamericana, que es donde puede haber más volatilidad. Como parece que hay cierta ilusión por todo el programa fiscal en Europa y que en EE UU se están cuestionando las valoraciones de las grandes tecnológicas, mejor tener más peso aquí.